Καλαμάτα: Οργισμένες αντιδράσεις για τις πεταμένες πλάκες με ονόματα και φωτογραφίες νεκρών σε κοντέινερ απορριμμάτων

Σύνοψη από το

  • Σοβαρές αντιδράσεις και οργή έχει προκαλέσει στην Καλαμάτα η αποκάλυψη ότι μαρμάρινες πλάκες από το οστεοφυλάκιο του Δημοτικού Κοιμητηρίου με ονόματα και φωτογραφίες θανόντων βρέθηκαν πεταμένες σε κοντέινερ απορριμμάτων.
  • Οι πλάκες αφαιρέθηκαν χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των συγγενών, γεγονός που έχει προκαλέσει ακόμη περισσότερα ερωτήματα για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε και για το ποιος έδωσε την εντολή απομάκρυνσης.
  • Μετά τις αντιδράσεις, ο Δήμος Καλαμάτας εξέδωσε ανακοίνωση, καλώντας συγγενείς να προσέλθουν, αλλά δεν απάντησε στο κρίσιμο ερώτημα πώς και γιατί οι φωτογραφίες κατέληξαν στα σκουπίδια, προκαλώντας σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Νεκροταφείο Καλαμάτας

Σοβαρές αντιδράσεις και οργή έχει προκαλέσει στην Καλαμάτα η αποκάλυψη ότι μαρμάρινες πλάκες από το οστεοφυλάκιο του Δημοτικού Κοιμητηρίου – πλάκες με ονόματα και φωτογραφίες θανόντων– βρέθηκαν πεταμένες μέσα σε κοντέινερ απορριμμάτων.

Οι εικόνες που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα έχουν δημιουργήσει κύμα αγανάκτησης, με πολλούς πολίτες να κάνουν λόγο για εμπαιγμό και προσβολή της μνήμης των νεκρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ERTNews, οι πλάκες αφαιρέθηκαν χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των συγγενών, γεγονός που έχει προκαλέσει ακόμη περισσότερα ερωτήματα για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε και για το ποιος έδωσε την εντολή απομάκρυνσης.

Μετά τις έντονες αντιδράσεις, ο Δήμος Καλαμάτας εξέδωσε ανακοίνωση καλώντας συγγενείς και οικείους να προσέλθουν στις 10 και 11 Δεκεμβρίου, προκειμένου –όπως αναφέρει– να «αποκαταστήσουν τις επιγραφές και φωτογραφίες στις μαρμάρινες οστεοθήκες».

Ωστόσο, η ανακοίνωση δεν απαντά στο κρίσιμο ερώτημα: πώς και γιατί οι φωτογραφίες κατέληξαν στα σκουπίδια.

Σφοδρή ήταν η πολιτική αντιπαράθεση που ξέσπασε στη συνέχεια.

Ο επικεφαλής της παράταξης “Καλαμάτα Μετά”, Βασίλης Τζαμουράνης, έκανε λόγο για «ανοσιούργημα» και «πράξη απόλυτα προσβλητική και ασεβή», κατηγορώντας τη Δημοτική Αρχή ότι ενήργησε χωρίς προειδοποίηση και χωρίς απόφαση αρμόδιων οργάνων.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Προτάσεις για ασφάλεια, εκπαίδευση και ποιότητα στη φροντίδα των ατόμων με Διαβήτη

ΙΣΑ: Παρέμβαση για τα ασυμβίβαστα και τις καθυστερήσεις αποζημίωσης των ιατρών στο Σύστημα Προέγκρισης Φαρμάκων

ΑΠΔ: Στις 31 Δεκεμβρίου εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή τους – Ποιους αφορά

ΗΠΑ: Πρόσκληση Χατζηδάκη σε επιχειρήσεις για επενδύσεις στην Ελλάδα -Τι είπε για τους πυλώνες της κυβερνητικής πολιτικής

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
17:25 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Με κατάγματα ηλικιωμένος που έπεσε σε ταράτσα – Απεγκλωβίστηκε από την Πυροσβεστική – ΒΙΝΤΕΟ

Συναγερμός σήμανε νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης στις Αρχές της Θεσσαλονίκης, μετά την πτώση, υπ...
17:20 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Ηράκλειο: Συνάντηση του περιφερειάρχη Κρήτης με αντιπροσωπεία αγροτών και κτηνοτρόφων – «Μπορούν να δοθούν λύσεις»

Την Περιφέρεια Κρήτης επισκέφτηκε σήμερα αντιπροσωπεία αγροτοκτηνοτρόφων με επικεφαλής τον πρό...
16:58 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Πτώση μεγάλου δέντρου στη Χαριλάου – Καταπλάκωσε δύο αυτοκίνητα – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Ένα μεγάλο δέντρο έπεσε και καταπλάκωσε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα στην περιοχή της Χαριλάου, ...
16:53 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Επιχείρηση διάσωσης περιπατητή στον Ταΰγετο – Τραυματίστηκε έπειτα από πτώση σε χαράδρα βάθους 200 μέτρων

Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης από το μεσημέρι της Τρίτης στον Προφήτη Ηλία του Ταϋγέτου, για έναν...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα