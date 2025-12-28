Μετ΄ εμποδίων η επιστροφή των εκδρομέων στην Αθήνα – Πού έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων 

Με ανασχέσεις χιλιομέτρων κατά μήκος της εθνικής οδού ξεκίνησε η επιστροφή των εκδρομέων των Χριστουγέννων, με την κατάσταση να επιδεινώνεται ώρα με την ώρα.

Στην ευρύτερη περιοχή της Λαμίας, λίγο πριν από το μπλόκο των αγροτών στον Μπράλο, έχει ήδη σχηματιστεί ουρά περίπου 3 χιλιομέτρων, καθώς τα οχήματα που κινούνται με κατεύθυνση προς την Αθήνα ήταν υποχρεωμένα να διέρχονται από μία μόνο λωρίδα κυκλοφορίας, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Οι αγρότες από χθες είχαν αποσύρει τα τρακτέρ για να δώσουν άλλη μία λωρίδα κυκλοφορίας, η οποία ενεργοποιήθηκε πριν λίγο για να απορροφήσει την κίνηση των οχημάτων στο εθνικό δίκτυο.

Προς το παρόν, δεν παρατηρείται σοβαρό πρόβλημα στο τμήμα από τον Μπράλο έως λίγο πριν το Μαρτίνο, δηλαδή από το 205ο έως το 125ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού, όπου τα αυτοκίνητα κινούνται κανονικά στον βασικό άξονα της ΠΑΘΕ.

Ωστόσο, η εικόνα αλλάζει δραματικά στην περιοχή της γέφυρας στο Μαρτίνο στο 125 χλμ της ΠΑΘΕ. Εκεί, έχει ήδη σχηματιστεί ουρά που φτάνει τα 4 χιλιόμετρα, καθώς τα οχήματα που κινούνται στον άξονα ΠΑΘΕ προς Αθήνα υποχρεώνονται να περιοριστούν σε μία λωρίδα κυκλοφορίας.

Στη συνέχεια, μέσω ρυθμίσεων της Τροχαίας, οδηγούνται στον παράδρομο που κατευθύνεται προς το Κάστρο, την Αλίαρτο και την παλαιά εθνική οδό Λαμίας-Αθηνών, για να καταλήξουν μετά τη Θήβα στη Ριτσώνα στο 75 χλμ της εθνικής οδού και να συνεχίσουν προς Αθήνα.

Η κίνηση στις παρακάμψεις γίνεται με πολύ χαμηλές ταχύτητες, με αποτέλεσμα να υπάρχει ταλαιπωρία των οδηγών και ο χρόνος διέλευσης να αυξάνεται σημαντικά.

Δείτε live την κίνηση.

