Κορονοϊός: Crash test το άνοιγμα του λιανεμπορίου - Τα σενάρια για σχολεία και εστίαση

"Crash test" για την οικονομία και την πανδημία θα είναι το άνοιγμα του λιανεμπορίου με συγκεκριμένους κανόνες από την προσεχή Δευτέρα, τη στιγμή που το τρίτο κύμα του κορονοϊού "σφυροκοπά" τη χώρα, με νέα ρεκόρ σε διασωληνωμένους ασθενείς και εισαγωγές στα νοσοκομεία. Από την κυβέρνηση στοχεύουν το επόμενο βήμα άρσης των περιοριστικών μέτρων να περιλαμβάνει την επαναλειτουργία της εκπαίδευσης και πιο συγκεκριμένα των Λυκείων, καθώς οι μαθητές προετοιμάζονται για τις Πανελλαδικές εξετάσεις, ένα ζήτημα που αναμένεται να εξεταστεί την επόμενη εβδομάδα, ενώ, όπως όλα δείχνουν, τελευταία θα ανεβάσει ρολά η εστίαση.

Σε κάθε περίπτωση, διαμηνύεται ότι τα επόμενα βήματα θα είναι σταδιακά και προσεκτικά και θα εξαρτώνται κάθε φορά από την επιδημιολογική εικόνα της χώρας. Τη δεδομένη στιγμή, πάντως, τα στοιχεία εξακολουθούν να προκαλούν ανησυχία και προβληματισμό, καθώς επιμένουν τα κρούσματα κορονοϊού και εντείνεται η πίεση στα νοσοκομεία. Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε την Πέμπτη 3.491 νέες μολύνσεις, 67 επιπλέον θανάτους από επιπλοκές της νόσου και 755 διασωληνωμένους ασθενείς, αριθμός που αποτελεί νέο αρνητικό ρεκόρ από την αρχή της πανδημίας. Οι μεταλλάξεις "σαρώνουν" με 546 νέα κρούσματα, εκ των οποίων τα 475 αφορούν στη βρετανική μετάλλαξη, τα τρία την νοτιοαφρικανική και τα 67 τη μετάλλαξη Νοτίου Αφρικής και Βραζιλίας, που θεωρείται επίσης πολύ μεταδοτική. Η εικόνα από τα νοσοκομεία παραμένει δραματική, καθώς στην τελευταία εφημερία καταγράφηκε αριθμός ρεκόρ στις εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό. Σύμφωνα με το ΟΡΕΝ, από τις συνολικά 628 εισαγωγές, οι 320 αφορούν στα νοσοκομεία της Αττικής, όπου νοσηλεύονται 2.462 ασθενείς και 411 άνθρωποι είναι διασωληνωμένοι.

Εκτός από το λεκανοπέδιο, που βρίσκεται στο "μάτι" της πανδημίας, ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί η περίπτωση της Θεσσαλονίκης, όπου καταγράφεται αύξηση των κρουσμάτων και των εισαγωγών, ενώ η χθεσινή εφημερία ήταν από τις πιο δύσκολες από την αρχή του χρόνου. Ειδική αναφορά στην κατάσταση με την πανδημία στη συμπρωτεύουσα έκανε εξάλλου χθες και ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, δηλώνοντας ότι "η Θεσσαλονίκη μας ανησυχεί". Ο ίδιος πρόσθεσε ότι έχει ζητήσει από τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκο Χαρδαλιά, να επιστεφτεί τη Βόρεια Ελλάδα "για τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσουμε την κατάσταση όπως εξελίσσεται εκεί". Σκεπτικισμό προκαλούν και τα στοιχεία από τα λύματα της συμπρωτεύουσας. Η μέση τιμή των δύο πιο πρόσφατων μετρήσεων, δηλαδή της Δευτέρας 29/03 και της Τρίτης 30/03 είναι αυξημένη κατά 61% σε σχέση με τη μέση τιμή των δύο αμέσως προηγούμενων μετρήσεων, της Παρασκευής 26/3 και της Κυριακής 28/3 και αυξημένη κατά 41% σε σχέση με τη μέση τιμή της προηγούμενης Δευτέρας 22/3 και Τρίτης 23/3. Τα δεδομένα από τα λύματα "μεταφράζονται" σε αύξηση κρουσμάτων τις επόμενες 10 ημέρες.

Εν μέσω αυτής της κατάστασης, λοιμωξιολόγοι και κυβέρνηση κατέληξαν σε ένα νέο μείγμα μέτρων με στόχο την κοινωνική αποσυμπίεση, δεδομένης της κόπωσης από την παρατεταμένη ισχύ των περιορισμών. Το πρώτο βήμα γίνεται από το Σαββατοκύριακο, οπότε και πιλοτικά θα απελευθερωθούν οι διαδημοτικές μετακινήσεις με τη χρήση του κωδικού 6 για προσωπική άσκηση με όχημα σε υπαίθριο χώρο έως τρία άτομα ή μια οικογένεια. Από την κυβέρνηση πάντως επισημαίνουν ότι εάν παρατηρηθούν φαινόμενα κατάχρησης της συγκεκριμένης δυνατότητας και συγχρωτισμού, τότε θα γίνει άρση του μέτρου.

Το επόμενο και πιο καθοριστικό βήμα έρχεται τη Δευτέρα 5 Απριλίου με το άνοιγμα του λιανεμπορίου. Οι καταναλωτές θα έχουν χρονικό περιθώριο τριών ωρών (στέλνοντας SMS στο 13032) για να κάνουν τα ψώνια τους, είτε με click away (πώληση εκτός καταστήματος) είτε με click in shop (πώληση εντός καταστήματος πάλι με ραντεβού). Σημειώνεται ότι εντός του καταστήματος θα επιτρέπεται ένας πελάτης ανά 25 τετραγωνικά, με μέγιστο όριο 20 πελάτες κατά περίπτωση. Την επόμενη εβδομάδα θα επαναξιολογηθεί η λειτουργία και των εμπορικών κέντρων και πολυκαταστημάτων. "Όταν κλείνεις ραντεβού θα πρέπει να έχεις απαντητικό sms ή mail από το κατάστημα, ως επιβεβαίωση για το ραντεβού, ώστε να μπορεί να γίνει ο έλεγχος, ενώ δεν θα μπορείς να στείλεις δεύτερο sms για ψώνια, μέσα στην ημέρα", διευκρίνισε σήμερα ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, ενώ ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου Παναγιώτης Σταμπουλίδης τόνισε πως "μπορούμε να στέλνουμε μόνο ένα ημερήσιο μήνυμα και μόνο το ονοματεπώνυμο. Σε δεύτερο μήνυμα θα γυρίζει αρνητική απάντηση".

Επόμενο βήμα τα σχολεία, με προτεραιότητα τα Λύκεια

Μετά το λιανεμπόριο, προτεραιότητα της κυβέρνησης αποτελεί το άνοιγμα των σχολείων, με υποχρεωτικό self test από μαθητές και καθηγητές κάθε Δευτέρα. Την Πέμπτη, η κυβερνητική εκπρόσωπος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιστρέψουν κάποιοι μαθητές στα θρανία από τη Δευτέρα 12 Απριλίου. "Την επόμενη εβδομάδα θα γίνει αξιολόγηση για τα σχολεία, με προοπτική την έναρξη λειτουργίας ορισμένων τάξεων στις 12 Απριλίου με χρήση του αυτοδιαγνωστικού οικιακού τεστ" είπε η Αριστοτελία Πελώνη. Απαντώντας στην ερώτηση εάν είναι εύλογο να υποθέσει κανείς ότι τα δημοτικά θα ανοίξουν μετά το Πάσχα, απάντησε: "Είπαμε ότι για κάποιες τάξεις θα επαναξιολογηθεί το άνοιγμά τους με βάση και τα self test την επόμενη εβδομάδα, έχουμε πει εξαρχής ότι προέχουν τα Λύκεια".

Στο ενδεχόμενο ανοίγματος των σχολείων αναφέρθηκε και ο Νίκος Χαρδαλιάς, την Τετάρτη, κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων για το νέο μείγμα μέτρων, σημειώνοντας πως το ζήτημα θα εξεταστεί την επόμενη εβδομάδα και αναφέροντας ότι υπάρχει η προοπτική να επαναλειτουργήσουν ορισμένες τάξεις, στις 12 Απριλίου. Όπως είπε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, "η λειτουργία των σχολείων θα αξιολογηθεί την επόμενη εβδομάδα με προοπτική για έναρξη ορισμένων τάξεων στις 12 Απριλίου και με τη χρήση του αυτοδιαγνωστικού οικιακού τεστ (self test)".

Μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ, η υφυπουργός Παιδείας Ζέττα Μακρή είπε ότι οι μαθητές θα πρέπει να κάνουν τα τεστ στο σπίτι τους και θα έρχονται στο σχολείο αφού προσκομίζουν μια υπεύθυνη δήλωση από τον γονέα ή από το ίδιο το παιδί αν είναι ενήλικας, ενώ το ίδιο θα ισχύει για τους εκπαιδευτικούς. Για τον εμβολιασμό στους εκπαιδευτικούς η υφυπουργός τόνισε, ότι το 30% έχει δηλώσει πως θέλει εθελοντικά να κάνει το τεστ, με το νούμερο αυτό να ανεβαίνει κάπως με εκείνους τους εκπαιδευτικούς που έχουν ήδη εμβολιαστεί με το εμβόλιο της ΑstraZeneka αλλά και εκείνους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Η υφυπουργός εμφανίστηκε βέβαιη πως οι πανελλαδικές εξετάσεις θα διεξαχθούν την ίδια περίοδο που γίνονται κάθε χρόνο με βάση τη μειωμένη ύλη κατά 30% που έχει ανακοινωθεί, ενώ σχετικά με τις προαγωγικές εξετάσεις των υπολοίπων τάξεων είπε πως δεν έχει ληφθεί απόφαση για το αν θα πραγματοποιηθούν ή όχι. Ωστόσο ανέφερε πως, ό,τι είναι να γίνει θα γίνει για το σύνολο των τάξεων γυμνασίων και λυκείων.

Τα σενάρια για την εστίαση

Τελευταία θα ανοίξει, καθώς φαίνεται, η εστίαση που έχει κατεβάσει ρολά εδώ και μήνες λόγω της πανδημίας. Παρότι μέχρι και τις προηγούμενες ημέρες, υπήρχε η προοπτική για άνοιγμα της εστίασης πριν από το Πάσχα, το σενάριο αυτό ενδεχομένως απομακρύνεται, λόγω της επιβαρυμένης επιδημιολογικής κατάστασης της χώρας.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως υπάρχουν σκέψεις η επαναλειτουργία του κλάδου να μετατεθεί για μετά την Κυριακή του Πάσχα. Όπως μετέδωσε το Mega ως πιθανότερη ημερομηνία εκτιμάται η Δευτέρα του Πάσχα ή η επομένη, και πάλι όμως το άνοιγμα θα είναι πιλοτικό. Ο στόχος για την πλήρη λειτουργία της εστίασης φαίνεται πως έχει μετατεθεί για τις 10 Μαϊου, σύμφωνα με τις πληροφορίες του τηλεοπτικού σταθμού.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανακοίνωσε την Πέμπτη μέτρα για την ενίσχυση του κλάδου της εστίασης. Ο συνολικός προϋπολογισμός των δράσεων ανέρχεται σε 330 εκατ. ευρώ, ενώ το μέγιστο ποσό ενίσχυσης ορίζεται σε 100.000 ευρώ ανά ΑΦΜ.

Τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ την Πέμπτη

Νέο αρνητικό ρεκόρ στους διασωληνωμένους με κορονοϊό ασθενείς, ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ το απόγευμα της Πέμπτης, ενώ τα ημερήσια κρούσματα παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Αυτή τη στιγμή 755 ασθενείς νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ, δηλαδή 16 περισσότεροι σε σύγκριση με χθες. Το τελευταίο 24ωρο επιβεβαιώθηκαν 3.491 νέα κρούσματα κορονοϊού. Διενεργήθηκαν 53.458 τεστ ανίχνευσης κορονοϊού, εκ των οποίων τα 17.628 ήταν μοριακά και τα 35.830 rapid. Σε μία ημέρα ακόμη 67 συνάνθρωποί μας κατέληξαν από επιπλοκές της νόσου, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των θυμάτων από την αρχή της πανδημίας να έχει ανέλθει σε 8.160.

Η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ:

Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 3.491, εκ των οποίων 10 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 267.172 (ημερήσια μεταβολή +1.3%), εκ των οποίων 51.5% άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 98 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 2.927 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 67, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 8.160 θάνατοι. Το 95.7% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 755 (64.5% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 68 έτη. To 82.9% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 1.717 ασθενείς. Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 561 (ημερήσια μεταβολή +17.12%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 448 ασθενείς. Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 44 έτη (εύρος 0.2 έως 105 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 79 έτη (εύρος 0 έως 103 έτη).

"Έκρηξη" με 546 νέα κρούσματα μεταλλαγμένων στελεχών του κορονοϊού, ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ το απόγευμα της Πέμπτης, κατόπιν ανάλυσης 606 δειγμάτων, την περίοδο 9 Ιανουαρίου-23 Μαρτίου από τις Περιφέρειες Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Κρήτης και Αττικής και τις Περιφερειακές Ενότητες Κέρκυρας και Λέσβου. Εξ' αυτών τα 475 αφορούν στη βρετανική μετάλλαξη. Στο Ηράκλειο επιβεβαιώθηκαν 105 νέα κρούσματα, ενώ στο κέντρο της Αθήνας 89. Σημειώνεται ότι συνολικά έχουν επιβεβαιωθεί 3.577 κρούσματα μεταλλάξεων στη χώρα.

Eθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις του SARS-CoV-2

Ολοκληρώθηκε η γονιδιωματική ανάλυση σε 606 επιλεγμένα νέα δείγματα που αφορούν στην περίοδο 09 Ιανουαρίου έως 23 Μαρτίου 2021. Τα δείγματα προέρχονται από τις Περιφέρειες Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Κρήτης και Αττικής και τις Περιφερειακές Ενότητες Κέρκυρας και Λέσβου. Από τον έλεγχο των 606 δειγμάτων, αναδείχθηκαν συνολικά 478 δείγματα με στελέχη μεταλλάξεων ειδικού ενδιαφέροντος (Variants Of Concern - VOC), 67 δείγματα με στελέχη υπό διερεύνηση (Variants Under Investigation – VUI) και ένα δείγμα ήταν θετικό για Variant with deletion in S Gene. Από τα 478 δείγματα με στελέχη VOC, τα 475 βρέθηκαν με τη μετάλλαξη Β.1.1.7/UK lineage (Variant VOC_202012) και τρία δείγματα με τη μετάλλαξη Lineage B.1.351/South Africa (Variant 501.V2), ενώ και τα 67 δείγματα με στελέχη VUI αφορούσαν το στέλεχος B.1.1.318 (Variant_E484K) (Πίνακας 3). Συνολικά έχουν ταυτοποιηθεί 3.373 θετικά για την παρουσία μετάλλαξης Β.1.1.7/UK lineage (Variant VOC_202012) (Πίνακας 4) και 59 θετικά για την παρουσία μετάλλαξης B.1.351/South Africa (Variant 501.V2) από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις του SARS-CoV-2 έως σήμερα. Από τα 59 θετικά στελέχη για την παρουσία μετάλλαξης Lineage B.1.351/South Africa (Variant 501.V2) τα 57 είναι εγχώρια, εκ των οποίων 47 προέρχονται από την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, 2 από την Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, 5 από την Περιφέρεια Αττικής, 1 από την Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας, 1 από την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και 1 από την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.

Πίνακας 4: Απόλυτη συχνότητα θετικών δειγμάτων για τη μετάλλαξη Β.1.1.7/UKlineage (VariantVOC_202012) του SARS-CoV-2 ανά είδος κρούσματος (εγχώριο-εισαγόμενο) από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις του SARS-CoV-2 μέχρι σήμερα.

4 H παρούσα κατανομή δύναται να τροποποιηθεί ανάλογα τα διαθέσιμα επιδημιολογικά δεδομένα, αναγράφονται μόνο οι ΠΕ με καταγεγραμμένες μεταλλάξεις