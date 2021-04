Λιανεμπόριο: Πώς θα κάνουμε τα ψώνια μας από τη Δευτέρα - Τι ισχύει για το SMS στο 13032 και τις διαδημοτικές μετακινήσεις

Ρολά ανεβάζει το λιανεμπόριο από τις 5 Απριλίου, στο πλαίσιο των νέων μέτρων που ανακοινώθηκαν και τα οποία εκτιμάται ότι θα λειτουργήσουν ως "βαλβίδες αποσυμπίεσης" λόγω του παρατεταμένου lockdown. Έτσι, τη Δευτέρα, ανοίγουν τα καταστήματα, πλην των πολυκαταστημάτων και εμπορικών κέντρων, με τη χρήση ειδικού κωδικού, ο οποίος θα έχει διάρκεια αυστηρά τριών ωρών και θα μπορεί να τον χρησιμοποιεί ο καταναλωτής μόνο μία φορά κατά τη διάρκεια του 24ωρου. Συγκεκριμένα, στέλνοντας SMS στο 13032 θα επιτρέπεται να κάνουμε τα ψώνια μας είτε με click away (πώληση εκτός καταστήματος) είτε με click in shop (πώληση εντός καταστήματος πάλι με ραντεβού). Σημειώνεται ότι εντός του καταστήματος θα επιτρέπεται ένας πελάτης ανά 25 τετραγωνικά, με μέγιστο όριο 20 πελάτες κατά περίπτωση. Την επόμενη εβδομάδα θα επαναξιολογηθεί η λειτουργία και των εμπορικών κέντρων και πολυκαταστημάτων.

Διευκρινίσεις για τον τρόπο που μπορεί να κάνουν οι πολίτες τις αγορές τους έδωσε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδηςμιλώντας στον ΑΝΤ1, ενώ σημείωσε οι διαδημοτικές μετακινήσεις θα επιτρέπονται για αγορές από εμπορικά καταστήματα. "Και για τα ψώνια από εμπορικά καταστήματα μπορεί κάποιος να μετακινηθεί από δήμο σε δήμο. Θα κλείνει ραντεβού ο καταναλωτής με το κατάστημα. Ο καταναλωτής μπορεί να μένει στην Κηφισιά και το κατάστημα να είναι στην Γλυφάδα. Με το 13032 θα έχεις ένα sms στο κινητό σου, που σου επιτρέπει να κάνεις αυτήν την συναλλαγή, πάντοτε με τήρηση των μέτρων για τον αριθμό πελατών στο κατάστημα. Αν έχεις και δεύτερο και τρίτο και τέταρτο και πέμπτο ραντεβού για ψώνια, θα μπορείς να το κάνεις, μέσα στις τρεις ώρες που δίνει περιθώριο το sms στο 13032" τόνισε ο κ.Γεωργιάδης.

"Όταν κλείνεις ραντεβού θα πρέπει να έχεις απαντητικό sms ή mail από το κατάστημα, ως επιβεβαίωση για το ραντεβού, ώστε να μπορεί να γίνει ο έλεγχος, ενώ δεν θα μπορείς να στείλεις δεύτερο sms για ψώνια, μέσα στην ημέρα", ανέφερε. Ο κ. Γεωργιάδης εξήγησε ότι αυτό ισχύει για όλες τις περιοχές που είναι σε «βαθύ κόκκινο». "Αντιλαμβανόμαστε ότι το λιανικό εμπόριο αντιμετώπιζε πολύ μεγάλη πίεση μετά από τόσο καιρό που ήταν κλειστό. Το άνοιγμα αφορά όλα τα καταστήματα, εκτός από αυτά σε mall και τα πολυκαταστήματα. Εάν η πρώτη εβδομάδα εξελιχθεί καλά, θα μπορούσαν να ανοίξουν και αυτά την επόμενη εβδομάδα" είπε ο υπουργός Ανάπτυξης.

Για το πλαίσιο λειτουργίας του 13032 μίλησε στον Realfm 97,8 και την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού της Κυβέρνησης Θανάσης Κοντογεώργης "Η απαγόρευση των διαδημοτικών μετακινήσεων δεν περιλαμβάνει την μετακίνηση που έχει να κάνει με το 13032. Εδώ η διαδικασία είναι εξαιρετικά απλή, ο πολίτης επιλέγει την περιοχή και το κατάστημα, είτε μέσω click away ή click inside προγραμματίζει σε συνεννόηση με την επιχείρηση το ραντεβού. Μόλις προγραμματίσει το ραντεβού και έρθει εκείνη η ώρα, θα στείλει και το αντίστοιχο μήνυμα. Θα έχει στην κατοχή του επομένως το μήνυμα στο 13032 και βέβαια την επιβεβαίωση του ραντεβού από το κατάστημα. Μπορεί να κινηθεί σε ένα ευρύτερο εύρος, που δεν περιορίζεται στα όρια ενός δήμου. Η απαγόρευση των διαδημοτικών μετακινήσεων αφορά τους λόγους άσκησης και αναψυχής. Το Σαββατοκύριακο θα δίνεται η δυνατότητα οι πολίτες να μετακινηθούν", τόνισε. "Το άνοιγμα του λιανεμπορίου γίνεται με τέτοιες συνθήκες που διασφαλίζουν τη μη διασπορά του ιού. Ακόμα και σε άλλες συνθήκες έχει διαπιστωθεί ότι η επίδραση του ανοίγματος του λιανεμπορίου δεν είναι καθοριστική στη διασπορά. Με τον τρόπο που ανακοινώθηκε θα λειτουργήσει και είναι κρίσιμο για την οικονομία" σημείωσε.

Δεν υπάρχει υποστήριξη HTML5

Αρνητική απάντηση στο δεύτερο μήνυμα

"Μπορούμε να στέλνουμε μόνο ένα ημερήσιο μήνυμα και μόνο το ονοματεπώνυμο. Σε δεύτερο μήνυμα θα γυρίζει αρνητική απάντηση" είπε για το SMS στο 13032 ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου Παναγιώτης Σταμπουλίδης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ. Ο κ. Σταμπουλίδης σημείωσε ότι οι πολίτες πρέπει να έχουν μαζί τους στα ραντεβού ταυτότητα ή διαβατήριο και ότι στην επιλογή του click away η πληρωμή γίνεται με κάρτα, όχι με μετρητά. Επίσης, επανέλαβε ότι δεν λειτουργούν τα shops in shops, outlets, εμπορικά κέντρα και εκπτωτικά χωριά. Σε ερώτηση εάν τα self test θα γίνουν υποχρεωτικά για τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις ο κ.Σταμπουλίδης είπε ότι υπάρχουν εισηγήσεις των ειδικών, και θα αποτυπωθεί τις επόμενες μέρες, ίσως και σήμερα, με ποιο τρόπο θα αξιοποιούν οι επιχειρήσεις τη δυνατότητα αυτή.

Διαδημοτικές μετακινήσεις

Σε ό,τι αφορά τις διαδημοτικές μετακινήσεις που θα επιτρέπονται κάθε Σαββατοκύριακο με τη χρήση του κωδικού 6 σε sms στο 13033, με έως τρία άτομα ή μια οικογένεια, ο κ. Γεωργιάδης είπε στον ΑΝΤ1 ότι "μπορούν να μετακινηθούν οι πολίτες οπουδήποτε εντός της ίδιας περιφερειακής ενότητας ανά την επικράτεια ή εντός της Αττικής, εφόσον πρόκειται για κατοίκους του Λεκανοπεδίου". Και τόνισε ακόμη ότι εφόσον τα Σαββατοκύριακα επιτρέπεται η διαδημοτική μετακίνηση θα μπορεί κάποιος εντός των ορίων που επιτρέπεται να πάει και για ψάρεμα.