Κακοκαιρία Daniel – Πήλιο: Χείμαρροι «κατάπιαν» αυτοκίνητα στο κεντρικό πάρκινγκ Μακρινίτσας – ΒΙΝΤΕΟ

Αμέτρητα προβλήματα και τεράστιες καταστροφές στο Πήλιο από το πέρασμα της κακοκαιρίας «Daniel». Η βροχή πέφτει ασταμάτητα εδώ και ώρες στην περιοχή με πολλά αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα σε πάρκινγκ να παρασύρονται από τους ορμητικούς χειμάρρους και μερικά από αυτά να καταλήγουν στη θάλασσα.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, στην περιοχή Μικρό στο νότιο Πήλιο τουλάχιστον 6-7 οχήματα παρασύρθηκαν από τα νερά και κατέληξαν στη θάλασσα.

Σκηνές αποκάλυψης στον Άη Γιάννη στο Πήλιο, όπου η θάλασσα βγήκε στη στεριά «καταπίνοντας» αυτοκίνητα και ό,τι άλλο έβρισκε μπροστά της.

Ο όγκος του νερού που έπεσε στην περιοχή είναι τόσο μεγάλος, που αυτοκίνητα που ήταν στο πάρκινγκ της περιοχής παρασύρθηκαν και μερικά από αυτά κατέληξαν στη θάλασσα.

«Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στον Άγιο Ιωάννη Πηλίου έχουν σπάσει τα ποτάμια και έχουν μπει μέσα στα ξενοδοχεία και η στάθμη ανεβαίνει επικίνδυνα μέσα σε αυτά, πάνω από 1.5 μέτρο, που έχουν κόσμο τουρίστες μέσα τεράστια ζημιά κομμένα τηλέφωνα και ρεύμα, παρακαλώ ειδοποιείστε την πυροσβεστική άμεση ανάγκη να ανέβουν επάνω τεράστιες καταστροφές…» ανέφερε σε ανάρτησή του στο στο Facebook, ο αντιπρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων Μαγνησίας Βασίλης Καραουλάνης.

BREAKING: Cars are now being washed into the sea in Agios Ioannis, Pelion. Flooding disaster ongoing in Thessaly, Greece. pic.twitter.com/uRr80Da0sB

— Nahel Belgherze (@WxNB_) September 5, 2023