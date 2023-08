Νέα Φιλαδέλφεια: Αναπάντητα ερωτήματα για τους Κροάτες χούλιγκαν που διέσχισαν ανενόχλητοι την μισή Ελλάδα – Έρχεται ΕΔΕ

Σοβαρά ερωτήματα προκύπτουν για τα άγρια επεισόδια που ξέσπασαν στη Νέα Φιλαδέλφεια, το βράδυ της Δευτέρας (7/8) με τραγικό απολογισμό έναν νεκρό και οκτώ τραυματίες. Ένας 29χρονος οπαδός της ΑΕΚ από την Ελευσίνα έχασε την ζωή του από μαχαιριές που του προκάλεσαν οι χούλιγκαν, με τις αστυνομικές αρχές να εστιάζουν στον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών της δολοφονίας του άτυχου άνδρα.

Όπως όλα δείχνουν, οι δεκάδες χούλιγκαν της Ντιναμό Ζάγκρεμπ έδρασαν βάσει οργανωμένου σχεδίου για να φτάσουν οδικώς στη χώρα μας, παρά την απαγόρευση της μετακίνησης φιλάθλων από την Κροατία, για τον σημερινό αγώνα με την ΑΕΚ, στο γήπεδο ΟΠΑΠ Arena, στη Νέα Φιλαδέλφεια. Κανονικά θα έπρεπε να εισέλθουν στην Ελλάδα από τα Σκόπια, ωστόσο, φαίνεται ότι επέλεξαν να μπουν από την Κακαβιά, προκειμένου να παραπλανήσουν τις ελληνικές αρχές, όπως αναφέρουν πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ.

Είναι απορίας άξιο, όμως, πώς ένα κομβόι αυτοκινήτων με 100-120 χούλιγκαν κατάφερε να διασχίσει την μισή Ελλάδα, χωρίς να τους πάρουν είδηση οι αστυνομικές αρχές. Όπως όλα δείχνουν, η αστυνομία δεν ενημερώθηκε ούτε από τον συνοριακό σταθμό στην Κακαβιά για την προσπάθεια του «στρατού» των οργανωμένων οπαδών να εισέλθει στη χώρα. Έτσι, το κομβόι με τα οχήματα των χούλιγκαν κατέβηκε ανενόχλητο την εθνική οδό, χωρίς να τους κάνει κάποιος έλεγχο ή να τους σταματήσει.

Σε βίντεο που δημοσιεύονται στα social media καταγράφεται το κομβόι των οργανωμένων οπαδών της Ντιναμό στην εθνική οδό. Είναι «μαύροι» και με ξυρισμένα κεφάλια, περιγράφει ο άνδρας, ο οποίος καταγράφει τις εικόνες με τα οχήματα, όπου επιβαίνουν οι χούλιγκαν.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι φτάνοντας στην Αττική Οδό, τα οχήματα των οργανωμένων οπαδών διασκορπίστηκαν. Τελικά, ένας μεγάλος αριθμός χούλιγκαν κατευθύνθηκε στον σταθμό του ΗΣΑΠ Ειρήνη. Εκεί, οι Κροάτες φαίνεται ότι συναντήθηκαν με άλλους οπαδούς και μαζί –και πάλι ανενόχλητοι– επιβιβάστηκαν στο τρένο και κατέβηκαν στον σταθμό του Περισσού, απ’ όπου κινήθηκαν με τα πόδια προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, με την αστυνομία να είναι απούσα.

Μιάμιση ώρα μετά την ολοκλήρωση της προπόνησης της φιλοξενούμενης ομάδας και της αποχώρησής της από το γήπεδο, καθώς και των παραγόντων, συνοδεία αστυνομικών, ξεκίνησαν τα άγρια επεισόδια, όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, θα διαταχθεί ΕΔΕ στην ΕΛ.ΑΣ. για τις ευθύνες της αστυνομίας για το γεγονός ότι δεν αντιλήφθηκε κανείς ότι το κομβόι με τους χούλιγκαν διέσχισε την μισή Ελλάδα. Εξάλλου, και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Γιάννης Οικονόμου, θα αναζητήσει ευθύνες από την ηγεσία της αστυνομίας για ποιο λόγο για ποιο λόγο οι οργανωμένοι Κροάτες έφτασαν ανενόχλητοι στην Αθήνα.

Από την ΕΛ.ΑΣ. επισημαίνουν ότι υπήρχε μεν απαγόρευση μετακίνησης των οπαδών, αλλά όχι απαγόρευση εισόδου στη χώρα πολιτών από την Κροατία. Σημειώνουν, επίσης, ότι οι Κροάτες χούλιγκαν είχαν ραντεβού με οπαδούς του Παναθηναϊκού. Όπως ανακοίνωσε και επίσημα, εξάλλου, το αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ., μαζί τους ήταν και Έλληνες οπαδοί-συνεργοί τους. «Βραδινές ώρες χθες, Δευτέρα 7 Αυγούστου 2023, ομάδα περίπου 100-120 οπαδών της Dinamo Zagreb, μαζί με Έλληνες οπαδούς-συνεργούς τους, βρέθηκαν στον Περισσό», τονίζεται στην σχετική ανακοίνωση.

