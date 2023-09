Κακοκαιρία Daniel: Νύχτα αγωνίας για αγνοούμενους σε Βόλο και Πήλιο – Εκκενώθηκαν γηροκομείο και Κέντρο Υγείας

Ένας νεκρός, αγνοούμενοι, εκατοντάδες απεγκλωβισμοί πολιτών και σημαντικές καταστροφές σε σπίτια, καταστήματα, υποδομές, καθώς και στο οδικό δίκτυο είναι ο μέχρι τώρα απολογισμός της επέλασης της κακοκαιρίας Daniel, που πλήττει την χώρα, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Μάλιστα και τις επόμενες ώρες αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα σε πολλές περιοχές της χώρας.

Στον Βόλο, ένας κτηνοτρόφος πέθανε όταν καταπλακώθηκε από τοίχο στον Άγιο Γεώργιο. Ο 51χρονος πατέρας δύο παιδιών πήγαινε να ταΐσει τα ζώα του, όταν ένας τοίχος υποχώρησε από τον όγκο της βροχής, με αποτέλεσμα να τον καταπλακώσει και να χάσει την ζωή του. Ο 51χρονος αλλοδαπός μεγάλωσε και έζησε στον Βόλο, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα τοπικά ΜΜΕ.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός 34χρονου άνδρα, ο οποίος παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά στην Αγία Αικατερίνη. Στελέχη της ΕΜΑΚ και της ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποιούν έρευνες για τον εντοπισμό του 34χρονου, ο οποίος φέρεται πως επιχείρησε να περάσει με το αυτοκίνητό του ένα ρέμα, άνοιξε την πόρτα και παρασύρθηκε από τα νερά. Στο αυτοκίνητο επέβαινε και ο γιος του, ο οποίος είναι καλά στην υγεία του.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, αγνοείται και ένα ζευγάρι Αυστριακών, που έμεναν στην περιοχή Ξινόβρυση και παρασύρθηκαν από ορμητικά νερά, από το σπίτι (μπανγκαλόου) όπου έμεναν. Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, ο αριθμός των αγνοουμένων είναι 5, καθώς ακόμη αναζητούνται ακόμη δύο άτομα στο Νότιο Πήλιο.

Το Γηροκομείο του Βόλου στην βόρεια πλευρά της πόλης εκκενώθηκε, εξαιτίας του γεγονότος ότι κατέρρευσε ο τοίχος της παλιάς πτέρυγας δίπλα από την οποία περνάει το ρέμα του Κρυσπίδωνα, είναι το ρέμα που έχει προκαλέσει με την υπερχείλιση, εξαιτίας των ιστορικών όγκων βροχής πάμπολα προβλήματα στην πόλη του Βόλου. Οι τρόφιμοι του Γηροκομείου μεταφέρθηκαν σε πρόσκαιρη δομή που δημιουργήθηκε για να τους φιλοξενήσει με ασφάλεια.

Την ίδια ώρα εκκένωση διατάχθηκε από τον διοικητής 5ης ΥΠΕ, Φώτη Σερέτη, και τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ, Νίκο Παπαευσταθίου, στο Κέντρο Υγείας της Αργαλαστής, στο νότιο Πήλιο, με στόχο την προστασία των εργαζομένων σε αυτό. Δημιουργήθηκε δομή στο δημαρχείο του νότιου Πηλίου, στην οποία μεταφέρθηκαν το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, ενώ στο χώρο του Κέντρου Υγείας παρέμειναν μόνο δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την άντληση των υδάτων και παροχή βοήθειας.

Την ίδια ώρα αναβλήθηκαν χημειοθεραπείες στο νοσοκομείο Βόλου, καθώς πλημμύρισε το δωμάτιο που πραγματοποιείται η διύλιση των φαρμάκων της χημειοθεραπείας με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η πραγματοποίηση του σημερινού προγράμματος. Από τη διοίκηση ανακοινώθηκε πως θα πραγματοποιηθούν αύριο κανονικά με εφεδρικό μηχάνημα.

Μεγάλα τμήματα της περιοχής του Βόλου,της Νέας Ιωνίας και των προαστίων της πόλης εξακολουθούν να είναι χωρίς ρεύμα.

Πριν λίγο νέο μήνυμα από το 112 εστάλη σε όλη την περιοχή της Μαγνησίας και υπενθυμίζει την απαγόρευση κυκλοφορίας για όλα τα οχήματα, πλην των ειδικών της Πυροσβεστικής και της Πολιτικής Προστασίας. Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: « Υπενθυμίζεται ότι βρίσκεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας στο νομό Μαγνησίας με εντολή της Ελληνικής Αστυνομίας, λόγω εξέλιξης επικίνδυνων καιρικών φαινομένων».

Σε ολόκληρη την περιοχή του Βόλου δεν κινείται κανένα όχημα, καθώς τα νερά έχουν καταλάβει τα πάντα και έχουν δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στους δρόμους, ειδικά στην περιοχή του Πηλίου, όπου οδοστρώματα έχουν υποχωρήσει και ολόκληροι δρόμοι έχουν καταστραφεί εντελώς από τη μανία του νερού. Πρόκειται για μια κατάσταση που δεν έχει προηγούμενο και σύμφωνα με όλες τις προβλέψεις των ειδικών θα συνεχιστεί και για τις επόμενες ώρες, χωρίς να μειωθεί η ένταση των φαινομένων.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ, την Τετάρτη 6-9-2023 ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως στους νομούς Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής), τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την κεντρική και ανατολική Στερεά (κυρίως στους νομούς Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Βοιωτίας), την Εύβοια (κυρίως στη βόρεια), την ανατολική και νότια Πελοπόννησο και κατά περιόδους στη δυτική και νότια Κρήτη.

Συγκεκριμένα στην Αττική θα επηρεαστούν κατά περιόδους τα νότια θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματά της.

Ενισχυμένοι βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 7 με 8 μποφόρ θα πνέουν στο βόρειο Αιγαίο έως τις βραδινές ώρες σήμερα, ενώ η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε χαμηλά επίπεδα κυρίως στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά.

Συνοπτικά, η κακοκαιρία θα κινηθεί (ή θα παραμείνει):

Η ουσιαστική αποκλιμάκωση των ακραίων καιρικών φαινομένων θα ξεκινήσει από το μεσημέρι της Πέμπτης.

Σε μια από τις πιο ισχυρές κακοκαιρίες που έχει βιώσει η χώρα μας εξελίσσεται η κακοκαιρία Daniel, με τα ημερήσια ύψη βροχής στην Κεντρική Ελλάδα να ξεπερνούν κατά πολύ προηγούμενα ρεκόρ, τουλάχιστον από το 2006.

Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.gr, το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής μέχρι τις 20:45 καταγράφεται στη Ζαγορά Πηλίου και είναι ίσο με 754 mm*. Το προηγούμενο ρεκόρ ημερήσιου ύψους βροχής 644,7 mm είχε καταγραφεί στην Παλική Κεφαλονιάς κατά τη διάρκεια του Μεσογειακού Κυκλώνα Ιανού τον Σεπτέμβριο 2020.

Στον παρακάτω χάρτη παρουσιάζονται τα 8 μεγαλύτερα ύψη βροχής σε χιλιοστά μέχρι τις 20:45, όπως καταγράφηκαν από το δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr την Τρίτη 5/9, με υποσημείωση στους μετεωρολογικούς σταθμούς που σταμάτησαν να μεταδίδουν νωρίτερα λόγω διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος. Οι βροχοπτώσεις στις περισσότερες περιοχές συνεχίζονται.

*Για λόγους σύγκρισης, αναφέρεται ότι στην περιοχή της Αθήνας (μετεωρολογικός σταθμός Ελληνικού, ΕΜΥ) σημειώνονται κατά μέσο όρο περίπου 400 mm σε έναν χρόνο

Στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας βρέθηκε το απόγευμα της Τρίτης ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ενημερώθηκε για την επέλαση της κακοκαιρίας Daniel. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι πιθανώς είναι η μεγαλύτερη νεροποντή που είχαμε ποτέ στη χώρα με πολύ περισσότερο νερό από αυτό που έπεσε στον Ιανό – Το πιο ακραίο φαινόμενο που συνέβη στην περιοχή (Μαγνησίας κλπ) από πλευράς ύψους βροχής σε ένα 24ωρο – συνήθως τέτοια φαινόμενα συμβαίνουν Οκτώβριο ή Νοέμβριο.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, πραγματοποιήθηκε ενημέρωση από τους συμμετέχοντες υπουργούς, τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό, μετεωρολόγους και το Πυροσβεστικό Σώμα, όπου συζητήθηκε ο συντονισμός για τις επόμενες δύσκολες ώρες καθώς το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη. Επί τάπητος τέθηκε ο σχεδιασμός που αφορά την εξασφάλιση ανοικτών δρόμων προς νοσοκομεία και κρίσιμες υποδομές, φιλοξενία ανθρώπων όπου χρειάζεται.

Στη σύσκεψη με τον πρωθυπουργό συμμετείχαν ο Βασίλης Κικίλιας, ο Γιάννης Οικονομου, Γιάννης Μπρατάκος, Χρήστος Τριαντοπουλος, Ευάγγελος Τουρνάς, Θανάσης Κοντογεωργης, ο ΓΓ Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Παπαγεωργίου, ο αρχηγος και επιτελείς του Πυροσβεστικού Σώματος και με τηλεδιάσκεψη ο κ. Αγοραστός και μετεωρολόγοι.

Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες από το κέντρο του Βόλου, όπου επιστρατεύθηκαν ακόμα και βάρκες, ώστε να απεγκλωβιστούν πολίτες και εργαζόμενοι που είχαν «παγιδευτεί» λόγω των πλημμυρισμένων δρόμων.

Ο απεγκλωβισμός εργαζομένων και πολιτών που βρίσκονταν στο κτίριο του ΔΕΔΔΗΕ και της ΔΕΗ στην οδό Λαρίσης έγινε με βάρκες, προκειμένου να μεταφερθούν σε ασφαλή μέρη και να επιστρέψουν στα σπίτια τους, χωρίς να κινδυνεύσουν.

Εγκλωβίστηκαν παιδιά στον Βόλο

Στον Βόλο, δεκάδες παιδιά από τα Τρίκαλα έχουν εγκλωβιστεί λόγω της επέλασης της κακοκαιρίας Daniel. Τα παιδιά είχαν μεταβεί στον Βόλο προκειμένου να δώσουν εξετάσεις Γερμανικών, που δεν αναβλήθηκαν έγκαιρα λόγω των καιρικών φαινομένων. Τελικά, ενημερώθηκαν τελευταία στιγμή ότι οι εξετάσεις δεν θα πραγματοποιηθούν, αλλά αυτή την ώρα, βρίσκονται στα αυτοκίνητά τους χωρίς να μπορούν να μετακινηθούν καθώς έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία.

Λόγω των ορμητικών νερών στους παρόχθιους του Κραυσίδωνα, που υπερχείλισε, υποχώρησε το έδαφος με αποτέλεσμα να «εξαφανιστεί» ένα ολόκληρο λεωφορείο, που ήταν σταθμευμένο δίπλα στο πεζοδρόμιο.

Το οδόστρωμα υποχώρησε από τον όγκο του νερού και «κατάπιε» το μεγάλο όχημα, που έπεσε με το πλάι μέσα στην τεράστια τρύπα.

Στον κόμβο του Jumbo, στον Βόλο, έσπασε και το τελευταίο «φράγμα» αντίστασης νερού στον ποταμό Κραυσίδωνα.

Μία ξύλινη γέφυρα έσπασε και διαλύθηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα από τα ορμητικά νερά του Κραυσίδωνα. Η συγκεκριμένη γέφυρα ένωνε τον Βόλο και τη Ν. Ιωνία, στο ύψος της οδού Στρατ. Μακρυγιάννη.

Ο χείμαρρος Κραυσίδωνας σε πολλές περιοχές έχει υπερχειλίσει και τα νερά πλημμυρίζουν δρόμους, καταστήματα και ισόγεια κατοικιών στη Χιλιαδού, το Οινόπνευμα, στους Αγίους Αναργύρους, την Νεάπολη και τα Παλαιά.

Στην οδό Ιερολοχιτών κόσμος είχε καταφύγει σε ανώτερους ορόφους κατοικιών αφού τα ισόγεια έχουν πλημμυρίσει και ζητούν βοήθεια από την Πυροσβεστική. Στην οδό Κωνσταντινουπόλεως στη Νέα Ιωνία μεγάλο δένδρο έπεσε και κατέστρεψε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Χωρίς τηλεφωνικές συνδέσεις, κυρίως της σταθερής τηλεφωνίας είναι και πολλές περιοχές του Βόλου, ενώ με προβλήματα λειτουργεί και η κινητή τηλεφωνία εξ αιτίας των συνεχών κεραυνών που σαρώνουν την περιοχή. Κάτοικος του Βόλου, ο οποίος μένει σε ισόγειο κοντά στο Λιμάνι περιέγραψε στο enikos.gr τι ακριβώς έχει βιώσει τις τελευταίες τρεις ώρες. «Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Έχουμε χρόνια να δούμε τέτοια καταστροφή. Είναι κάτι πρωτόγνωρο για εμάς. Οι δρόμοι έχουν πλημμυρίσει», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Νίκος.

Εξαιρετικά δύσκολη είναι η κατάσταση στο νοσοκομείο του Βόλου που από το πρωί έχει πλημμυρίσει από τα ορμητικά νερά. Πλέον το πρόβλημα εστιάζεται στην πτέρυγα για τις χημειοθεραπείες και δεν έχει υπάρξει ενημέρωση για το πού θα πρέπει να μεταφερθούν οι ασθενείς εάν η κατάσταση επιδεινωθεί το πρόβλημα.

Στον Άγιο Ιωάννη, στο Πήλιο, ο ποταμός έχει υπερχειλίσει με αποτέλεσμα τα ορμητικά νερά να παρασέρνουν τα πάντα στο πέρασμά τους.

Είναι χαρακτηριστικό ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media. Αυτοκίνητο παρασύρθηκε από τα νερά και έπεσε μέσα στη θάλασσα, στο τουριστικό παραλιακό χωριό του Αγίου Ιωάννη. Τα μεγάλα κύματα «καταπίνουν» μέσα σε δευτερόλεπτα το όχημα, το οποίο εξαφανίζεται από την επιφάνεια της θάλασσας.

BREAKING: Cars are now being washed into the sea in Agios Ioannis, Pelion. Flooding disaster ongoing in Thessaly, Greece. pic.twitter.com/uRr80Da0sB

— Nahel Belgherze (@WxNB_) September 5, 2023