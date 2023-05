Cinderella’s Curse: Η Σταχτοπούτα γίνεται ταινία τρόμου – Πότε θα κυκλοφορήσει

Η ChampDog Films ετοιμάζει μία νέα ταινία τρόμου με θέμα το κλασικό παραμύθι της Σταχτοπούτας. Με τον τίτλο «Cinderella’s Curse» η ταινία αναμένεται να βγει στις αίθουσες μέσα στο 2023.

Σύμφωνα με το Bloody Disgusting, το σενάριο του Χάρι Μπόξλεϊ (Harry Boxley) θα μεταφέρει μία πιο «σκοτεινή» και «τρομακτική» εκδοχή του κλασικού παραμυθιού σε σκηνοθεσία και παραγωγή της Λουΐζα Ουόρεν (Louisa Warren) με την Κέλλι Ριάν Σανσόν (Kelly Rian Sanson) στον ρόλο της Σταχτοπούτας.

«Πρόκειται για μια απίστευτα μοναδική εκδοχή της Σταχτοπούτας που όλοι αγαπάμε και γνωρίζουμε. Θα υπάρξουν μερικοί πραγματικά φρικτοί θάνατοι από τα χέρια της», δήλωσε η Ουόρεν στο Bloody Disgusting.

Τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν τον επόμενο μήνα στο Ηνωμένο Βασίλειο και πρωταγωνιστούν μεταξύ άλλων οι Ντανιέλ Σκοτ (Danielle Scott), Λόρεν Μπαντ (Lauren Budd) και Κρίσι Γουόννα (Chrissie Wunna).

Η ταινία «Cinderella’s Curse» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα τον Οκτώβριο.

