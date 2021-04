impactalk.gr: Η Ελληνική Πλατφόρμα Εναλλακτικής Εκπαίδευσης είναι γεγονός

ImpacTalk|Be A Leader Μάθε από τους καλύτερους. Γίνε καλύτερος.

Το ImpacTalk - www.impactalk.gr, η Ελληνική συνδρομητική πλατφόρμα εναλλακτικής εκπαίδευσης, είναι ένας ανθρωποκεντρικός οδηγός κατανόησης της τέχνης της ζωής, της εξέλιξης και της επιτυχίας, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

Στο σύγχρονο περιβάλλον που διαρκώς μεταβάλλεται και καθημερινά υπερπληροφορεί, το ImpacTalk επικεντρώνεται στην ουσία της γνώσης, με κοινό παρονομαστή τον Ελληνισμό και την Ηγεσία.

Μέσα από τέσσερεις πυλώνες ανάπτυξης, τα «The Leaders Talk», τα «The Experts Talk», τα «The Stories Talk» και τα «The Partners Talk», η διαδραστική και ανθρωποκεντρική κοινότητα του ImpacTalk, συμβάλλει τόσο στην προσωπική, επαγγελματική, όσο και στη συλλογική εξέλιξη.

The Leaders Talk Το ImpacTalk, μέσα από τα 30λεπτα Leaders Talk, φωτίζει προσωπικότητες Ελλήνων Ηγετών από όλα τα πεδία δράσης, οι οποίοι μοιράζονται ερεθίσματα και βιώματα, αφηγούνται τα δικά τους μαθήματα ζωής κι εμπνέουν. Κάθε ηγέτης, ξεδιπλώνει ο ίδιος σε πρώτο πρόσωπο την πορεία του μέσα σε τρία δεκάλεπτα επεισόδια. Στην πλατφόρμα φιλοξενούντα τα πρώτα Leaders Talk, στα οποία μοιράζονται τα δικά τους μαθήματα ζωής ο Προπονητής Καλαθοσφαίρισης, κος Δημήτρης Ιτούδης, ο Επιχειρηματίας και Συλλέκτης Έργων Τέχνης, κος Δάκης Ιωάννου, η Καθηγήτρια Πνευμονολογίας & Εντατικής Θεραπείας, Δρ Αναστασία Κοτανίδου, ο Γενικός Χειρουργός, Δρ Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης, ο Μάγειρας, κος Λευτέρης Λαζάρου, η Σχεδιάστρια Κοσμημάτων, κα Ιλεάνα Μακρή, η Εικαστικός, Σκηνογράφος – Ενδυματολόγος, κα Εύα Νάθενα, ο Ζαχαροπλάστης, κος Στέλιος Παρλιάρος, ο Οικονομολόγος, κος Αλέξης Πατέλης, ο Χορογράφος και Σκηνοθέτης, κος Κωνσταντίνος Ρήγος, ο Καλαθοσφαιριστής, κος Βασίλης Σπανούλης και ο Συγγραφέας, κος Χρήστος Χωμενίδης! Το περιεχόμενο της πλατφόρμας εμπλουτίζεται συνεχώς και με νέα Leaders Talk Ελλήνων ηγετών! #LeadersTalk #TheHumanEffect The Stories Talk Αρθρογραφία που φωτίζει τη δύναμη της ανθρώπινης δημιουργίας Ελλήνων ανά τον κόσμο. Από τη Μελίνα Μερκούρη την Ελληνίδα που γοήτευσε το διεθνές στερέωμα έως την Ελληνίδα νηπιαγωγό και πρόσφατα βραβευμένη ως κορυφαία δασκάλα στον κόσμο Βίκυ Ξανθοπούλου, τα Stories Talk παρουσιάζουν ιστορίες Ελλήνων που αφορούν κι εμπνέουν σε ατομικό, συλλογικό κι εταιρικό επίπεδο. Το περιεχόμενο της πλατφόρμας εμπλουτίζεται κάθε δύο μέρες και με νέα Stories Talk! #StoriesTalk #StoriesInspired #HISstory #HERstory The Experts Talk Το ImpacTalk δίνει βήμα σε ομιλητές υψηλού κύρους, προσφέροντας μια ξεχωριστή εμπειρία έμπνευσης κι εναλλακτικής εκπαίδευσης στους συμμετέχοντες. Μέσα από 45’ διαδραστικής συζήτησης, ειδικοί συζητούν και αναλύουν τις πρακτικές τους για την αντιμετώπιση προκλήσεων, αλλά και τους τρόπους οικοδόμησης στρατηγικών αποφάσεων για την κατάκτηση στόχων. Το ImpacTalk υποστηρίζει την υιοθέτηση της Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ κι εναρμονίζει τις θεματικές των Experts Talk με τους 17 Βιώσιμους Αναπτυξιακούς Στόχους. Με αυτόν τον τρόπο συμμετέχουμε στην ανάπτυξη δικτύωσης και διαλόγου μεταξύ των θεσμών, του ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας των πολιτών. Τα πρώτα προγραμματισμένα Experts Talk ανοίγουν τη συζήτηση για το οικοσύστημα της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, την αξία του αθλητισμού και τη θεματική υγιής μητέρα, υγιές μωρό. Το περιεχόμενο της πλατφόρμας εμπλουτίζεται κάθε εβδομάδα και με νέα Experts Talk ! #ExpertsTalk #ExpertInspired The Partners Talk Οι Partners, εταιρείες ηγέτες στο πεδίο δράσης τους, λειτουργούν ως στρατηγικοί σύμμαχοί και συμμετέχουν ενεργά στην ανάπτυξη της κοινότητας έμπνευσης του ImpacTalk, επικοινωνώντας τις αξίες της ηγετικής εταιρικής δράσης. Οι Στρατηγικοί Συνεργάτες του ImpacTalk, που συμβάλλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη του πολύτιμου ταξιδιού εξερεύνησης της ανθρώπινης δημιουργίας και ηγεσίας σε όλα τα πεδία, είναι οι Chipita, Kaizen Gaming, Παπαστράτος, Μητροπολιτικό Κολλέγιο, Eurobank, Mothercare – Early Learning Center. #ImpactPartners #PartnerInspired Το Όραμα – Η Ταυτότητα του ImpacTalk Το όραμα του ImpacTalk είναι η ανάπτυξη μιας ψηφιακής δεξαμενής γνώσης κι έμπνευσης, που φέρνει κοντά τους Έλληνες ανά τον κόσμο. Με δεδομένο ότι η ανθρώπινη επικοινωνία είναι καθοριστική για την εξέλιξή μας, στόχος του ImpacTalk είναι η δημιουργία μιας ευρείας διαδραστικής κοινότητας, που αναγνωρίζει, φωτίζει και συμβάλλει στην εξέλιξη σε προσωπικό κι επαγγελματικό επίπεδο. Η συσπείρωση κι ευθυγράμμιση μας για έναν κόσμο καλύτερο, όπου υπερτερεί η ανθρώπινη δημιουργία και η αξία! Τo ImpacTalk είναι η επένδυση στη γνώση, στην έμπνευση, στην εξέλιξη του ίδιου μας του εαυτού. Το ImpacTalk είμαστε όλοι εμείς. «Το ImpacTalk έχει συναίσθημα, αλλά και λογική. Δε συγκρίνει, αλλά ταυτίζει. Έχει χρώμα και είναι αισιόδοξο. Το ImpacTalk είναι ανθρωποκεντρικό!» Τζένη Μπαλατσινού Επιχειρηματίας, Co-Founder ImpacTalk «Το ImpacTalk έχει κύρος και βαρύτητα. Ενώνει κι εμπνέει. Είναι σύγχρονο και διαδραστικό. Το ImpacTalk είναι πολυδιάστατο!» Κωνσταντίνος Καφίρης Επικοινωνιολόγος, Co-Founder ImpacTalk #LifeInspired #TheHellenicInspiration Συνδρομή ImpacTalk – Γίνε μέλος Με τη συνδρομή τους στο ImpacTalk, τα μέλη της πλατφόρμας αποκτούν πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο της, το οποίο εμπλουτίζεται συνεχώς. Το ImpacTalk ενισχύει Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Υποτροφίες μαθητών. Τα μέλη, οι #ImpacTalkers, μαθαίνουν ο ένας από τον άλλον, επικοινωνούν, συζητούν κι εμπνέονται από τους καλύτερους με 5€ το μήνα! Ειδική προσφορά ετήσιας εγγραφής με 40€ Με κάθε ετήσια συνδρομή το ImpacTalk σου χαρίζει άλλη μία!

