Όλο το σχέδιο για τα self test - Πώς και από πού θα τα προμηθευόμαστε, με ποιο τρόπο θα διενεργούνται

Του Γιώργου Σιαδήμα

Το σχέδιο της κυβέρνησης για τα self test, πώς και από πού θα τα προμηθευόμαστε, με ποιο τρόπο θα διενεργούνται και πώς θα γίνoνται η καταγραφή και παρακολούθηση όσων είναι θετικοί στον κορονοϊό αποκαλύπτει σήμερα η Realnews. Στόχος του σχεδίου αυτού είναι το δωρεάν self test, η αυτοδιάγνωση δηλαδή, να μετατραπεί σε κλειδί για την επανεκκίνηση της κοινωνίας και της οικονομίας. Η κυβέρνηση σχεδιάζει να συνδέσει την επαναλειτουργία της αγοράς με τα self test. Δηλαδή όσοι εργαζόμενοι εμπλέκονται σε κλάδους που κατά τη διάρκεια του lockdown έχουν κατεβάσει ρολά, με την επιστροφή στις θέσεις τους, θα κάνουν εβδομαδιαία τεστ, ώστε, εάν υπάρχουν κρούσματα, να ανιχνεύονται και να απομονώνονται.

Tο self test θα είναι υποχρεωτικό για τους εργαζομένους σε ακτοπλοΐα, ναυτιλία, λιανεμπόριο, εστίαση, τουρισμό, μεταποίηση και δικαστήρια, ενώ στα σχολεία θα είναι υποχρεωτικό για εκπαιδευτικούς και μαθητές μία φορά την εβδομάδα. Ο κυβερνητικός σχεδιασμός προβλέπει ότι οι ανωτέρω τομείς θα συνδεθούν με τα συγκεκριμένα τεστ για να ξεκινήσουν την λειτουργία τους. Οι εργαζόμενοι κάθε εβδομάδα θα κάνουν πλέον ένα δωρεάν τεστ που τους αντιστοιχεί μετά από απόφαση της κυβέρνησης. Εάν ένας εργαζόμενος βγει θετικός, τότε θα υποβάλλεται σε νέο έλεγχο. Με rapid test αυτή τη φορά, σε δημόσια δομή, για να είναι δωρεάν ο επανέλεγχος. Εάν διαγνωσθεί εκ νέου θετικός, τότε θα πρέπει να το δηλώσει στην ειδική πλατφόρμα και να βγει σε αναγκαστική άδεια για 14 ημέρες, όπως ορίζει το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ. Η διαδικασία αυτή θα αφορά και τους δημοσίους και τους ιδιωτικούς υπαλλήλους. Μάλιστα, η κυβέρνηση θα έχει και ασφαλιστική δικλείδα, αφού οι πολίτες θα προμηθεύονται τα δωρεάν self test μέσω του ΑΜΚΑ και έτσι θα διαπιστώνει αν οι εργαζόμενοι τα παραλαμβάνουν από τα φαρμακεία.

Φυλλάδιο με οδηγίες

Οι πολίτες θα παραλαμβάνουν τα 4 δωρεάν self test το μήνα από τα φαρμακεία. Μαζί θα παίρνουν και ειδικό φυλλάδιο με τις οδηγίες χρήσης για την ορθή αυτοδιάγνωση. Εάν κάποιος ηλικιωμένος χρειάζεται βοήθεια, θα είναι στην ευχέρεια του κάθε φαρμακοποιού να συνδράμει με ένα μικρό κόστος. Ο χώρος όπου θα πραγματοποιείται ο έλεγχος θα μπορεί να είναι και έξω από το φαρμακείο, ειδικά τώρα που ανοίγει ο καιρός. Να σημειωθεί ότι η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που προχωρούν στη διάθεση των self test και η πρώτη στη δωρεάν διανομή. Όλο αυτό το σχέδιο το «τρέχει» εδώ και καιρό ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, αρμόδιος για τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου, Άκης Σκέρτσος, σε συνεργασία φυσικά με το υπουργείο Υγείας. Δεν πρέπει να περνά απαρατήρητο πως την περασμένη εβδομάδα ο Α. Σκέρτσος ήταν αυτός που ανακοίνωσε τις αποφάσεις για τη δωρεάν διανομή των self tests. Μάλιστα, στις προθέσεις της κυβέρνησης είναι τα τεστ αυτά να διατίθενται και προς πώληση σε τιμή διατιμημένη. Όπως δηλαδή ισχύει σήμερα για τα rapid tests και για τον μοριακό έλεγχο.

