Κορονοϊός: Πάνω από 4.000 κρούσματα σήμερα - Τι αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες

Σε πολύ υψηλά επίπεδα θα κινηθούν σήμερα τα κρούσματα κορονοϊού . Στις υγειονομικές αρχές της χώρας έχει σημάνει συναγερμός καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, ήδη έχουν επιβεβαιωθεί χιλιάδες κρούσματα και το πιθανότερο είναι να σημειωθεί αρνητικό ρεκόρ από την αρχή της πανδημίας στη χώρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τα κρούσματα που θα ανακοινωθούν σήμερα το απόγευμα από τον ΕΟΔΥ θα είναι πάνω από 4.000.

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα καταγράφηκαν 1.724 κρούσματα κορονοϊού, όμως διενεργήθηκαν μόλις 15.607 τεστ ανίχνευσης κορονοϊού, εκ των οποίων τα 6.724 ήταν μοριακά και τα 8.883 rapid. Ωστόσο, ανακοινώθηκε νέος αριθμός ρεκόρ στους διασωληνωμένους ασθενείς, που έφτασαν πλέον τους 738, ενώ κατέληξαν ακόμη 65 ασθενείς

Το προηγούμενο αρνητικό ρεκόρ κρουσμάτων που είχε καταγραφεί στη χώρα ήταν στις 17 Μαρτίου με 3.465 κρούσματα. Δυστυχώς, οι φόβοι για νέα έκρηξη κρουσμάτων φαίνεται πως επιβεβαιώνονται κι όλα αυτά μια μέρα πριν από την κρίσιμη συνεδρίαση της Επιτροπής των εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας. Οι ειδικοί θα συνεδριάσουν την Τετάρτη, προκειμένου να εξετάσουν όλα τα νέα επιδημιολογικά δεδομένα και θα κληθούν να λύσουν τον δύσκολο “γρίφο” άρσης κάποιων περιορισμών, τη στιγμή που η κυβέρνηση θέτει ως προτεραιότητα το άνοιγμα του λιανεμπορίου και της εκπαίδευσης, στις αρχές του Απριλίου. Την ίδια ώρα πάντως η πίεση στο σύστημα υγείας παραμένει πολύ μεγάλη, ιδίως στην Αττική, αν και οι τελευταίες εφημερίες είναι λίγο καλύτερες σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Η κυβερνητική στρατηγική, πάντως, φαίνεται πως αλλάζει με "όπλα" τα self test , τον καλό καιρό και την πορεία των εμβολιασμών, που έχει ως αποτέλεσμα οι ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας να νοσούν πιο ελαφρά και να μην χρειάζονται νοσηλεία σε ΜΕΘ. Στο πλαίσιο αυτό, προκρίνεται το σενάριο του σταδιακού και ελεγχόμενου ανοίγματος κάποιων δραστηριοτήτων, ώστε να πάρει ξανά μπρος η οικονομία και να αντιμετωπιστεί η κοινωνική πίεση λόγω των περιοριστικών μέτρων, κάποια από τα οποία φαίνεται πως δεν είχαν την αποτελεσματικότητα που αναμενόταν. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως ενδεχομένως οι ειδικοί να δώσουν το "πράσινο φως" ώστε να ανοίξουν οι διαδημοτικές μετακινήσεις , ακόμη και εντός του Σαββατοκύριακου. Είναι δεδομένη και εμφανής η ανάγκη των πολιτών να πάρουν ανάσα και να χαλαρώσουν, κάνοντας τη βόλτα ή τη σωματική τους άσκηση σε εξωτερικούς χώρους, που εκτιμάται πως είναι πιο ασφαλείς σε σύγκριση με τους εσωτερικούς χώρους, δεδομένων και των καλών καιρικών συνθηκών. Εκτιμάται εξάλλου ότι είναι καλύτερο, οι πολίτες να έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν και εκτός δήμου κρατώντας φυσικά τα ατομικά μέτρα προστασίας, ώστε να μην παρατηρείται πολυκοσμία και συνωστισμός σε συγκεκριμένες περιοχές.

Επόμενο στάδιο, φαίνεται πως θα είναι το άνοιγμα του λιανεμπορίου, με πιθανότερη ημερομηνία την 5η Απριλίου ή μία εβδομάδα αργότερα, στις 12 Απριλίου. Τις τελευταίες ώρες νέες πληροφορίες αναφέρουν πως δεν αποκλείεται το λιανεμπόριο να ανοίξει την πρώτη εβδομάδα με τη μέθοδο του click away, που θεωρείται και πιο ασφαλής λύση, και τη δεύτερη εβδομάδα με τρίωρο sms, εφόσον το επιτρέψουν τα επιδημιολογικά δεδομένα. Στόχος φαίνεται πως είναι να ανοίξουν με ασφάλεια πρώτα τα μικρά καταστήματα και όχι τα μεγάλα εμπορικά κέντρα, όπου θα μπορούσε να επικρατήσει συγχρωτισμός, και βέβαια τα μαγαζιά που θα επαναλειτουργήσουν να μην χρειαστεί να ξανακλείσουν. "Γρίφος" είναι το άνοιγμα των σχολείων, καθώς κάποιοι ειδικοί φέρονται να διαφωνούν με το ενδεχόμενο ταυτόχρονου ανοίγματος διαδημοτικών μετακινήσεων, λιανεμπορίου και σχολείων. Οι τελευταίες πληροφορίες ανέφεραν πως πιθανότερο σενάριο είναι στις 12 Απριλίου να ανοίξουν τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς οι μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας έχουν μείνει περισσότερο καιρό εκτός των σχολικών αιθουσών και έχουν μπροστά τους τις εξετάσεις. Με δεδομένο όμως ότι μαθητές και εκπαιδευτικοί θα πρέπει να υποβάλλονται σε self test κάθε Δευτέρα, σημαντικό ρόλο στις αποφάσεις για το άνοιγμα των σχολείων αναμένεται να παίξει το πότε οι προμήθειες των self test θα φτάσουν στα φαρμακεία.