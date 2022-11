«Ελευθέριος Βενιζέλος»: Σε εξέλιξη ο έλεγχος των επιβατών της δεύτερης πτήσης της Emirates – LIVE εικόνα

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία ελέγχου των επιβατών της δεύτερης πτήσης της Emirates, που προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» το βράδυ της Πέμπτης, έπειτα από ενημέρωση των αμερικανικών αρχών ότι ενδέχεται να υπάρχει κάποιος ύποπτος επιβάτης.

Η πτήση, που αναχώρησε το απόγευμα για τη Νέα Υόρκη, επέστρεψε στην Αθήνα έπειτα από σχετική εντολή που έλαβε ο πιλότος.

Αυτή την ώρα, αστυνομικοί με σκύλους έχουν ανέβει στο αεροσκάφος και ελέγχουν τους επιβάτες που βρίσκονται ακόμα εντός του αεροπλάνου, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν υπάρχει κάτι ύποπτο.

Νωρίτερα, ανάλογος έλεγχος έγινε και στους επιβάτες της πρώτης πτήσης της Emirates, που είχε προορισμό το Ντουμπάι και δεν αναχώρησε ποτέ από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, τα κλιμάκια της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και της Ασφάλειας πραγματοποίησαν ελέγχους τόσο στους επιβάτες της πτήσης, όσο και στις αποσκευές τους και στο ίδιο το αεροσκάφος, χωρίς να εντοπιστεί κάτι ύποπτο.

Οι επιβάτες της πτήσης επρόκειτο να εισέλθουν εκ νέου στο αεροπλάνο και να αναχωρήσουν κανονικά για το Ντουμπάι.

Υπενθυμίζεται ότι ο συναγερμός σήμανε όταν οι αμερικανικές Αρχές ενημέρωσαν τις ελληνικές ότι σε μία από τις δύο πτήσεις της Emirates επιβαίνει κάποιο άτομο, που είναι πιθανόν να δημιουργήσει πρόβλημα.

Συγκεκριμένα, επισημάνθηκε ότι ενδεχομένως σε κάποια από τις δύο πτήσεις να εκδηλωθεί «ενέργεια» στο αεροπλάνο, δηλαδή είτε θα έχει τοποθετηθεί βόμβα είτε θα γίνει αεροπειρατεία.

Αποδέκτης της συγκεκριμένης πληροφορίας ήταν η ΕΥΠ και την διαβίβασε στις άλλες αρμόδιες ελληνικές Αρχές, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει μεγάλη κινητοποίηση.

Δείτε live εικόνα:

Η δεύτερη πτήση της Emirates που αναχώρησε για τη Νέα Υόρκη, προσγειώθηκε τελικά στην Αθήνα λίγο πριν από τις 10 το βράδυ.

Σύμφωνα με όσα ακούγεται να λέει ο άνδρας που τράβηξε τα βίντεο, από το αεροσκάφος αποβιβάστηκαν μόνο όσοι επιβάτες είχαν επιβιβαστεί στην Αθήνα, ενώ σε όσους επιβάτες βρίσκονταν ήδη στο αεροσκάφος από το Ντουμπάι δεν επιτράπηκε να βγουν από το αεροπλάνο.

#ek209 Emirates Flight EK209 suspect remains seated and not allowed to leave the plane pic.twitter.com/zXJZXHTPLG

— Fragolevantinos (@fragolevantinos) November 10, 2022