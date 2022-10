Εξάρχεια: Προκαταρκτική εξέταση για την καταγγελία φωτορεπόρτερ ότι έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από αστυνομικούς

Προκαταρκτική εξέταση διενεργείται από τη ΓΑΔΑ σχετικά με την καταγγελία που έκανε Αμερικανός φωτορεπόρτερ ότι έπεσε θύμα αστυνομικής βίας, στα Εξάρχεια, το βράδυ της Δευτέρας.

Ο φωτορεπόρτερ Ράιαν Τόμας κατήγγειλε τον αναίτιο ξυλοδαρμό του από αστυνομικό, ενώ τραβούσε βίντεο με την ιδιότητα του δημοσιογράφου.

Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια έντασης, ύστερα από πορεία που πραγματοποίησαν κάτοικοι της περιοχής ενάντια στην ανάπλαση της περιοχής του Λόφου του Στρέφη.

Στο βίντεο που δημοσίευσε ο Ράιαν Τόμας διακρίνεται ένας αστυνομικός να αποκόβεται από την υπόλοιπη ομάδα των ένστολων και να του επιτίθεται.

«Ευχαριστώ τον Έλληνα αστυνομικό που με έδειρε απόψε ενώ τραβούσα ως δημοσιογράφος», αναφέρει ο ίδιος.

Thanks to the Athens cop that kicked the s*** out of me tonight while shooting as a journalist#antireport #εξαρχεια #Exarcheia #athens pic.twitter.com/8iehYhq4sn

— Ryan Thomas (@ryanthomasphoto) October 3, 2022