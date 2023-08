Νέα Φιλαδέλφεια: Καρέ-καρέ πώς κινήθηκαν οι χούλιγκαν της Ντιναμό – Το κομβόι στην εθνική και η παρουσία στον ΗΣΑΠ – ΒΙΝΤΕΟ

Βάσει οργανωμένου σχεδίου φαίνεται πως έδρασαν οι περίπου 300 χούλιγκαν της Ντιναμό Ζάγκρεμπ, οι οποίοι έφτασαν οδικώς στην Ελλάδα παρά την απαγόρευση της μετακίνησης φιλάθλων από την Κροατία, για τον σημερινό αγώνα με την ΑΕΚ, στο γήπεδο ΟΠΑΠ Arena, στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Σε βίντεο που δημοσιεύονται στα social media καταγράφεται το κομβόι των οργανωμένων οπαδών της Ντιναμό στην εθνική οδό. Είναι «μαύροι» και με ξυρισμένα κεφάλια, περιγράφει ο άνδρας, ο οποίος καταγράφει τις εικόνες με τα οχήματα, όπου επιβαίνουν οι χούλιγκαν.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι τα αυτοκίνητά τους εντοπίστηκαν στην εθνική οδό από την Ασφάλεια και τέθηκαν υπό διακριτική παρακολούθηση. Φτάνοντας στην Αττική Οδό, τα οχήματα των οργανωμένων οπαδών διασκορπίστηκαν.

Μεγάλος αριθμός χούλιγκαν κατευθύνθηκε στον σταθμό του ΗΣΑΠ Ειρήνη. Εκεί, οι Κροάτες συναντήθηκαν με άλλους οπαδούς και μαζί επιβιβάστηκαν στο τρένο και κατέβηκαν στον σταθμό Πευκάκια, απ’ όπου κινήθηκαν με τα πόδια προς τη Νέα Φιλαδέλφεια.

08.08.2023, Dinamo BBB🇭🇷 hooligans at Train station in Athens🇬🇷 before fight. https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/FFmomudlQt

— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) August 7, 2023