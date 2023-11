Μοναστηράκι: Νερό και όχι βενζίνη στο μπιτόνι που κρατούσε ο 27χρονος, λένε πηγές της ΕΛ.ΑΣ.

Δεν είχε εύφλεκτο υγρό το μπιτόνι που κρατούσε ο 27χρονος ακροδεξιός, ο οποίος συνελήφθη για τα άγρια επεισόδια στο Μοναστηράκι, σύμφωνα με πηγές της ΕΛ.ΑΣ. Όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, το μπιτόνι περιείχε τελικά νερό από κλιματιστικό που είχαν αδειάσει νωρίτερα οι δράστες, οι οποίοι συμμετείχαν στην επίθεση στο τρένο του ΗΣΑΠ.

Υπενθυμίζεται ότι σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου από χθες το βράδυ, διακρίνεται ο 27χρονος να κρατά το μπιτόνι και να ρίχνει το υγρό που περιείχε σε συρμό του ΗΣΑΠ, όπου μέσα βρίσκονταν αντιεξουσιαστές και άλλοι πολίτες.

Την στιγμή που ορισμένοι από τους αντιεξουσιαστές επιβιβάστηκαν σε συρμούς του ΗΣΑΠ, μία ομάδα ακροδεξιών με κουκούλες, κράνη και στυλιάρια, τους περίμενε στην αποβάθρα, ενώ στη συνέχεια τους επιτέθηκε. Την ώρα που ο 27χρονος ακροδεξιός ρίχνει το υγρό από το μπιτόνι στο βαγόνι του ηλεκτρικού, κάποιος άλλος ακούγεται να τον προτρέπει: «κάψ’ τους κάψ’ τους!».

Ο εν λόγω 27χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι γνώριμος στις Αρχές καθώς είχε συλληφθεί το 2014 σε ποδοσφαιρικό αγώνα στο ΟΑΚΑ για κατοχή βεγγαλικού.

#antireport

Στο Μοναστηράκι ΗΣΑΠ,

οι φασίστες έριξαν βενζίνη σε ένα βαγόνι γεμάτο κόσμο και προσπάθησαν να του βάλουν φωτιά.#Athens #Greece#antifagr #ACAB

In Athens, fascists poured gasoline into a train car full of people and tried to set it on fire. pic.twitter.com/JP9GbCG5cr

— V e l o c i t y 🏴 (@Sacco_69) November 1, 2023