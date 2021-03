Lockdown: Self test και εμβολιασμοί "ξεκλειδώνουν" την άρση των μέτρων - Τα σενάρια για λιανεμπόριο, σχολεία, εστίαση

Ανησυχητικά παραμένουν τα στοιχεία για την πορεία της πανδημίας του κορονοϊού, ενώ οι αντοχές του ΕΣΥ, του υγειονομικού προσωπικού, αλλά και της κοινωνίας δοκιμάζονται καθώς "επελαύνει" το τρίτο κύμα της πανδημίας. Οι ειδικοί θα συνεδριάσουν την Τετάρτη, προκειμένου να εξετάσουν όλα τα νέα επιδημιολογικά δεδομένα και θα κληθούν να λύσουν τον δύσκολο “γρίφο” άρσης κάποιων περιορισμών, τη στιγμή που η κυβέρνηση θέτει ως προτεραιότητα το άνοιγμα του λιανεμπορίου και της εκπαίδευσης, στις αρχές του Απριλίου.

Τη Δευτέρα ανακοινώθηκε νέος αριθμός ρεκόρ στους διασωληνωμένους ασθενείς, που έφτασαν πλέον τους 738, ενώ το τελευταίο 24ωρο κατέληξαν ακόμη 65 ασθενείς από επιπλοκές του κορονοϊού και επιβεβαιώθηκαν 1.724 νέα κρούσματα. Μπορεί οι νέες μολύνσεις να είναι λιγότερες σε σύγκριση με το Σάββατο, καθώς ήταν λιγότερα και τα τεστ ανίχνευσης κορονοϊού που έγιναν λόγω Σαββατοκύριακου, όμως ο δείκτης θετικότητας ξεπέρασε το 11,04%. Την ίδια στιγμή, η κατάσταση στα νοσοκομεία της Αττικής παραμένει οριακή. Οι τελευταίες εφημερίες είναι λίγο καλύτερες σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα και χθες 163 ασθενείς εισήχθησαν στα νοσοκομεία του λεκανοπεδίου, ωστόσο, 87 ασθενείς είναι διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ. Σύμφωνα με τον ΟΡΕΝ, οι 57 έχουν κορονοϊό και οι υπόλοιποι 30 αντιμετωπίζουν άλλα προβλήματα υγείας. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κατάσταση, μπαίνει σε εφαρμογή έκτακτο σχέδιο ώστε να εξασφαλιστούν 55 κλίνες ΜΕΘ σε καρδιοχειρουργικές μονάδες, χειρουργεία και αίθουσες ανάνηψης νοσοκομείων.

Όπως έχουν περιγράψει τις προηγούμενες ημέρες οι ειδικοί, η μείωση των νέων κρουσμάτων και η σταθεροποίηση των νέων εισαγωγών στα νοσοκομεία θα τους επιτρέψουν να δώσουν το “πράσινο φως” για το άνοιγμα κάποιων δραστηριοτήτων, καθώς η αποσυμπίεση της κατάστασης που επικρατεί στα νοσοκομεία θα αργήσει και κάποιες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για δύο με τρεις ακόμη εβδομάδες “μάχης”. Η Βάνα Παπαευαγγέλου είχε εξηγήσει στην ενημέρωση της Παρασκευής, ότι οι γενικές αρχές πάνω στις οποίες κινούνται οι λοιμωξιολόγοι περιλαμβάνουν το σταδιακό και πολύ προσεκτικό άνοιγμα των δραστηριοτήτων, που θα σχεδιαστεί με βάση κυρίως την επικινδυνότητα κάθε δραστηριότητας συνυπολογίζοντας όμως τα εκπαιδευτικά, κοινωνικά και οικονομικά οφέλη που θα προκύψουν, ενώ στόχος είναι να αξιοποιηθεί σε κάθε περίπτωση η χρήση των εξωτερικών χώρων.

Κρίσιμα θα είναι τα νούμερα για τα κρούσματα και τους διασωληνωμένους ασθενείς, που θα ανακοινώσει ο ΕΟΔΥ τα δύο επόμενα 24ωρα, καθώς θα προσφέρουν καλύτερη εικόνα για την επιδημιολογική κατάσταση που επικρατεί, την οποία θα εξετάσουν οι λοιμωξιολόγοι την Τετάρτη, ώστε να εισηγηθούν αναλόγως στην κυβέρνηση. Οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένεται να γίνουν την ίδια ημέρα ή το αργότερο την Πέμπτη.

Σταδιακή άρση περιορισμών με ασφάλεια - Τα σενάρια

Η κυβερνητική στρατηγική, πάντως, φαίνεται πως αλλάζει με "όπλα" τα self test, τον καλό καιρό και την πορεία των εμβολιασμών, που έχει ως αποτέλεσμα οι ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας να νοσούν πιο ελαφρά και να μην χρειάζονται νοσηλεία σε ΜΕΘ. Στο πλαίσιο αυτό, προκρίνεται το σενάριο του σταδιακού και ελεγχόμενου ανοίγματος κάποιων δραστηριοτήτων, ώστε να πάρει ξανά μπρος η οικονομία και να αντιμετωπιστεί η κοινωνική πίεση λόγω των περιοριστικών μέτρων, κάποια από τα οποία φαίνεται πως δεν είχαν την αποτελεσματικότητα που αναμενόταν. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως ενδεχομένως οι ειδικοί να δώσουν το "πράσινο φως" ώστε να ανοίξουν οι διαδημοτικές μετακινήσεις, ακόμη και εντός του Σαββατοκύριακου. Είναι δεδομένη και εμφανής η ανάγκη των πολιτών να πάρουν ανάσα και να χαλαρώσουν, κάνοντας τη βόλτα ή τη σωματική τους άσκηση σε εξωτερικούς χώρους, που εκτιμάται πως είναι πιο ασφαλείς σε σύγκριση με τους εσωτερικούς χώρους, δεδομένων και των καλών καιρικών συνθηκών. Εκτιμάται εξάλλου ότι είναι καλύτερο, οι πολίτες να έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν και εκτός δήμου κρατώντας φυσικά τα ατομικά μέτρα προστασίας, ώστε να μην παρατηρείται πολυκοσμία και συνωστισμός σε συγκεκριμένες περιοχές.

Επόμενο στάδιο, φαίνεται πως θα είναι το άνοιγμα του λιανεμπορίου, με πιθανότερη ημερομηνία την 5η Απριλίου ή μία εβδομάδα αργότερα, στις 12 Απριλίου. Τις τελευταίες ώρες νέες πληροφορίες αναφέρουν πως δεν αποκλείεται το λιανεμπόριο να ανοίξει την πρώτη εβδομάδα με τη μέθοδο του click away, που θεωρείται και πιο ασφαλής λύση, και τη δεύτερη εβδομάδα με τρίωρο sms, εφόσον το επιτρέψουν τα επιδημιολογικά δεδομένα. Στόχος φαίνεται πως είναι να ανοίξουν με ασφάλεια πρώτα τα μικρά καταστήματα και όχι τα μεγάλα εμπορικά κέντρα, όπου θα μπορούσε να επικρατήσει συγχρωτισμός, και βέβαια τα μαγαζιά που θα επαναλειτουργήσουν να μην χρειαστεί να ξανακλείσουν. "Γρίφος" είναι το άνοιγμα των σχολείων, καθώς κάποιοι ειδικοί φέρονται να διαφωνούν με το ενδεχόμενο ταυτόχρονου ανοίγματος διαδημοτικών μετακινήσεων, λιανεμπορίου και σχολείων. Οι τελευταίες πληροφορίες ανέφεραν πως πιθανότερο σενάριο είναι στις 12 Απριλίου να ανοίξουν τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης- πιθανότατα όμως μόνο τα Λύκεια- καθώς οι μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας έχουν μείνει περισσότερο καιρό εκτός των σχολικών αιθουσών και έχουν μπροστά τους τις εξετάσεις. Με δεδομένο όμως ότι μαθητές και εκπαιδευτικοί θα πρέπει να υποβάλλονται σε self test κάθε Δευτέρα, σημαντικό ρόλο στις αποφάσεις για το άνοιγμα των σχολείων αναμένεται να παίξει το πότε οι προμήθειες των self test θα φτάσουν στα φαρμακεία.

Για το αν η πορεία των εμβολιασμών έως το τέλος Απριλίου σε συνδυασμό με τη φυσική ανοσία θα μας επιτρέψουν να κάνουμε Πάσχα στο χωριό μίλησε η Μαρία Θεοδωρίδου, πρόεδρος Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών στη διάρκεια της ενημέρωσης τη Δευτέρα το απόγευμα. "Εκφράζεται η επιθυμία όλων των Ελλήνων να πάνε το Πάσχα στα χωριά τους και στις περιοχές που έχουν γεννηθεί και να ζήσουν όπως όλες τις χρονιές ένα ελληνικό Πάσχα. Όμως αυτό δεν συνάδει με το ποσοστό εμβολιασμού που έχει μέχρι σήμερα δημιουργηθεί. Μπορεί να είναι ο παππούς και η γιαγιά εμβολιασμένοι αλλά δεν είναι τα παιδιά, πιθανότατα δεν είναι και οι γονείς άρα θα πρέπει να κρατούνται αυστηρά και όλα τα μέτρα της ατομικής προστασίας. Είναι πιο ειδικοί οι επιδημιολόγοι να απαντήσουν σ' αυτό. Είναι περιπτώσεις που είναι και δυο άτομα εμβολιασμένα και θέλουν να πάνε στο εξοχικό τους που έχουν εκεί. Τα πράγματα είναι διαφορετικά και πιο εύκολα" υπογράμμισε η κυρία Θεοδωρίδου.

"Όπλα" τα self test και οι εμβολιασμοί

Η διαδικασία για την προμήθεια των self test, που η κυβέρνηση αλλά και οι ειδικοί θεωρούν ότι θα λειτουργήσει ως "όπλο" στη μάχη κατά της πανδημίας, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ με αμείωτη ένταση συνεχίζονται και οι εμβολιασμοί κατά του κορονοϊού.

Όπως έγινε γνωστό τη Δευτέρα, πέντε από τις 30 εταιρείες που κατέθεσαν προσφορές για την προμήθεια των αυτοδιαγνωστικών τεστ πέρασαν τη φάση της τεχνικής αξιολόγησης από την αρμόδια επιτροπή και αναμένουν τον έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Συνολικά και οι πέντε εταιρείες μπορούν να διαθέσουν 9,4 εκατ. self test, όλα ρινικά. Πρόκειται για τις εταιρείες «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΞΕΝΟΦΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ», «ΑΝΑΤS Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορική-Φαρμακευτικών και Ιατροτεχνολογικών υλικών - Κατασκευαστική- Τεχνική-Βιομηχανική- Διαχείριση ακινήτων», «SWISS MED ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Β.ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (MARVIFARM)» και «ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ».

Όπως αποκάλυψε η Realnews, η κυβέρνηση σχεδιάζει να συνδέσει την επαναλειτουργία της αγοράς με τα self test. Δηλαδή όσοι εργαζόμενοι εμπλέκονται σε κλάδους που κατά τη διάρκεια του lockdown έχουν κατεβάσει ρολά, με την επιστροφή στις θέσεις τους, θα κάνουν εβδομαδιαία τεστ, ώστε, εάν υπάρχουν κρούσματα, να ανιχνεύονται και να απομονώνονται. Tο self test θα είναι υποχρεωτικό για τους εργαζομένους σε ακτοπλοΐα, ναυτιλία, λιανεμπόριο, εστίαση, τουρισμό, μεταποίηση και δικαστήρια, ενώ στα σχολεία θα είναι υποχρεωτικό για εκπαιδευτικούς και μαθητές μία φορά την εβδομάδα. Ο κυβερνητικός σχεδιασμός προβλέπει ότι οι ανωτέρω τομείς θα συνδεθούν με τα συγκεκριμένα τεστ για να ξεκινήσουν την λειτουργία τους.

Ανοίγει στις 2 Απριλίου η πλατφόρμα των ραντεβού για τους 65-69 ετών

Τα νεότερα στοιχεία σχετικά με την πορεία των εμβολιασμών κατά του κορονοϊού στη χώρα μας, παρέθεσε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης της Δευτέρας. Όπως ανακοίνωσε, την Παρασκευή 2 Απριλίου ανοίγει η πλατφόρμα για τους συμπολίτες μας ηλικίας 65-69 ετών, ώστε να κλείσουν ραντεβού για τον εμβολιασμό τους. Σημείωσε σε αυτό το σημείο, την "εκπληκτική συμμετοχή" των πολιτών ηλικίας 70-74 ετών για τους οποίους η σχετική πλατφόρμα για τα ραντεβού άνοιξε την περασμένη Παρασκευή. Όπως είπε, ήδη έχουν κλειστεί 230.000 ραντεβού για εμβολιασμούς σε αυτή την ηλικιακή κατηγορία.

Σήμερα διενεργήθηκαν 26.000 εμβολιασμοί και στο σύνολο έχουν γίνει 1.630.000 εμβολιασμοί κατά του κορονοϊού. Συγκεκριμένα, έχουν κάνει τη μία δόση 1.065.000 πολίτες, δηλαδή η εμβολιαστική κάλυψη ανέρχεται στο 10,14%, και 565.000 έχουν κάνει και τις δύο δόσεις του εμβολίου.

Ο κ. Θεμιστοκλέους εξήγησε, επίσης, ότι από την 1η Απριλίου μπαίνει σε νέα φάση η διενέργεια των εμβολιασμών, καθώς ενεργοποιείται σχεδόν το σύνολο των εμβολιαστικών κέντρων, δηλαδή πάνω από 1.000. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, μόνο τον Απρίλιο θα διενεργηθούν 1,5 εκατ. εμβολιασμοί.

Τι αλλάζει με τις αδιάθετες δόσεις - Και οι εκπαιδευτικοί στη λίστα αναμονής

Σε ό,τι αφορά τις αδιάθετες δόσεις εμβολίων, ανακοίνωσε πως δημιουργείται ένας νέος μηχανισμός αναπλήρωσης, με λίστα αναμονής. "Τρέχουμε πιλοτικό πρόγραμμα σε διάφορες περιοχές της χώρας και είμαστε αισιόδοξοι ότι θα το εφαρμόσουμε καθολικά τις επόμενες ημέρες", είπε και εξήγησε ότι κατά τη διάρκεια που ο πολίτης κλείνει το ραντεβού του στην πλατφόρμα θα μπορεί να επιλέξει ο ίδιος αν θα μπει σε λίστα αναμονής. Για όσους έχουν κλείσει το ραντεβού σε ΚΕΠ, σε φαρμακεία είτε με άυλη συνταγογράφηση θα μπορούν μπαίνοντας στην πλατφόρμα και με το ΑΜΚΑ τους να κάνουν τη σχετική επιλογή και να μπουν στη λίστα αναμονής. Όταν υπάρχουν αδιάθετες δόσεις στο εμβολιαστικό κέντρο, το σύστημα θα επιλέγει από τα εθελοντικά ραντεβού, ώστε να μπορούν οι πολίτες να εμβολιαστούν νωρίτερα. Θα λαμβάνουν sms στο κινητό τους τηλέφωνο με τα στοιχεία και θα μπορούν να το επιβεβαιώσουν ή όχι.

"Εάν παρά την ενεργοποίηση της λίστας αναμονής θα εξακολουθούν αδιάθετες δόσεις, τότε παραμένει σε ισχύ ο μηχανισμός αναπλήρωσης από τα Σώματα Ασφαλείας και τις Ένοπλες Δυνάμεις και ενεργοποιούμε επιπλέον σε αυτή τη διαδικασία και τους εκπαιδευτικούς, που θα ενταχθούν στη λίστα αναπλήρωσης εντός αυτής της εβδομάδας", τόνισε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Διευκρίνισε ότι η επιλογή της επαγγελματικής κατηγορίας των εκπαιδευτικών έγινε με βάση το κριτήριο ότι είναι η μοναδική επαγγελματική ομάδα που είναι ήδη στην προτεραιοποίηση από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, έχουν γεωγραφική κάλυψη σε όλη τη χώρα και έχουν δημιουργήσει έναν μηχανισμό ώστε να είναι σε θέση να κινητοποιήσουν συναδέλφους τους, σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Εμβόλιο AstraZeneca: 28 περιστατικά θρομβώσεων σε 17 εκατ. δόσεις

Ειδική αναφορά στο εμβόλιο της AstraZeneca έκανε στην ενημέρωση της Δευτέρας από το υπουργείο Υγείας η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου ξεκαθαρίζοντας πως στο «εν λόγω εμβόλιο έχουμε στηρίξει πολλές ελπίδες».

«Είναι ένα εμβόλιο που αυτού του τύπου οι αναφορές για περιστατικά θρομβώσεων κλονίζουν την εμπιστοσύνη. Ο ΕΜΑ έχει ξεκαθαρίσει ότι τα πλεονεκτήματα υπερτερούν από τις τυχόν παρενέργειες», είπε ακόμη η κα. Θεοδωρίδου, μιλώντας για 28 περιπτώσεις τέτοιου τύπου παρενεργειών σε σύνολο 17.000.000 δόσεων εμβολίων. «Υπάρχει ένας βασικός μηχανισμός για να σκεφτούμε πώς μπορούμε να τον διαγνώσουμε και να τον αναστείλουμε», συμπλήρωσε η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών. Και συνέχισε: «Τα θρομβωτικά επεισόδια που σχετίζονται με το εμβόλιο της Astrazeneca δεν διαφέρουν από τα θρομβωτικά επεισόδια που παρατηρούνται στον γενικό πληθυσμό και δεν είναι αποτρεπτικός παράγοντας για να γίνει το εμβόλιο».

«Έχουμε φθάσει σε ένα σημείο που μπορεί να γίνει έγκαιρη διάγνωση για τέτοιου είδους επεισόδια αλλά κα θεραπευτική αντιμετώπιση», υποστήριξε ενώ ανέφερε ότι πιθανά συμπτώματα που μπορεί να θεωρηθούν ύποπτα είναι, θωρακικό και κοιλιακό άλγος, κεφαλαλγία που μπορεί να εμφανιστούν 7 με 14 ημέρες μετά τον εμβολιασμό. Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι ιστορικό θρομβώσεων δεν αποτελεί αντένδειξη εμβολιασμού εκφράζοντας στη συνέχεια την ελπίδα ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί να μπορέσουν να δώσουν τις σωστές απαντήσεις για να επανέλθει η εμπιστοσύνη στο εμβόλιο, το οποίο είναι ισχυρό όπλο στην αντιμετώπιση της πανδημίας.

Εμβολιασμοί και αλλεργίες

Στο θέμα των εμβολιασμών και των αλλεργιών αναφέρθηκε η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου. «Οι εμβολιασμοί επιταχύνονται και οι πολίτες προσέρχονται ομαλά να εμβολιαστούν, ωστόσο έχει παρατηρηθεί ότι ένας σημαντικός αριθμός έχει υπερβολικό φόβο για το θέμα των αλλεργιών και οι ίδιοι οι γιατροί που διενεργούν τους εμβολιασμούς, έχουν αυξημένη διστακτικότητα με αποτέλεσμα να μην εμβολιάζονται και να ακυρώνονται εμβολιασμοί», είπε χαρακτηριστικά η κα. Θεοδωρίδου.

«Η μόνη περίπτωση που αντενδείκνυται ο εμβολιασμός, είναι η εκδήλωση σοβαρής αναφυλαξίας και μάλιστα μη συνδεόμενη με ένα συγκεκριμένο αίτιο και έχει χρειαστεί για την ανάταξη του ενδοφλέβεια αγωγή ή αντιμετώπιση σε νοσοκομείο», ανέφερε, σημειώνοντας ότι «οι κοινές αλλεργίες που ξέρουμε όλοι. Τύπου τώρα με την άνοιξη, είτε σε φάρμακα, είτε στο καουτσούκ και το λάτεξ, δεν αποτελούν αντένδειξη για τον εμβολιασμό Υπάρχει μία υπερεκτίμηση των αλλεργιών».

Η κα. Θεοδωρίδου απάντησε και σε ερώτηση για το αν πρέπει ή όχι ένα αλλεργικό άτομο να εμβολιαστεί, με δεδομένη την έξαρση των αλλεργιών την Άνοιξη. Το χαρακτήρισε κατ' αρχήν επίκαιρο θέμα λόγω εποχής και τόνισε ότι «και βέβαια θα εμβολιαστεί ανεξαρτήτως της αλλεργίας που έχει και μάλιστα καλό είναι να μην πάρει και αντιισταμινικά φάρμακα πριν πάει να εμβολιαστεί».

Τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ τη Δευτέρα Νέο αρνητικό ρεκόρ διασωληνωμένων ασθενών και αύξηση του αριθμού των νεκρών μέσα σε ένα 24ωρο, ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ το απόγευμα της Δευτέρας. Αυτή τη στιγμή, 738 ασθενείς με κορονοϊό νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ, δηλαδή τρεις περισσότεροι σε σύγκριση με χθες. Σε μία ημέρα ακόμη 65 συνάνθρωποί μας κατέληξαν από επιπλοκές της νόσου, ενώ επιβεβαιώθηκαν 1.724 νέα κρούσματα κορονοϊού. Διενεργήθηκαν 15.607 τεστ ανίχνευσης κορονοϊού, εκ των οποίων τα 6.724 ήταν μοριακά και τα 8.883 rapid.