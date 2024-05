Κοντέινερ με κοκαΐνη: Η Δίωξη είχε «φυτέψει» άνθρωπό της στο καρτέλ – Η διαδρομή των ναρκωτικών έως το λιμάνι του Πειραιά και ο μυστικός πράκτορας

Το τρίπτυχο ναρκωτικά, όπλα και κατεψυγμένες γαρίδες συμπυκνώνει την υπόθεση κατάσχεσης 320 κιλών κοκαΐνης στο λιμάνι του Πειραιά. Η υπόθεση ήρθε στο φως από έρευνα της υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών Αττικής, με τη συνδρομή του ΣΔΟΕ και της αμερικανικής DEA (Drug Enforcement Administration).

Σύμφωνα με την «Καθημερινή», προηγήθηκε μυστική επιχείρηση τουλάχιστον ενός μηνός, κατά τη διάρκεια της οποίας πράκτορας της Αστυνομίας κατάφερε να διεισδύσει στις τάξεις των ναρκεμπόρων και να τους παγιδεύσει. Με ποιον τρόπο; Τους έπεισε ότι είχε τη δυνατότητα να βγάλει τα ναρκωτικά από το λιμάνι και να τα μεταφέρει σε ασφαλή χώρο, από όπου εκείνοι θα μπορούσαν να τα παραλάβουν. Αυτό συνέβη το πρωί της 22ας Μαΐου, με τον insider της Δίωξης να οδηγεί τους κατηγορουμένους σε χώρο στον Πειραιά, προκειμένου να ελέγξουν και να παραλάβουν τα ναρκωτικά. Φτάνοντας εκεί, ωστόσο, τα μέλη του κυκλώματος αντίκρισαν όχι μόνο τα πακέτα με την κοκαΐνη αλλά και τις κάννες των όπλων των αστυνομικών που τους σημάδευαν. Στην κατοχή τους βρέθηκαν 131.675 ευρώ σε μετρητά, ποσό που πιθανολογείται ότι αποτελούσε μέρος της αμοιβής του μυστικού πράκτορα για τη μεταφορά του φορτίου με τα ναρκωτικά εκτός του Γ΄ Τελωνείου Πειραιά.

To δρομολόγιο

Το εμπορευματοκιβώτιο ξεκίνησε από το λιμάνι Γκουαγιακίλ του Ισημερινού και ως νόμιμο φορτίο επελέγησαν όχι μπανάνες, όπως συμβαίνει συνήθως, αλλά κατεψυγμένες γαρίδες.

Οσον αφορά το τι προηγήθηκε της άφιξης του κοντέινερ με τις γαρίδες και τα ναρκωτικά στην Ελλάδα, τα δεδομένα έχουν ως εξής, όπως αναφέρει η «Καθημερινή»: το εμπορευματοκιβώτιο ξεκίνησε τη διαδρομή του από το λιμάνι Γκουαγιακίλ του Ισημερινού. Πρόκειται για το συνηθέστερο λιμάνι από όπου εκκινούν τα κοντέινερ με τα ναρκωτικά που έχουν προορισμό τον Πειραιά. Ως νόμιμο φορτίο επελέγησαν όχι μπανάνες, όπως συμβαίνει συνήθως, αλλά κατεψυγμένες γαρίδες. Τα ναρκωτικά, συνολικά 180 συσκευασίες με κοκαΐνη, φορτώθηκαν στο «κουτί» (σ.σ. το κοντέινερ στην αργκό των αστυνομικών) με τη μέθοδο του rip on / rip off, πιθανόν σε στάση που πραγματοποίησε το φορτηγό πλοίο στον Παναμά. Τι σημαίνει η μέθοδος rip on / rip off; Μέλη του πληρώματος του πλοίου ή διεφθαρμένοι υπάλληλοι του λιμανιού παραβιάζουν τις σφραγίδες ενός εμπορευματοκιβωτίου και πετούν στο εσωτερικό του τα σακιά με την κοκαΐνη. Στη συνέχεια τοποθετούν νέα, πλαστή σφραγίδα και το κουτί με τα ναρκωτικά συνεχίζει το ταξίδι του. Στον τελικό προορισμό, με αντίστοιχο τρόπο τα ναρκωτικά αφαιρούνται από το κοντέινερ.

Η έφοδος στη Νέα Πέραμο

Στην προκειμένη περίπτωση τα ναρκωτικά εκτιμάται ότι θα διακινούνταν στην Ελλάδα, ενώ είναι πιθανό μια ποσότητα να διοχετευόταν στη γειτονική Αλβανία. Ως αρχηγός του κυκλώματος περιγράφεται ένας 48χρονος υπήκοος Αλβανίας, που καταζητείτο από το 2017 για συμμετοχή σε μεγάλη υπόθεση ναρκωτικών. Τότε, έπειτα από έρευνα του ΣΔΟΕ με τη συνδρομή της DEA, είχε βρεθεί στη Νέα Πέραμο ένα παρασκευαστήριο ναρκωτικών χαπιών Captagon. Πρόκειται για διεγερτικά χάπια που διακινούνται και καταναλώνονται κυρίως σε χώρες της Μέσης Ανατολής και γι’ αυτό καθιερώθηκε να αποκαλούνται και «το ναρκωτικό των τζιχαντιστών». Σε εκείνη την έφοδο είχαν κατασχεθεί 650.000 δισκία Captagon, ενώ είχε βρεθεί και φορτηγό με ειδική κρύπτη μέσω του οποίου εκτιμάται ότι το κύκλωμα θα μετέφερε οδικώς τα ναρκωτικά εκτός Ελλάδος. Τέσσερα άτομα είχαν συλληφθεί, με τον τότε 41 ετών υπήκοο Αλβανίας να καταφέρνει τελευταία στιγμή να διαφύγει τη σύλληψη. Οντας καταζητούμενος επέστρεψε στη χώρα του, άλλαξε τα στοιχεία ταυτότητάς του και εξέδωσε νέα ταυτότητα και διαβατήριο με καινούργιο ονοματεπώνυμο. Με αυτήν ταξίδευε συχνά στην Ελλάδα και τη Μ. Βρετανία μαζί με την καλλονή σύντροφό του, η οποία μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις αναρτούσε φωτογραφίες από κοινές εξόδους τους σε «πίστες» της Αθήνας. Την επταετία που κατεζητείτο καταδικάστηκε ερήμην αρχικά σε ισόβια κάθειρξη για την υπόθεση των Captagon, ενώ στη δίκη προ διετίας σε δεύτερο βαθμό η ισόβια καταδίκη «έσπασε» λόγω καθαρού ποινικού μητρώου.

Αντιαρματικά RPG

Οι δύο ομοεθνείς του που συνελήφθησαν στην επιχείρηση της 22ας Μαΐου θεωρούνται συνεργάτες του, ενώ ο έτερος κατηγορούμενος, Ελληνας υπήκοος 64 ετών, διαθέτει επίσης βαρύ και ενδιαφέρον ποινικό παρελθόν. Το 2012 είχε συλληφθεί στην Κόστα Ρίκα κατηγορούμενος ότι προσπάθησε να ανταλλάξει με τους αντάρτες FARC της Κολομβίας όπλα αντί για κοκαΐνη. Συνελήφθη από μυστικούς πράκτορες της αμερικανικής DEA, οι οποίοι διαπραγματεύονταν μαζί του παριστάνοντας τους ενδιάμεσους για λογαριασμό των Κολομβιανών ανταρτών. Η τελική συμφωνία προέβλεπε να τους προμηθεύσει με τρία αντιαρματικά RPG και να πληρωθεί γι’ αυτά όχι με κολομβιανά πέσος ή δολάρια, αλλά με 50 κιλά κοκαΐνης. Εκδόθηκε στις ΗΠΑ και δήλωσε ένοχος προκειμένου να τύχει ευνοϊκότερης ποινικής μεταχείρισης, με το εις βάρος του κατηγορητήριο να παραμένει μέχρι σήμερα ανηρτημένο στην ιστοσελίδα του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Η τότε επικεφαλής της DEA Μισέλ Λέοναρντ είχε δηλώσει για τη σύλληψη του Ελληνα ότι «αυτή η έρευνα ξεκάθαρα αποδεικνύει ότι η DEA έχει τη δυνατότητα να εξαρθρώνει δίκτυα εμπόρων όπλων που προμηθεύουν με πυρομαχικά την πιο επικίνδυνη ναρκο-τρομοκρατική οργάνωση», εννοώντας τους αντάρτες FARC της Κολομβίας.

Σήμερα οι αστυνομικοί που χειρίστηκαν την υπόθεση αφήνουν ανοικτό το ενδεχόμενο ο 64χρονος να υπήρξε ο συνδετικός κρίκος των τριών Αλβανών με το καρτέλ της Λατινικής Αμερικής. Σημειώνεται ότι στο λιμάνι του Πειραιά βρέθηκε και κατασχέθηκε και δεύτερο κοντέινερ ψυγείο με ακόμη 110 κιλά κοκαΐνης κρυμμένα μέσα σε νόμιμο φορτίο. Μολονότι ο τρόπος φόρτωσης των ναρκωτικών –και η συσκευασία– είναι όμοιος με εκείνον που ακολουθήθηκε στην περίπτωση των πρώτων 210 κιλών, η ΕΛ.ΑΣ. δεν συσχετίζει (προς το παρόν) το δεύτερο φορτίο με τους τέσσερις συλληφθέντες. Δήλωση για την υπόθεση έκανε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σημειώνοντας ότι «η επιτυχία αυτή αποτελεί απόδειξη της αφοσίωσης, του επαγγελματισμού και της ανιδιοτελούς προσφοράς των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος». Οι συλληφθέντες πρόκειται να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή την προσεχή Κυριακή.

Η αλβανική μαφία «φέρνει» τα καρτέλ του Ισημερινού στην Ευρώπη

ΜΑΔΡΙΤΗ. Ρεκόρ στις κατασχέσεις κοκαΐνης καταγράφονται σε λιμάνια της Ευρώπης τον τελευταίο χρόνο, με τις ισπανικές αρχές να ανακοινώνουν ότι δέσμευσαν το 2023 περισσότερα από 100.000 κιλά της διεγερτικής ουσίας, ποσότητα διπλάσια από εκείνη του 2022.

Οι επιπτώσεις της έκρηξης στη ζήτηση και την προσφορά κοκαΐνης αποτυπώνονται σε χώρες όπως η Σουηδία, με την κυβέρνηση να διατάσσει τον περασμένο Σεπτέμβριο την ανάπτυξη του στρατού σε συνοικίες της δεύτερης πόλης της χώρας, Μάλμε, για την αντιμετώπιση του πολέμου συμμοριών διακίνησης ναρκωτικών. Στην Ολλανδία, η 20χρονη πριγκίπισσα Καταρίνα-Αμαλία, διάδοχος του θρόνου, υποχρεώθηκε να περιορίσει τις μετακινήσεις της και να ενισχύσει τη φρουρά της, αφού δέχθηκε απειλές από μέλη της Μόκρο Μάφια, διεθνούς δικτύου διακινητών ναρκωτικών με έδρα το Μαρόκο. Πριν από λίγες εβδομάδες, δύο ένοπλες επιθέσεις στο κέντρο των Βρυξελλών άφησαν έναν άνθρωπο νεκρό και οδήγησαν μία γυναίκα στην εντατική. Η τραυματίας χτυπήθηκε από αυτοκίνητο εμπόρων ναρκωτικών που διέφευγαν από τη συμπλοκή. Στην ισπανική πόλη Μπαρμπάτε, ο χειριστής ταχύπλοου σκάφους μεταφοράς ναρκωτικών, γνωστός ως Ελ Κάμπρα (η κατσίκα), εμβόλισε σκάφος των Αρχών, σκοτώνοντας δύο λιμενικούς και τραυματίζοντας άλλους τέσσερις στις 9 Φεβρουαρίου.

Η πηγή του προβλήματος εντοπίζεται στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, στον Ισημερινό. Πέρυσι τον Μάρτιο δέκα ένοπλοι εισέβαλαν στο σπίτι επιχειρηματία, τον οποίο δολοφόνησαν μαζί με τη σύζυγό του. Το θύμα επρόκειτο να καταθέσει για τις σχέσεις του πρώην προέδρου του Ισημερινού, Γκιγιέρμο Λάσο, με δίκτυο Αλβανών διακινητών ναρκωτικών, που δραστηριοποιείται στη χώρα της Λατινικής Αμερικής από το 2009.

«Οι Αλβανοί είδαν μια καλή επιχειρηματική ευκαιρία. Αντί να πολεμούν τα καρτέλ στις χώρες παραγωγής κοκαΐνης (Κολομβία, Βολιβία και Περού) επέλεξαν να αγοράζουν το προϊόν απευθείας από τα καρτέλ και να το οδηγούν στην Ευρώπη μέσω του λιμανιού του Γκαγιακουίλ», λέει στην εφημερίδα El Pais ο επικεφαλής της δίωξης ναρκωτικών της Ισπανίας Αντόνιο Μαρτίνεθ Ντουάρτε. «Αγόρασαν μεγάλες εταιρείες εξαγωγής μπανάνας και άλλων φρούτων, ως βιτρίνες για την αποστολή τόνων κοκαΐνης σε όλη την Ευρώπη. Τα λιμάνια της Αμβέρσας και του Ρότερνταμ είναι στις δύο πρώτες θέσεις και ακολουθεί η Βαλένθια στην Ισπανία, όπου έχουν εγκατασταθεί μέλη της συμμορίας Βαλκανική Φατρία», σύμφωνα με τον αστυνομικό.

Πρωτοφανείς ποσότητες κοκαΐνης έχουν κατασχεθεί σε Ρότερνταμ, Αμβέρσα και Βαλένθια.

Η Ισπανίδα εισαγγελέας Ροζάνα Μοράν λέει ότι στον έναν χρόνο που υπηρετεί ως γενική εισαγγελέας, για μεγάλες υποθέσεις ναρκωτικών υπέγραψε συμφωνίες δικαστικής αρωγής με ξένες χώρες. Ζήτησε επίσης από την κυβέρνηση της Μαδρίτης τη δημιουργία ειδικών δικαστηρίων στις επαρχίες της χώρας προκειμένου να αντιμετωπιστεί η καθυστέρηση στην εκδίκαση υποθέσεων. Αυτή τη στιγμή, δικαστήρια σε μικρές παραλιακές πόλεις της χώρας καλούνται να δικάσουν υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών με δεκάδες κατηγορουμένους – συνεργάτες διεθνών καρτέλ διακίνησης.

Πώς το βαλκανικό καρτέλ πλημμύρισε την Ευρώπη με κοκαΐνη

Την περασμένη εβδομάδα η ισπανική αστυνομία κατάφερε ένα ακόμη πλήγμα εναντίον της αλβανικής μαφίας, με τη σύλληψη 17 υπόπτων και την κατάσχεση 850 κιλών κοκαΐνης στο λιμάνι της Βαλένθια. Το 2023, σχεδόν εννέα τόνοι κοκαΐνης δεσμεύθηκαν στο λιμάνι της Ανδαλουσίας, με δράστες της διακίνησης να είναι στην πλειονότητά τους Αλβανοί και τα ναρκωτικά να προέρχονται από τον Ισημερινό.

Σε διακρατική επιχείρηση αστυνομικών δυνάμεων σε Ισπανία, Ισημερινό και Βρετανία πριν από δύο εβδομάδες συνελήφθη, μεταξύ άλλων, ο Αλβανός υπήκοος Ντριτάν Γκίτκα. Ο συλληφθείς, από κοινού με Ισπανό συνεργό του εισήγαν μπανάνες από τον Ισημερινό, μαζί με 4.000 κιλά κοκαΐνης τον μήνα. Στην κατοικία και την επιχείρηση του Γκίτκα οι Αρχές εντόπισαν 500.000 ευρώ σε μετρητά, ένα αυτόματο πιστόλι και 12 πολυτελή αυτοκίνητα. Στην ιδιοκτησία του μαφιόζου βρίσκονταν 17 ακίνητα αξίας 12 εκατ. ευρώ. «Ο Γκίτκα ήταν αυτός ο οποίος έκλεισε μέσω τηλεφώνου τη συμφωνία για εβδομαδιαία αποστολή 4 τόνων κοκαΐνης από την Κολομβία στον Ισημερινό και από εκεί στη Βαλένθια», λέει στέλεχος της εισαγγελίας της Μαδρίτης.

«Η τιμή ενός κιλού στο λιμάνι του Γκουαγιακίλ κυμαίνεται γύρω στα 2.500 με 3.000 δολάρια. Το κιλό αυτό κοστίζει 30.000 δολάρια στο κοντέινερ στη Βαλένθια ή στο Αλγεσίρας», λέει αξιωματικός της ισπανικής αστυνομίας.