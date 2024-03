ΕΛ.ΑΣ. για τα επεισόδια με οπαδούς της Μακάμπι στο Σύνταγμα: Μεμονωμένο περιστατικό, δύο προσαγωγές

Για μεμονωμένο περιστατικό κάνει λόγο η ΕΛ.ΑΣ. σχετικά με τα επεισόδια που σημειώθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης με οπαδούς της Μακάμπι Τελ Αβίβ και δύο αλλοδαπούς στο Σύνταγμα, λίγες ώρες πριν από την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο για το Conference League.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., «στο πλαίσιο της διεξαγωγής του ποδοσφαιρικού αγώνα Ολυμπιακός- Μακάμπι Τελ Αβίβ έφτασαν στην Αθήνα οπαδοί της φιλοξενούμενης ομάδας. Η Ελληνική Αστυνομία υλοποιώντας ειδικό σχέδιο για την αποτροπή επεισοδίων και εμπλοκής τους με οπαδούς ελληνικών ομάδων τους οδήγησε, κατόπιν σχετικής πλαισίωσης, στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο και μετά από νέο έλεγχο στο Γήπεδο Καραϊσκάκης.

Μεσημβρινές ώρες σήμερα έλαβε χώρα μεμονωμένο περιστατικό, όταν οπαδοί της φιλοξενούμενης ομάδας ενώ κινούνταν στην πλατεία Συντάγματος δέχθηκαν λεκτική επίθεση από δύο αλλοδαπούς, οι οποίοι προέβησαν και στη ρίψη αντικειμένου σε βάρος τους. Ακολούθησε επεισόδιο μεταξύ οπαδού της φιλοξενούμενης ομάδας και του ενός εκ των δύο αλλοδαπών με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του, ο οποίος διακομίστηκε σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Υπήρξε άμεση παρέμβαση από τις αστυνομικές δυνάμεις που απέτρεψε περαιτέρω επεισόδια και πραγματοποιήθηκε προσαγωγή δύο ατόμων. Προανάκριση διενεργείται από την Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής».

🇮🇱🇬🇷ISRAEL vs GREECE – RIOT BREAKS OUT BEFORE GAME

Violence breaks out before the Maccabi Tel Aviv vs. Olympiakos game in Greece as fans clash, sparked by a local man shouting “Pak Israel.”

Source: Yediot News pic.twitter.com/Qa3pMPj5nL

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 7, 2024