Φωτιά στην Κέρκυρα: Νέο μήνυμα του 112 – Εκκενώνονται Καλαμάκι και Απραός

Νέο μήνυμα του 112 εστάλη για την φωτιά στην Κέρκυρα. Αυτή τη φορά, καλεί όσους βρίσκονται στο Καλαμάκι και στον Αραπαό να εκκενώσουν προς το Λιμάνι Κασσιόπης.

«Αν βρίσκεστε στις περιοχές Καλαμάκι & Απραός, εκκενώστε τώρα προς Λιμάνι Κασσιόπης», αναφέρει το 112. Λίγη ώρα νωρίτερα δόθηκε εντολή εκκένωσης για την περιοχή Σύκι.

Στην σημερινή ενημέρωση ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιπύραρχος Γιάννης Αρτοποιός είπε ότι στην Κέρκυρα οι αναζωπυρώσεις είναι πολλές στην ευρύτερη περιοχή της βορειοανατολικής πλευράς του νησιού.

⚠️ Attention 1️⃣1️⃣2️⃣ #Corfu #Kerkyra

🆘 If you are in Kalamaki and Apraos, evacuate now to Kassiopi Port

🔥 Wildfire in the area

‼️ Follow instructions of Authorities

ℹ️ https://t.co/vWQI6uLeKA@pyrosvestiki@hellenicpolice https://t.co/evzf7xmNbm

— 112 Greece (@112Greece) July 25, 2023