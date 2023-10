Γιώργος Γραμματικάκης: Σήμερα το «τελευταίο αντίο» στην Κρήτη – Η επιθυμία της οικογένειάς του

Θλίψη επικρατεί στην Κρήτη για τον θάνατο του σπουδαίου πανεπιστημιακού Γιώργου Γραμματικάκη. Φίλοι και συγγενείς αναμένεται να βρεθούν σήμερα στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά προκειμένου να τον συνοδεύσουν στην τελευταία του κατοικία.

Η εξόδιος ακολουθία έχει προγραμματιστεί για τις 3 το μεσημέρι ενώ η σορός του θα βρίσκεται στην εκκλησία από τις 2.30 το μεσημέρι.

Η ταφή του αναμένεται να γίνει στο κοιμητήριο του Αγίου Κωνσταντίνου σύμφωνα με την ιστοσελίδα, cretapost.gr.

Η επιθυμία της οικογένειας

Λίγες ώρες μετά τον θάνατο του σπουδαίου Κρητικού επιστήμονα και καθηγητή, Γιώργου Γραμματικάκη η οικογένειά του με ανακοίνωση εξέφρασε την επιθυμία αντί για στέφανα να συγκεντρωθεί ένα ποσό το οποίο θα δοθεί ως βραβείο σε φοιτητή ή φοιτήτρια του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου της Κρήτης που θα ασχολείται με την αστροφυσική.

Η κατάθεση των δωρεών θα γίνεται στον λογαριασμό: Τράπεζα Πειραιώς, ΙΒΑΝ GR31 0172 7550 0057 5503 1552 329

Ποιος ήταν ο Γιώργος Γραμματικάκης

Ο Γιώργος Γραμματικάκης γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σπούδασε Φυσική στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στο Imperial College του Λονδίνου. Απέκτησε το διδακτορικό του δίπλωμα το 1973 και η διατριβή του είχε τίτλο «Analysis of some multiparticle final state in 10 and 6 GeV/c K-p interactions».

Τον Μάιο του 1962, ύστερα από δικαστική προσφυγή των μελών των ακροδεξιών φοιτητικών παρατάξεων ΣΔΟΕ και ΕΚΟΦ κατά της διοίκησης της Διοικούσας Επιτροπής Συλλόγων του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΔΕΣΠΑ), το δικαστήριο τον διόρισε μέλος του νέου ΔΣ της ΔΕΣΠΑ, θέση από την οποία παραιτήθηκε αμέσως καταγγέλλοντας σκευωρία.

Από το 1982 έως το 2006 που συνταξιοδοτήθηκε και του απονεμήθηκε ο τίτλος του Ομότιμου Καθηγητή, ήταν καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Από το 1990 έως το 1996 διατέλεσε πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Το 2014 εκλέχθηκε ευρωβουλευτής με «Το Ποτάμι» και συμμετείχε στην Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Επίσης ήταν αντιπρόεδρος στο Δ.Σ της Λυρικής Σκηνής.

Ο Γιώργος Γραμματικάκης είχε πλούσιο συγγραφικό έργο και είχε γράψει πολλά αξιόλογα βιβλία μεταξύ των οποίων «Η Κόμη της Βερενίκης», «Ένας αστρολάβος του ουρανού και της ζωής», «Συνομιλίες με το φως» κ.α.