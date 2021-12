Google Doodle: Αφιερωμένο στην πίτσα

Το Google Doodle είναι αφιερωμένο στην πίτσα. Με αυτόν τον τρόπο γιορτάζεται ένα από τα πιο δημοφιλή πιάτα στον πλανήτη.

Σαν σήμερα το 2007, η τέχνη του Ναπολιτάνου «Pizzaiuolo» εγγράφηκε στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας της UNESCO.

Οι χρήστες μπορούν να παίξουν ένα μίνι παιχνίδι που σχεδίασε η Google και να κόψουν σε κομμάτια την πίτσα βάση των… ζητουμένων.

Το παιχνίδι έχει 11 διαφορετικές γεύσεις που ποικίλλουν από μαργαρίτα έως γλυκιά πίτσα. The mini-game features 11 different flavours of pizza ranging from a margherita to a dessert pizza.