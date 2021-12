Ναυάγιο ιστιοφόρου με μετανάστες στην Πάρο: Στους έξι οι νεκροί – Η ανακοίνωση του Λιμενικού

Γιγαντιαία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης αλλοδαπών βρίσκεται σε εξέλιξη από τις απογευματινές ώρες της Παρασκευής, στη θαλάσσια περιοχή βορειοδυτικά της Πάρου, μετά την ανατροπή ιστιοφόρου σκάφους που μετέφερε τουλάχιστον 80 μετανάστες. Έως τώρα από τη θαλάσσια περιοχή έχουν ανασυρθεί 6 σοροί ενώ 57 αλλοδαποί έχουν διασωθεί.

Στη θαλάσσια περιοχή επιχειρούν ένα Πλοίο Ανοιχτής Θαλάσσης και πέντε περιπολικά σκάφη του Λιμενικού, ελικόπτερο του Πολεμικού Ναυτικού, ένα αεροσκάφος C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας, εννέα παραπλέοντα πλοία, ενώ στην περιοχή έχουν σπεύσει και στελέχη της Μονάδας Υποβρύχιων Αποστολών.

Από την πρώτη στιγμή του συμβάντος ενημερώθηκε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης ο οποίος και έδωσε εντολή να κινητοποιηθεί άμεσα κάθε πρόσφορο μέσο για την διάσωση των αλλοδαπών.

BREAKING: 88 people in distress in the #Aegean. We were alerted to yet another shipwreck of a boat on the way from Turkey to Italy. Water is coming into the boat and there are people in the water already!@HCoastGuard is informed. We urge them to rescue now! pic.twitter.com/1FyOXdoUVc

— Alarm Phone (@alarm_phone) December 24, 2021