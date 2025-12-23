Κυψέλη: «Δεν ήθελα να τη βλάψω» – Η 16χρονη που μαχαίρωσε τη συμμαθήτριά της εμφανίστηκε μετανιωμένη στην ανακρίτρια

«Το μαχαίρι το είχα για προστασία, όχι για κάτι άλλο. Ναι, επιτέθηκα στη συμμαθήτριά μου με το μαχαίρι, αλλά δεν ήθελα να πάθει κάτι. Δεν ήθελα να τη βλάψω. Μακάρι να είναι καλά η κοπέλα, έχω μετανιώσει». Αυτά τα λόγια είπε στην ανακρίτρια η 16χρονη που τραυμάτισε με μαχαίρι τη συμμαθήτριά της, σε σχολείο στην Κυψέλη.

Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Ειδικοί ψυχικής υγείας και εκπαιδευτικοί μιλούν στη Realnews για το πρωτοφανές περιστατικό και εξηγούν ότι οι Αρχές έχουν καθήκον να προστατεύσουν τους μαθητές, όμως θα πρέπει παράλληλα να υπάρξει πρόβλεψη για να επανενταχθεί η 16χρονη στο σχολικό περιβάλλον.

Η ανήλικη είχε εμπλακεί σε μια σειρά παραβατικών συμπεριφορών μέσα σε λίγους μόνο μήνες. Στις 26 Ιουλίου, μαχαίρωσε μια πρώην συμμαθήτριά της στου Γκύζη, στις 6 Σεπτεμβρίου ενεπλάκη σε επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων στον Αγιο Παντελεήμονα, ενώ στις 19 Οκτωβρίου εντοπίστηκε πάλι στον Αγιο Παντελεήμονα με μαχαίρι 18 εκατοστών. Τη Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου, ήταν η πρώτη ημέρα της στο νέο της σχολείο. Ολα ξεκίνησαν όταν άκουσε τη συμμαθήτριά της να συνομιλεί με μια άλλη κοπέλα, μέσα στην τουαλέτα, λέγοντας άσχημα πράγματα για εκείνη.

Καθώς κατευθύνονταν προς το προαύλιο του σχολείου, της ζήτησε τον λόγο και στη συνέχεια έβγαλε από την τσέπη της ένα μαχαίρι-πεταλούδα και της επιτέθηκε μαχαιρώνοντάς τη στο χέρι και στην κοιλιά. Ενας συμμαθητής τους ρισκάροντας τη ζωή του κατάφερε τελικά να την απομακρύνει. Λίγα λεπτά αργότερα έφτασαν στο σχολείο αστυνομικοί που τη συνέλαβαν και την οδήγησαν στην ανακρίτρια ανηλίκων, η οποία αποφάσισε την προφυλάκισή της. Παράλληλα, έχει σχηματιστεί δικογραφία και βρίσκεται σε εξέλιξη προκαταρκτική έρευνα για πιθανή παράβαση που σχετίζεται με την παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου. Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι η κοπέλα παρουσιάστηκε μόνη της στην ανακρίτρια, ενώ όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους που είναι η μητέρα της φέρεται να απάντησε «δεν ξέρω και εγώ την ψάχνω».

Σχολείο φυλακών

Μιλώντας στην «R», ο Θεόδωρος Τσούχλος, πρόεδρος της ΟΛΜΕ, επισημαίνει ότι η 16χρονη μαθήτρια θα πρέπει να συνεχίσει τα μαθήματά της, έστω και στο σχολείο των φυλακών ανηλίκων. «Παρά το γεγονός ότι είναι 16 ετών, ακόμα δεν έχει τελειώσει το γυμνάσιο. Οπως όλοι ξέρουμε, η φοίτηση του γυμνασίου είναι υποχρεωτική, συνεπώς, για όσο καιρό μένει προφυλακισμένη θα πρέπει να παρακολουθεί τα μαθήματά της στο σχολείο των φυλακών», ανέφερε ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ.

Σχολιάζοντας αν θα μπορούσε η νεαρή μαθήτρια να ενταχθεί και πάλι στο σχολικό περιβάλλον, σε περίπτωση που αποφυλακιστεί άμεσα, ο Θ. Τσούχλος σημείωσε ότι θα πρέπει να αλλάξει πάλι σχολικό περιβάλλον και να πάει σε ένα σχολείο που δεν θα ξέρουν οι συμμαθητές της το παρελθόν της. Μάλιστα, όπως τονίζει, το ιδανικό θα ήταν -αν υπάρχει η δυνατότητα από το οικογενειακό της περιβάλλον- να πάει σε σχολείο διαφορετικής περιοχής. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ψυχολογική στήριξη που θα πρέπει να λάβει η 16χρονη για να μπορέσει και πάλι να ενσωματωθεί στη μαθητική κοινότητα. «Είναι απαραίτητη η καθημερινή παρακολούθησή της από τον ψυχολόγο των κοινωνικών υπηρεσιών, ενώ και το οικογενειακό της περιβάλλον θα πρέπει να δεχθεί τις απαραίτητες συμβουλές από παιδοψυχολόγους για το πώς θα πρέπει να την αντιμετωπίζει», τονίζει ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ.

Από την πλευρά της, η εγκληματολόγος Κέλλυ Ιωάννου κάνει λόγο για ένα περιστατικό υψηλού κινδύνου το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποκλειστικά με πειθαρχικά μέτρα. «Η αποβολή ή η μετακίνηση σχολείου, χωρίς δομημένη συνέχεια, δεν μειώνει τον κίνδυνο, αλλά τον μεταφέρει. Η πιθανότητα επανένταξης της 16χρονης σε σχολικό περιβάλλον εξαρτάται από συγκεκριμένες προϋποθέσεις: προηγείται υποχρεωτικά δομημένη αξιολόγηση επικινδυνότητας από διεπιστημονική ομάδα (σχολείο, παιδοψυχική υγεία, κοινωνικές υπηρεσίες), με καταγραφή ιστορικού βίας, τρεχουσών εντάσεων, παραγόντων παρορμητικότητας και προστατευτικών στοιχείων. Ακολουθεί εξατομικευμένο σχέδιο διαχείρισης: αυξημένη εποπτεία, σαφή όρια, τακτική ψυχοκοινωνική παρακολούθηση και συνεργασία με την οικογένεια. Χωρίς αυτά, η άμεση επιστροφή σε τυπικό σχολείο εγκυμονεί κινδύνους. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ενδείκνυται προσωρινά εναλλακτικό εκπαιδευτικό πλαίσιο και σταδιακή επανένταξη μόνο μετά την τεκμηριωμένη επανεκτίμηση. Η προστασία όλων των μαθητών πρέπει να προηγείται», δηλώνει στην «R», η Κ. Ιωάννου.

Την εκτίμηση ότι η αλλαγή του σχολικού περιβάλλοντος δεν λύνει το πρόβλημα, επισημαίνει στην «R» και η Ζηνοβία Βασιλειάδη, σχολική ψυχολόγος. «Σε ό,τι αφορά την ένταξη ενός παιδιού με παραβατική συμπεριφορά στο σχολικό περιβάλλον, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι η απλή μετάθεση της “δύσκολης” συμπεριφοράς ενός εφήβου σε ένα διαφορετικό περιβάλλον δεν επιλύει το πρόβλημα, απλώς το μεταφέρει αλλού. Χωρίς ουσιαστική πλαισίωση, παρέμβαση και στήριξη τόσο του ίδιου του ατόμου όσο και της οικογένειάς του, μια παραβατική συμπεριφορά δεν μπορεί να εξαφανιστεί μαγικά», σημειώνει η Ζ. Βασιλειάδη.