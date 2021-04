Την επαναλειτουργία του λιανεμπορίου στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης από τη Δευτέρα 19 Απριλίου με τη μέθοδο click away, ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης για την πορεία της πανδημίας.

Στη Κοζάνη, όπως είπε ο κ. Κοζάνης, ο μέσος όρος κρουσμάτων επταημέρου ανά 100.000 κατοίκους έχει μειωθεί στο 38,7 όταν την προηγούμενη εβδομάδα ήταν 59,3.

Σχετικά με το αίτημα του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την επανεκκίνηση ερασιτεχνών οδηγών, σχολών οδηγών αυτοκινήτων, σχολών επαγγελματιών οδηγών αυτοκινήτων, σχολών επαγγελματικής κατάρτισης μεταφορέων και σχολών επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, και έπειτα από τη σχετική εισήγηση της επιτροπής λοιμωξιολόγων, αποφασίστηκε το άνοιγμα των παραπάνω δραστηριοτήτων από τη Δευτέρα 19 Απριλίου.

Τα θεωρητικά μαθήματα καθώς και οι θεωρητικές εξετάσεις θα πρέπει να διενεργούνται διαδικτυακά, θα είναι υποχρεωτική η διενέργεια self test ανά εβδομάδα για τους εργαζόμενους, η διενέργεια self test για τον εξεταζόμενο 24 ώρες πριν από το πρακτικό μάθημα και τις εξετάσεις, ενώ για τους εκπαιδευτές και τους εξεταστές self test δύο φορές την εβδομάδα κάθε Δευτέρα και Πέμπτη. Επίσης, διενέργεια των εξετάσεων με ραντεβού ανά μια ώρα, με την τήρηση κανόνων προστασίας (δηλαδή ανοιχτά παράθυρα, χρήση μάσκας, υγιεινή χεριών και σημείων επαφής του οχήματος).

Αυτές είναι οι περιοχές που μπαίνουν στο "βαθύ κόκκινο"

Τις περιοχές που εντάσσονται από το πρωί του Σαββάτου στο «βαθύ κόκκινο» ανακοίνωσε το απόγευμα της Παρασκευής κατά την ενημέρωση από το υπουργείο Υγείας ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων,Νίκος Χαρδαλιάς.

Έτσι σύμφωνα με τα όσα είπε ο κ. Χαρδαλιάς στο "βαθύ κόκκινο" μπαίνουν έπειτα από εισήγηση και των λοιμωξιολόγων, η Κύθνος, η Θάσος και οι Δήμοι Ρεθύμνου, Φαιστού, Μαρωνείας-Σαπών, Διδυμοτείχου, Πύδνας-Κολινδρού, Καβάλας, Βόλου, Σιντικής Σερρών και Βόρειων Τζουμέρκων.