Κορονοϊός: Άνοιγμα Λυκείων με "εργαλείο" τα self test - Τα σενάρια για μετακινήσεις και Πάσχα

Ένα δεύτερο βήμα στο σχέδιο για τη σταδιακή επανεκκίνηση δραστηριοτήτων και οικονομίας, γίνεται την ερχόμενη Δευτέρα με το άνοιγμα των Λυκείων, που παρέμειναν κλειστά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Έπειτα από την επαναλειτουργία του λιανεμπορίου, που αποτέλεσε το πρώτο crash test σχετικά με τις επιπτώσεις της λειτουργίας του στους επιδημιολογικούς δείκτες, οι ειδικοί άναψαν το "πράσινο φως" ώστε οι μαθητές των Λυκείων να επιστρέψουν στα θρανία τους, από τις 12 Απριλίου. Οι δύο λόγοι που οδήγησαν στην απόφαση να ανοίξουν πρώτα τα Λύκεια, είναι αφενός ότι αυτοί οι μαθητές παρέμεναν εκτός τάξης για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και αφετέρου λόγω των Πανελλαδικών Εξετάσεων, για τις οποίες θα πρέπει να προετοιμαστούν καλύτερα οι μαθητές της Γ' Λυκείου, όπως περιέγραψε η υπουργός Παιδείας. Η επαναλειτουργία τους θα γίνει με ένα βασικό "εργαλείο", που δεν είναι άλλο από τα self test, τα οποία θα είναι υποχρεωτικά δύο φορές την εβδομάδα, τόσο για τους μαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς. Σημειώνεται ότι η πλατφόρμα καταχώρησης και ενημέρωσης για τη χορήγηση των self test, self-testing.gov.gr, τέθηκε ήδη σε λειτουργία. Από αύριο, Πέμπτη 8 Απριλίου 2021, θα ξεκινήσει η διάθεση των δωρεάν self test από τα φαρμακεία της χώρας αποκλειστικά για μαθητές 16-18 ετών και εκπαιδευτικούς της μέσης εκπαίδευσης στα μεγάλα αστικά κέντρα, ενώ την Παρασκευή τα test θα διανεμηθούν στις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας.

Τα self test έχουν χαρακτηριστεί ως ένα σημαντικό "όπλο" στη φαρέτρα ειδικών και κυβέρνησης για τη χαλάρωση κάποιων περιορισμών και το άνοιγμα δραστηριοτήτων, ώστε να ανασάνουν η κοινωνία και η οικονομία. Ως εκ τούτου, αναμένεται να παίξουν σημαίνοντα ρόλο και στα επόμενα βήματα που θα γίνουν για τη σταδιακή επιστροφή σε μία κάποια κανονικότητα, έως ότου ένα ικανοποιητικό μέρος του πληθυσμού εμβολιαστεί γεγονός που θα σημάνει ότι έχει χτιστεί ένα "τείχος" ανοσίας. Σε αυτό το πλαίσιο, με την αξιοποίηση των self test και το "τρέξιμο" των εμβολιασμών κατά του κορονοϊού, και με βάση πάντα τα επιδημιολογικά δεδομένα, εκτιμάται ότι θα υπάρξει η δυνατότητα για ασφαλές άνοιγμα και άλλων δραστηριοτήτων.

Οι διαδημοτικές μετακινήσεις, το σχέδιο... "Πάσχα στο χωριό" και η εστίαση

Στο "τραπέζι" φαίνεται πως έχει πέσει το σενάριο, το αμέσως επόμενο διάστημα να επιτραπούν οι διαδημοτικές μετακινήσεις και τις καθημερινές, προκειμένου να υπάρξει αποσυμφόρηση τα Σαββατοκύριακα, κατά τα οποία επιτρέπονται ήδη οι μετακινήσεις από δήμο σε δήμο.

Επιπλέον, οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι η συζήτηση για τις διαπεριφερειακές μετακινήσεις και για το σχέδιο... "Πάσχα στο χωριό" θα ανοίξει μετά τις 15 Απριλίου, όταν και θα υπάρξει καλύτερη και πιο σαφής εικόνα για την επιδημιολογική πορεία της χώρας. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΟΡΕΝ, δύο είναι σενάρια τα οποία εξετάζονται. Το πρώτο, να επιτραπεί τελικά η μετακίνηση εκτός νομού σε όσους, με βάση το Ε9, θα μπορούν να αποδεικνύουν ότι πηγαίνουν στα εξοχικά τους. Μία δεύτερη σκέψη που συζητείται, είναι να επιτραπεί η μετακίνηση σε άτομα που έχουν κάνει και τις δύο δόσεις του εμβολίου, έχουν χαρτί δηλαδή ότι έχουν εμβολιαστεί και έχει περάσει το ασφαλές διάστημα που χρειάζεται μετά τη δεύτερη δόση. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση αν επιτραπεί η μετακίνηση εκτός νομού, είναι ξεκάθαρο πως και για τις ημέρες του Πάσχα θα υπάρξουν οι περιορισμοί στον αριθμό των ατόμων που θα μπορούν να συγκεντρώνονται στα σπίτια.

Το άνοιγμα της εστίασης φαίνεται πως "κλειδώνει" για μετά το Πάσχα και σε κάθε περίπτωση, σε πρώτη φάση θα αφορά στους εξωτερικούς χώρους.

Ο ίδιος ο πρωθυπουργός, πάντως, διαμήνυσε ότι δεν μπορεί να κάνει καμία "μεσοπρόθεσμη πρόβλεψη" για το πότε και ποια θα είναι τα επόμενα βήματα, δεδομένου του ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μία πρωτοφανή κρίση. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Star, το βράδυ της Τετάρτης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε ως "θετικό" το γεγονός ότι οι ειδικοί άναψαν το "πράσινο φως" για το άνοιγμα των Λυκείων, ενώ απέφυγε να πει τι θα ισχύσει το Πάσχα και αν θα επιτραπούν οι μετακινήσεις από νομό σε νομό. "Οι ειδικοί θα μας πουν τι μπορούμε να κάνουμε για το Πάσχα, ακόμα είναι πολύ νωρίς. Έχουμε κατά κανόνα ακούσει τους ειδικούς", ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται να υπάρξει καμία πολιτική απόφαση για το θέμα. "Δεν θα υποκαταστήσω τον ρόλο των ειδικών. Δεν είμαι σε θέση να σας απαντήσω ακόμα. Δεν θα υπάρξει πάντως πολιτική απόφαση", ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο κ. Μητσοτάκης άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να επιτραπούν σύντομα οι διαδημοτικές μετακινήσεις και τις καθημερινές, ενώ σε ό,τι αφορά την εστίαση διακινδύνευσε μία πρόβλεψη, όπως είπε, ότι θα ανοίξει μετά το Πάσχα.

Κικίλιας: Μας ανησυχεί η κατάσταση στη Θεσσαλονίκη - Πιέζεται και η Πέλλα

Τον προβληματισμό και την ανησυχία του για τη Θεσσαλονίκη εξέφρασε κατά την ενημέρωση της Τετάρτης ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας. Συγκεκριμένα, μιλώντας για τον αριθμό κρουσμάτων κορονοϊού στη χώρα αναφέρθηκε στη συμπρωτεύουσα και είπε χαρακτηριστικά: «Έχουμε 398 στη Θεσσαλονίκη, μας ανησυχεί η κατάσταση στη Θεσσαλονίκη». Ταυτόχρονα αναφέρθηκε και στα 74 κρούσματα στην Πέλλα λέγοντας πως «πιέζεται και αυτή».

Εν συνεχεία ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε στα ρεκόρ της χθεσινής μέρας. «Χθες είχαμε ρεκόρ τεστ με 75.182 και ρεκόρ εμβολιασμών με 59.969», επισήμανε ο κ. Κικίλιας, ο οποίος αναφέρθηκε στην πορεία του Σχεδίου "Ελευθερία".

«Σήμερα, Τετάρτη, θα ξεπεράσουμε τις 57.000 εμβολιασμούς, Μέχρι τις 4 η ώρα σήμερα, είχαν γίνει συνολικά 1.983.180 εμβολιασμοί. Έτσι αύριο φιλοδοξούμε να ξεπεράσουμε τους 2 εκατ. εμβολιασμούς», υποστήριξε ο κ. Κικίλιας και πρόσθεσε: «Πάνω από 1,6 εκατομμύρια άνθρωποι (το 12,53% του πληθυσμού) έχουν κάνει την πρώτη δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού και πάνω από 686.000 (το 6,54%) έχουν κάνει και τις δύο δόσεις».

Ο κ. Κικίλιας έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Υγείας, επισημαίνοντας ότι «15 μετά την επίθεση του κορονοϊού και παρά τις οδυνηρές απώλειες, συνεχίζουμε να παλεύουμε όρθιοι έως την τελική υγειονομική νίκη, η οποία πια διαφαίνεται στον ορίζοντα».

«Η Ελλάδα, η χώρα που πέρασε μέσα από 10 χρόνια σκληρών περιοριστικών πολιτικών, δίνει επάξια μια διπλή μάχη, μέσα στις υγειονομικές δομές της. Πρώτον, για τη φροντίδα και τη θεραπεία των ασθενών και δεύτερον, για τον ασφαλή και οργανωμένο εμβολιασμό του γενικού πληθυσμού. Πρωταγωνιστές οι γιατροί, οι νοσηλευτές, οι τραπεζοκόμοι, οι καθαριστές, οι διασώστες του ΕΚΑΒ, όλοι αυτοί που είναι δίπλα στον κάθε πολίτη, με αγάπη και σεβασμό, με αυταπάρνηση και επαγγελματισμό. Όλοι οι Έλληνες τους ευγνωμονούμε. Σήμερα αλλά και κάθε μέρα» τόνισε ο υπουργός Υγείας.

Τι ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ την Τετάρτη

Η συζήτηση για την σταδιακή επανεκκίνηση γίνεται ενώ το τρίτο κύμα πλήττει τη χώρα και τα νοσοκομεία εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν μεγάλη πίεση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ την Τετάρτη, τα ημερήσια κρούσματα κορονοϊού παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, όπως και ο αριθμός των νεκρών το τελευταίο 24ωρο. To 𝑅𝑡 για την επικράτεια εκτιμάται σε 0.96 (95%Crl: 0.4 - 1.54). Σημειώνεται ότι την εβδομάδα 29 Μαρτίου - 04 Απριλίου (Iso Week 13) το ποσοστό θετικότητας ήταν 6.37% σε σύνολο 113.766 RT-PCR και 220.256 Rapid Ag τεστ που πραγματοποιήθηκαν. Επίσης, την ίδια εβδομάδα οι εισαγωγές νέων ασθενών ήταν 3.453, ενώ το σύνολο των εξιτηρίων λόγω ίασης ήταν 2.615. O λόγος εισαγωγών νέων ασθενών προς εξιτήρια λόγω ίασης ήταν 1.32.