Lockdown: Χαλάρωση με ασφάλεια - Η κρίσιμη συνεδρίαση των ειδικών και τα σενάρια για το άνοιγμα δραστηριοτήτων

Κρίσιμη συνεδρίαση θα έχει η Επιτροπή των λοιμωξιολόγων την Τετάρτη, προκειμένου να εξετάσει τα τελευταία επιδημιολογικά δεδομένα και το ενδεχόμενο χαλάρωσης των περιοριστικών μέτρων, δεδομένης της κοινωνικής κόπωσης από το πολύμηνο lockdown, αλλά και της αισθητής βελτίωσης του καιρού, που μπορεί να αποτελέσει "σύμμαχο" στη μάχη κατά της πανδημίας. Στο επίκεντρο θα βρεθεί ο αριθμός των κρουσμάτων και κυρίως ο αριθμός των νέων εισαγωγών ασθενών με κορονοϊό στα νοσοκομεία. Ειδικά στη δεύτερη περίπτωση, τα στοιχεία είναι ενθαρρυντικά καθώς στα νοσοκομεία της Αττικής, που σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος σε αυτό το τρίτο κύμα της πανδημίας, τις τελευταίες ημέρες καταγράφεται σταθεροποίηση στις νέες νοσηλείες. Ενδεικτικά, στην τελευταία εφημερία, μέχρι σήμερα το πρωί, έγιναν 163 εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό. Καλύτερη φαίνεται πως είναι η κατάσταση και στις απλές κλίνες Covid, καθώς έχει μειωθεί ο μέσος όρος ηλικίας των νοσηλευομένων και κατά συνέπεια των ημερών που απαιτούνται για τη νοσηλεία τους.

Η μεγάλη μάχη πάντως εξακολουθεί να δίνεται στις ΜΕΘ. Την Κυριακή σημειώθηκε νέο αρνητικό ρεκόρ με 735 διασωληνωμένους ασθενείς στην επικράτεια και η πίεση στις Εντατικές αναμένεται να συνεχιστεί για τις επόμενες δύο-τρεις εβδομάδες. Στο λεκανοπέδιο, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, οι ΜΕΘ αγγίζουν τα όρια ασφυξίας με 390 ασθενείς διασωληνωμένους και 58 ασθενείς βρίσκονται στις λίστες αναμονής προκειμένου να μεταφερθούν στις ΜΕΘ. Την ίδια στιγμή, ανησυχητικά φαίνεται πως είναι τα στοιχεία σχετικά με το ιικό φορτίο στα λύματα, με την Καθηγήτρια Επιδημιολογίας – Προληπτικής Ιατρικής ΕΚΠΑ, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου να επισημαίνει στην ΕΡΤ ότι η μείωση της τάξης του 20% που υπήρχε πριν λίγες μέρες εκμηδενίστηκε, φτάνοντας σήμερα πια ακριβώς στην κατάσταση που ήταν τότε.

Τα σενάρια για το άνοιγμα των δραστηριοτήτων - Προτεραιότητα το λιανεμπόριο

Η κυβερνητική στρατηγική, πάντως, φαίνεται πως αλλάζει με "όπλα" τα self test, τον καλό καιρό και την πορεία των εμβολιασμών, που έχει ως αποτέλεσμα οι ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας να νοσούν πιο ελαφρά και να μην χρειάζονται νοσηλεία σε ΜΕΘ. Στο πλαίσιο αυτό, προκρίνεται το σενάριο του σταδιακού και ελεγχόμενου ανοίγματος κάποιων δραστηριοτήτων, ώστε να πάρει ξανά μπρος η οικονομία και να αντιμετωπιστεί η κοινωνική πίεση λόγω των περιοριστικών μέτρων, κάποια από τα οποία φαίνεται πως δεν είχαν την αποτελεσματικότητα που αναμενόταν. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως ενδεχομένως οι ειδικοί να δώσουν το "πράσινο φως" ώστε να ανοίξουν οι διαδημοτικές μετακινήσεις, ακόμη και εντός του Σαββατοκύριακου. Είναι δεδομένη και εμφανής η ανάγκη των πολιτών να πάρουν ανάσα και να χαλαρώσουν, κάνοντας τη βόλτα ή τη σωματική τους άσκηση σε εξωτερικούς χώρους, που εκτιμάται πως είναι πιο ασφαλείς σε σύγκριση με τους εσωτερικούς χώρους, δεδομένων και των καλών καιρικών συνθηκών. Εκτιμάται εξάλλου ότι είναι καλύτερο, οι πολίτες να έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν και εκτός δήμου κρατώντας φυσικά τα ατομικά μέτρα προστασίας, ώστε να μην παρατηρείται πολυκοσμία και συνωστισμός σε συγκεκριμένες περιοχές.

Είναι ενδεικτικές οι δηλώσεις της Μίνας Γκάγκα, διευθύντριας της 7ης Πνευμονολογικής Κλινικής "Σωτηρία", η οποία υπογράμμισε χθες μιλώντας στον ΑΝΤ1 την αναγκαιότητα "να αποσυμπιεστεί η κατάσταση, αλλά με μέτρα. Μάσκες, αποστάσεις, να ανοίξουμε δραστηριότητες ώστε να μην είναι όλος ο κόσμος στον δρόμο, όλοι μαζί όπως είναι τώρα. Να μπορούμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα. Να μπορούμε να ανοίξουμε ίσως λιανεμπόριο, να μπορούμε να ανοίξουμε σχολεία, τα παιδιά έχουν τόσο πολύ καιρό που λείπουν, με συνεχή επιτήρηση, με τεστ, με μέτρα. Αλλά χρειαζόμαστε όλοι να βγούμε έξω και να βγούμε έξω με ασφάλεια τηρώντας μέτρα".

Επόμενο στάδιο, φαίνεται πως θα είναι το άνοιγμα του λιανεμπορίου, με πιθανότερη ημερομηνία την 5η Απριλίου, αν και τις τελευταίες ώρες διακινείται το σενάριο να μετατεθεί κατά μία εβδομάδα η επαναλειτουργία του, δηλαδή στις 12 Απριλίου. Στόχος φαίνεται πως είναι να ανοίξουν με ασφάλεια πρώτα τα μικρά καταστήματα και όχι τα μεγάλα εμπορικά κέντρα, όπου θα μπορούσε να επικρατήσει συγχρωτισμός, και βέβαια τα μαγαζιά που θα επαναλειτουργήσουν να μην χρειαστεί να ξανακλείσουν. Σε ό,τι αφορά στα σχολεία, οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως πιθανότερο σενάριο είναι στις 12 Απριλίου να ανοίξουν τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης- πιθανότατα όμως μόνο τα Λύκεια- καθώς οι μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας έχουν μείνει περισσότερο καιρό εκτός των σχολικών αιθουσών και έχουν μπροστά τους τις εξετάσεις.

Οι ανακοινώσεις σχετικά με το λιανεμπόριο και την εκπαίδευση αναμένεται να γίνουν είτε την Τετάρτη, μετά τη συνεδρίαση των ειδικών, είτε την Πέμπτη, προκειμένου να υπάρξουν οι απαραίτητες προετοιμασίες.

Το ερώτημα πώς θα γιορτάσουμε φέτος το Πάσχα, εάν δηλαδή θα επιτραπεί να μετακινηθούμε στα χωριά μας, αναμένεται να απαντηθεί λίγες ημέρες νωρίτερα. Το πιθανότερο είναι οι ειδικοί να συνεδριάσουν την Παρασκευή πριν από τη Μεγάλη Εβδομάδα, οπότε και θα εξετάσουν τα τελευταία επιδημιολογικά δεδομένα και θα εισηγηθούν εάν θα επιτραπούν οι εκτός νομού μετακινήσεις. Σε ό,τι αφορά στην εστίαση, που έχει πληγεί σφοδρά από τα περιοριστικά μέτρα λόγω της πανδημίας, το πιθανότερο σενάριο θέλει να ανάψει το "πράσινο φως" για την επαναλειτουργία των εξωτερικών χώρων μετά τα μέσα Απριλίου (πιθανώς γύρω στις 20).

Γεωργιάδης στον Realfm: Το λιανικό εμπόριο δεν αντέχει άλλο κλειστό - Στόχος μας ό,τι ανοίξει να μην κλείσει ξανά

"Τα δεδομένα σήμερα είναι πολύ διαφορετικά από την εποχή που ξεκινούσε η καραντίνα. Υπάρχουν δύο βασικές διαφορές, η πρώτη είναι οι εμβολιασμοί και η δεύτερη ότι θα έχουμε τα self test" δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, στον Realfm 97,8. Αναφορικά με το άνοιγμα και το κλείσιμο της αγοράς σχολίασε "μπορείτε να μου δείξετε μια χώρα που δεν έχει ακορντεόν; Είναι ρητορικό το ερώτημα. Το ακορντεόν δυστυχώς είναι μια πρακτική που μπήκε στη ζωή της ανθρωπότητας και το επέβαλε η πανδημία, δεν είναι εφεύρεση της ελληνικής κυβέρνησης". "Όλος ο στόχος του υπουργείου Ανάπτυξης και ότι εργαλεία έχουμε φτιάξει είναι ό,τι ανοίξει να μην ξανακλείσει. Αυτός είναι ο στόχος, γι'αυτό μπήκαμε γρήγορα στα self test, γι'αυτό προχωράμε τους εμβολιασμούς με μεγάλη ταχύτητα, ώστε όταν πούμε ανοίγουμε, αυτή τη φορά να ανοίξουμε με τέρμα" πρόσθεσε. "Για να ικανοποιήσω τη σωστή αγωνία του κ. Χαρίτση, θα σας πω ότι κανένας μας δεν σκέφτεται με το άνοιγμα να σταματήσουν τα μέτρα στήριξης. Τα μέτρα στήριξης θα συνεχιστούν και για μεγάλο χρονικό διάστημα και για μετά το άνοιγμα. Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι η αγορά έχει υποστεί μεγάλη ζημία και το εθνικό μας στοίχημα είναι να μην μείνει κανείς πίσω. Είναι σωστή η παρατήρηση του κ. Χαρίτση" ανέφερε. Ερωτηθείς για το σχέδιο για το σταδιακό άνοιγμα απάντησε ότι "εγώ δεν λέω ημερομηνίες, είμαι πολύ προσεκτικός, γιατί αυτό θα αποφασιστεί μέσα στην εβδομάδα, μένει να δούμε την τάση. Ξέρετε, η τάση της πανδημίας τις τελευταίες τρεις- τέσσερις ημέρες ήταν μια μικρή μείωση των εισαγωγών στα νοσοκομεία. Δεν ξέρω αν αυτό θα συνεχιστεί. Δεν είμαι προφήτης, δεν μπορώ να σας πω τι θα γίνει. Εάν υποτεθεί ότι η τάση της μείωσης συνεχιστεί, τότε θα μπορούμε λίγο γρηγορότερα να πάμε σε άνοιγμα του λιανεμπορίου. Το άνοιγμα αυτό θα γίνει με το sms που έχουμε ανακοινώσει και με έναν χρονικό περιορισμό για να μην γυρνάει κανείς γύρω - γύρω άπειρες ώρες. Θα προστεθούν και τα self test για να τα έχουν σε χρήση και οι πελάτες και οι υπάλληλοι, ώστε να είναι πιο ασφαλής η προσέλευση και η συναλλαγή και θα προχωρήσουμε". "Το λιανικό εμπόριο δεν αντέχει άλλο να είναι κλειστό. Άρα είναι απόλυτη κυβερνητική προτεραιότητα να ανοίξει το λιανικό εμπόριο" υπογράμμισε.

Πελώνη: Στόχος το σταδιακό άνοιγμα δραστηριοτήτων

Στόχος είναι το σταδιακό και ελεγχόμενο άνοιγμα δραστηριοτήτων, τόνισε η Κυβερνητική Εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη, μιλώντας σήμερα στον ΑΝΤ1. Ερωτηθείσα σχετικά με την επικείμενη συνεδρίαση των λοιμωξιολόγων την Τετάρτη, η κυβερνητική εκπρόσωπος, είπε πως προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι να ανοίξουν το λιανεμπόριο και τα σχολεία (με πρώτα τα Γυμνάσια και τα Λύκεια). "Το Ε.Σ.Υ. αντέχει", είπε η Αριστοτελία Πελώνη, χαρακτηρίζοντας ενθαρρυντικό σημάδι τη μείωση των εισαγωγών. Εξήγησε πως η αύξηση στον αριθμό των διασωληνωμένων αντικατοπτρίζει την επιδημιολογική εικόνα των προηγούμενων εβδομάδων.

"Θέλουμε να γίνουν προσαρμογές στα μέτρα, να δοθούν “ανάσες” στην κοινωνία και να επιτραπούν δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους", είπε η κυβερνητική εκπρόσωπος. Απαντώντας σε ερώτηση για το άνοιγμα της εστίασης, εκτίμησε πως θα εξεταστεί μετά τα μέσα Απριλίου, εφόσον το επιτρέψουν τα επιδημιολογικά δεδομένα. Επίσης, άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να επιτραπούν οι αθλητικές δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους, συστήνοντας λίγη υπομονή για την ανακοίνωση των νέων μέτρων.

Σκέρτσος: Τοποθετούμε για τις αρχές Απριλίου την επανέναρξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων

"Τοποθετούμε για τις αρχές Απριλίου την επανέναρξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων" δήλωσε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Άκης Σκέρτσος, μιλώντας στην ΕΡΤ το βράδυ της Κυριακής και υπογράμμισε ότι "ο κόσμος έχει ανάγκη την κοινωνικοποίηση, αυτό πρέπει να γίνει με πολύ πιο οργανωμένο τρόπο από αυτό που γίνεται σήμερα". Ο ίδιος έκανε λόγο για ένα ελεγχόμενο άνοιγμα της οικονομίας, της κοινωνίας, της εκπαίδευσης, σημειώνοντας πως "είναι αναγκαίο πλέον να προχωρήσουμε σε αυτή τη στρατηγική, σε μία νέα κοινωνική συμφωνία, χωρίς να απεμπολούμε τα μέτρα προστασίας”.