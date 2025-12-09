Καλαμάτα: Οργισμένες αντιδράσεις για τις πεταμένες πλάκες με ονόματα και φωτογραφίες νεκρών σε κοντέινερ απορριμμάτων

Σοβαρές αντιδράσεις και οργή έχει προκαλέσει στην Καλαμάτα η αποκάλυψη ότι μαρμάρινες πλάκες από το οστεοφυλάκιο του Δημοτικού Κοιμητηρίου – πλάκες με ονόματα και φωτογραφίες θανόντων– βρέθηκαν πεταμένες μέσα σε κοντέινερ απορριμμάτων.

Οι εικόνες που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα έχουν δημιουργήσει κύμα αγανάκτησης, με πολλούς πολίτες να κάνουν λόγο για εμπαιγμό και προσβολή της μνήμης των νεκρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ERTNews, οι πλάκες αφαιρέθηκαν χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των συγγενών, γεγονός που έχει προκαλέσει ακόμη περισσότερα ερωτήματα για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε και για το ποιος έδωσε την εντολή απομάκρυνσης.

Μετά τις έντονες αντιδράσεις, ο Δήμος Καλαμάτας εξέδωσε ανακοίνωση καλώντας συγγενείς και οικείους να προσέλθουν στις 10 και 11 Δεκεμβρίου, προκειμένου –όπως αναφέρει– να «αποκαταστήσουν τις επιγραφές και φωτογραφίες στις μαρμάρινες οστεοθήκες».

Ωστόσο, η ανακοίνωση δεν απαντά στο κρίσιμο ερώτημα: πώς και γιατί οι φωτογραφίες κατέληξαν στα σκουπίδια.

Σφοδρή ήταν η πολιτική αντιπαράθεση που ξέσπασε στη συνέχεια.

Ο επικεφαλής της παράταξης “Καλαμάτα Μετά”, Βασίλης Τζαμουράνης, έκανε λόγο για «ανοσιούργημα» και «πράξη απόλυτα προσβλητική και ασεβή», κατηγορώντας τη Δημοτική Αρχή ότι ενήργησε χωρίς προειδοποίηση και χωρίς απόφαση αρμόδιων οργάνων.