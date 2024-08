Φωτιά στην Αττική: Έχουν καεί πάνω από 100.000 στρέμματα μέχρι στιγμής – Τα κριτήρια για να χαρακτηριστεί ως «megafire»

Η φωτιά που έχει ξεσπάσει στην Αττική και καίει ανεξέλεγκτη, προκαλώντας καταστροφές τεράστιας έκτασης, θέτει ερωτήματα για το κατά πόσο πληροί τα κριτήρια για να χαρακτηριστεί ως «μεγαφωτιά» (megafire).

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις που βασίζονται σε δορυφορικά δεδομένα από τον ευρωπαϊκό δορυφόρο Sentinel-2, όπως τις δημοσίευσε και επεξεργάστηκε το meteo.gr, η καμένη έκταση ξεπερνά τα 100.000 στρέμματα, στοιχείο που ενδέχεται να κατατάσσει την πυρκαγιά αυτή στην κατηγορία των megafires.

Οι ειδικοί του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών αναμένουν περαιτέρω επιβεβαιώσεις από την υπηρεσία Copernicus, η οποία πρόκειται να δώσει την πρώτη της επίσημη εκτίμηση αργότερα το βράδυ.

Μέχρι στιγμής, αν και οι ζημιές σε περιουσίες και περιβάλλον είναι τεράστιες, δεν έχουν καταγραφεί ανθρώπινες απώλειες, κάτι που προσφέρει μια αμυδρή ανακούφιση σε αυτήν την τραγική κατάσταση.

#EMSR746

Yesterday, a #wildfire broke out near #Varnavas, northeast of #Athens 🇬🇷, spreading rapidly & covering the city in thick smoke

Our #MappingTeam is working to produce detailed maps of the 🔥 extent

🔽Our latest #EFFIS data shows the burnt area & active flames pic.twitter.com/rW1Ih963QR

— Copernicus EMS (@CopernicusEMS) August 12, 2024