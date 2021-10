Κακοκαιρία “Μπάλλος”: Εισήγηση για κλείσιμο του Κηφισού και απαγόρευση της κυκλοφορίας τη νύχτα στην Αττική

Σε συναγερμό έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός για την κακοκαιρία “Μπάλλος”, που πλήττει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται μέχρι αυτή την ώρα στην Κέρκυρα, όπου οι αρμόδιες Αρχές έχουν προχωρήσει σε απεγκλωβισμούς ατόμων. Το νησί κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Και στην Αττική όμως, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες έχουν απειλήσει ζωές, καθώς δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, ενώ έχουν πλημμυρίσει ισόγεια, υπόγεια αλλά και δύο σχολεία. Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες που δείχνουν ένα λεωφορείο να έχει “βουλιάξει” στη Λεωφόρο Ποσειδώνος και τους επιβάτες να σχηματίζουν αλυσίδα, προκειμένου να διασχίσουν το “ποτάμι” που έχει δημιουργηθεί και να απομακρυνθούν με ασφάλεια από το σημείο.

Σημειώνεται ότι αυτή την ώρα πραγματοποιείται έκτακτη σύσκεψη στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για τα προβλήματα που έχει προκαλέσει η κακοκαιρία “Μπάλλος”. Η σύσκεψη θα γίνει στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας κατόπιν εντολής του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη και με τη συμμετοχή του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Τάκη Θεοδωρικάκου, του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστου Στυλιανίδη, του υπουργού Επικρατείας, Γιώργου Γεραπετρίτη, του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών, Στέλιου Πέτσα, του υφυπουργού Υποδομών, Γιώργου Καραγιάννη, του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικού εκπροσώπου, Γιάννη Οικονόμου, του αρχηγού ΓΕΕΘΑ, Κωνσταντίνου Φλώρου, του αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ, Μιχαήλ Καραμαλάκη και του περιφερειάρχη Αττικής, Γιώργου Πατούλη.

Πληροφορίες που μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, αναφέρουν πως υπάρχει εισήγηση από το υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας για έκτακτα μέτρα στην Αττική. Συγκεκριμένα υπάρχει εισήγηση να κλείσουν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας του Κηφισού και να επιβληθεί απαγόρευση κυκλοφορίας τη νύχτα. Και αυτό γιατί υπάρχει ένα κρίσιμο τρίωρο μεταξύ 03.00 – 06.00 οπότε και φαίνεται ότι θα πληγούν πολλές περιοχές της Αττικής και του κέντρου της Αθήνας. Εφόσον αποφασιστεί ένα τέτοιο μέτρο, θα επιστρατευτούν τόσο η ΕΛ.ΑΣ. όσο και ο στρατός προκειμένου οι πολίτες να μην έχουν πρόσβαση στον Κηφισό. Επιπλέον, ο κ. Στυλιανίδης εισηγείται ένα ιδιότυπο “lockdown” λόγω της κακοκαιρίας “Μπάλλος” σε δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις, δηλαδή να ισχύσει η τηλεργασία.

Αργά το απόγευμα της Πέμπτης, υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση στο Πικέρμι, καθώς υπήρχαν αναφορές ότι αγνοείται ο οδηγός ενός αυτοκινήτου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Πυροσβεστική Υπηρεσία ενημερώθηκε μέσω του “112” ότι ιδιώτης είδε ένα αυτοκίνητο να παρασύρεται από τα ορμητικά νερά. Αμέσως σήμανε συναγερμός. Στο σημείο έσπευσαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα και ένα όχημα από την 1η ΕΜΑΚ, που πραγματοποίησαν έρευνες προκειμένου να διαπιστώσουν τι έχει συμβεί. Πληροφορίες που μετέδωσε το ΟΡΕΝ αναφέρουν ότι ο συναγερμός έληξε, καθώς ο άνδρας είναι σώος και επικοινώνησε ο ίδιος με τις Αρχές. Το αυτοκίνητο του οδηγού παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά στην περιοχή Ήμερο Πεύκο, ο ίδιος όμως κατάφερε να βγει από το όχημα και επέστρεψε στο σπίτι του. Τότε, διαπίστωσε ότι βρισκόταν σε εξέλιξη μεγάλη έρευνα στο σημείο όπου είχε εγκαταλείψει το όχημά του και επικοινώνησε με την Αστυνομία, ενημερώνοντας για το τι είχε συμβεί.

Κεντρικές οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου έχουν μετατραπεί σε “ποτάμια”, σημειώνονται διακοπές της κυκλοφορίας των οχημάτων, ενώ στους υπόλοιπους δρόμους που παραμένουν ανοικτοί επικρατεί κυκλοφοριακό κομφούζιο. Δύο σχολεία σε Νέα Ιωνία και Νέα Φιλαδέλφεια πλημμύρισαν. Μάλιστα, στη δεύτερη περίπτωση οι μαθητές απομακρύνθηκαν από τις αίθουσες περπατώντας σε έναν “διάδρομο” από θρανία και καρέκλες. Σημειώνεται ότι νωρίς το μεσημέρι εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους του λεκανοπεδίου για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, με τη σύσταση να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις και περιοχές που έχουν ή μπορεί να πλημμυρίσουν.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, από την περιοχή της Αττικής έχουν γίνει μέχρι στιγμής 560 κλήσεις για άντληση υδάτων από πλημμυρισμένα ισόγεια και υπόγεια, 28 κλήσεις για κοπές δέντρων και αφαιρέσεις αντικειμένων, 22 κλήσεις για απεγκλωβισμούς οδηγών και επιβατών από ακινητοποιημένα αυτοκίνητα και 36 κλήσεις για απεγκλωβισμούς από ανελκυστήρες.

Σημειώνεται ότι κλειστά θα παραμείνουν αύριο, Παρασκευή, όλα τα σχολεία της Περιφέρειας Αττικής, της Εύβοιας και της Χαλκιδικής, όπως ανακοίνωσε ο Χρήστος Στυλιανίδης, ενώ εντός της ημέρας ενδεχομένως να υπάρξουν ανακοινώσεις και για άλλες περιοχές. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις για την περιοχή του Ανατολικού Αιγαίου, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το meteo.gr, τα μεγαλύτερα ύψη υετού στην Αττική έχουν καταγραφεί σε Πατήσια, Περιστέρι και Αμπελόκηπους όπου σε διάστημα περίπου 7 ωρών έχουν πέσει 120, 120 και 108 χιλιοστά βροχής αντίστοιχα. Στον παρακάτω χάρτη παρουσιάζεται η κατανομή του αθροιστικού υετού στο νομό Αττικής έως από την αρχή του 24ωρου έως το μεσημέρι της Πέμπτης 15/10 και σημειώνονται οι περιοχές όπου καταγράφηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής.

Από το πρωί σήμερα, έχει τεθεί για πρώτη φορά σε εφαρμογή το σχέδιο του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε συνεργασία με τις Περιφέρειες και τους Δήμους, που προβλέπει μεταξύ άλλων τις προληπτικές απομακρύνσεις κατοίκων που βρίσκονται σε πυρόπληκτες περιοχές στην Εύβοια και την Αττική. Στις 13.12 εστάλη μήνυμα του 112 στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα και στις 15:00 στους κατοίκους της πυρόπληκτης Εύβοιας, με την ίδια προειδοποίηση.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, σήμερα και έως το πρωί της Παρασκευής αναμένονται βροχές και καταιγίδες στο σύνολο της χώρας, ενώ πιθανότητα χαλαζοπτώσεων υπάρχει κυρίως σε νησιωτικές περιοχές Ιονίου και Αιγαίου καθώς και σε παράκτιες περιοχές της Πελοποννήσου, της Στερεάς και ενδεχομένως της Χαλκιδικής. Τα φαινόμενα αναμένεται να είναι κατά τόπους ισχυρά στο Νότιο Ιόνιο, στην Πελοπόννησο, στη Στερεά και στην Εύβοια έως το πρωί της Παρασκευής, ενώ από το απόγευμα σήμερα έως αύριο το πρωί κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα θα εκδηλωθούν και στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και στο Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο.

Σύμφωνα με τα τελευταία μετεωρολογικά στοιχεία, η κακοκαιρία “Μπάλλος” θα επηρεάσει αρχικά το Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τη Στερεά και σταδιακά θα επεκταθεί στην υπόλοιπη χώρα. Εκτός από τις έντονες βροχές και τις καταιγίδες, αναμένονται χαλαζοπτώσεις, χιονοπτώσεις, θυελλώδεις άνεμοι αλλά και πτώση της θερμοκρασίας.

Η κακοκαιρία “Μπάλλος” είναι ένα “επικίνδυνο” και “πολύ σοβαρό” καιρικό φαινόμενο, όπως είπε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Στυλιανίδης, σε έκτακτη ενημέρωση που πραγματοποίησε το απόγευμα της Πέμπτης, προειδοποιώντας ότι το διήμερο που έχουμε μπροστά μας είναι “δύσκολο”.

Ο κ. Στυλιανίδης σημείωσε ότι ο “Μπάλλος” κυριαρχεί σε όλη τη χώρα και διαβεβαίωσε ότι από χθες όλες οι εμπλεκόμενες δυνάμεις είναι σε πλήρη διασπορά και ετοιμότητα. “Έχουμε προλάβει πολλά περιστατικά που θα μπορούσαν να εξελιχθούν δυσάρεστα”, είπε και πρόσθεσε ότι έχουν ενεργοποιηθεί τα ενιαία συντονιστικά έργα ανά Περιφερειακή Ενότητα.

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας επανέλαβε ότι βασικός στόχος και προτεραιότητα είναι η διαφύλαξη της ζωής των πολιτών και στη συνέχεια των υποδομών της χώρας.

Αναφερόμενος στα προβλήματα που έχει προκαλέσει μέχρι αυτή την ώρα ο “Μπάλλος” εστίασε στην Αττική και την Κέρκυρα. Στην Πυροσβεστική Υπηρεσία έχουν γίνει 385 κλήσεις από 20 περιοχές της Αττικής, ανέφερε για να διευκρινίσει ότι οι 340 κλήσεις αφορούν σε αντλήσεις υδάτων και 11 σε απομακρύνσεις πολιτών από οχήματα. “Όλες έχουν εξελιχθεί αισίως”, τόνισε για να προσθέσει ότι όλες οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής βρίσκονται σε γενική επιφυλακή.

Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζει η Κέρκυρα λόγω υπερχείλισης ρέματος στο Μεσογγή. Όπως είπε ο Χρήστος Στυλιανίδης, έχει κινητοποιηθεί ελικόπτερο των Ενόπλων Δυνάμεων με εναέριους διασώστες για την απομάκρυνση ατόμων από στέγες σπιτιών και άλλα ψηλά σημεία. Στο νησί μεταβαίνει η 5η ΕΜΑΚ με ομάδα διάσωσης και διασωστικές λέμβους. Επίσης, επιχειρεί ερπυστριοφόρο του Πυροσβεστικού Σώματος και έχει κινητοποιηθεί και το Λιμενικό για έλεγχο στην παραλιακή ζώνη από τα Μωραϊτικα έως τη Λευκίμμη. “Στην Κέρκυρα είχαμε όντως ισχυρές καταιγίδες που δημιούργησαν προβλήματα”, σημείωσε.

Στην πυρόπληκτη Εύβοια, έχουν μεταβεί 50 οχήματα της πυροσβεστικής και δυνάμεις της ΕΜΑΚ ώστε να προληφθούν τυχόν προβλήματα, είπε ο Χρήστος Στυλιανίδης και υπογράμμισε τη συμβολή των Ενόπλων Δυνάμεων.

Απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών, συστήνοντας να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις στις περιοχές όπου έχει σταλεί μήνυμα μέσω του “112”. “Δεν χρειάζεται πανικός”, πρόσθεσε.

Κάτω από γέφυρα στην παλαιά Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος του ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, το λεωφορείο, που εκτελεί τη διαδρομή Πειραιάς-Βούλα, ακινητοποιήθηκε και καλύφθηκε σχεδόν ολόκληρο από το νερό.

Στο βίντεο μέσα από το λεωφορείο ακούγονται αρκετοί επιβάτες να τονίζουν ότι φοβούνται να κατέβουν, παρότι το όχημα είχε αρχίσει να γεμίζει νερά. Λίγη ώρα αργότερα το λεωφορείο είχε βυθιστεί ολόκληρο κάτω από το νερό.

