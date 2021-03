Κορονοϊός: 2.588 νέα κρούσματα, πάνω από τα μισά στην Αττική - 706 οι διασωληνωμένοι - 52 νεκροί σε 24 ώρες

Νέο αρνητικό ρεκόρ στον αριθμό των διασωληνωμένων ασθενών με κορονοϊό στη χώρα μας, ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ το απόγευμα της Πέμπτης, ενώ τα ημερήσια κρούσματα μειώθηκαν σε σύγκριση με χθες, ωστόσο, παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.

Συγκεκριμένα, το τελευταίο 24ωρο επιβεβαιώθηκαν 2.588 νέες μολύνσεις (3.062 την Τετάρτη), ενώ ακόμη 52 συνάνθρωποί μας κατέληξαν από επιπλοκές της νόσου.

Αυτή τη στιγμή, 706 ασθενείς με κορονοϊό νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ, δηλαδή επτά περισσότεροι σε σύγκριση με χθες.

Η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ

Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 2.588, εκ των οποίων 8 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 247.992 (ημερήσια μεταβολή +1.1%), εκ των οποίων 51.5% άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 76 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 2.969 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 52, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 7.701 θάνατοι. Το 95.7% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 706 (64.9% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 68 έτη. To 82.2% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 1.643 ασθενείς. Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 439 (ημερήσια μεταβολή -7.77%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 480 ασθενείς. Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 44 έτη (εύρος 0.2 έως 105 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 79 έτη (εύρος 0 έως 103 έτη).

Δείτε ΕΔΩτην ημερήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης λοίμωξης από τον κορονοϊό

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων

Περισσότερα από τα μισά κρούσματα καταγράφηκαν την Πέμπτη σύμφωνα με την ενημέρωση του ΕΟΔΥ στην Αττική. Ανήμερα της 25ης Μαρτίου ανακοινώθηκαν 2.588 νέα κρούσματα κορονοϊού, τα 9 είναι είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 8 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Έτσι βάσει της κατανομής των 2.579 νέων εγχώριων κρουσμάτων ανά Περιφερειακή Ενότητα, τα 1.317 εντοπίστηκαν στο λεκανοπέδιο που παραμένει στο «βαθύ κόκκινο». Ταυτόχρονα, τριψήφιο αριθμό κρουσμάτων κατέγραψε η Θεσσαλονίκη με 315 και η Αχαΐα με 100, ενώ υψηλά νούμερα παρουσίασαν τόσο η Κοζάνη (59) όσο και η Λάρισα (71).

441 νέα κρούσματα μεταλλάξεων - Σε ποιες περιοχές εντοπίστηκαν

Οι μεταλλάξειςτου κορονοϊού "σαρώνουν" με 441 νέα κρούσματα, τα οποία εντοπίστηκαν έπειτα από αναλύσεις δειγμάτων, που αφορούν την περίοδο 30 Ιανουαρίου-13 Μαρτίου, από τις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Αττικής και τις Περιφερειακές Ενότητες Λευκάδας, Καλύμνου, Ρόδου, Λέσβου, Φθιώτιδας και Εύβοιας. Η συντριπτική πλειοψηφία αφορά σε κρούσματα της βρετανικής μετάλλαξης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Eθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις του SARS-CoV-2

Ολοκληρώθηκε η γονιδιωματική ανάλυση σε 475 επιλεγμένα νέα δείγματα που αφορούν στην περίοδο 30 Ιανουαρίου έως 13 Μαρτίου 2021. Τα δείγματα προέρχονται από τις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Αττικής και τις Περιφερειακές Ενότητες Λευκάδας, Καλύμνου, Ρόδου, Λέσβου, Φθιώτιδας κα Εύβοιας. Από τον έλεγχο των 475 δειγμάτων, αναδείχθηκαν συνολικά 423 δείγματα με στελέχη μεταλλάξεων ειδικού ενδιαφέροντος (Variants Of Concern - VOC) και 18 δείγματα με στελέχη υπό διερεύνηση (Variants Under Investigation – VUI). Από τα 423 δείγματα με στελέχη VOC, τα 422 βρέθηκαν με τη μετάλλαξη Β.1.1.7/UK lineage (Variant VOC_202012) και ένα δείγμα με τη μετάλλαξη Lineage B.1.351/South Africa (Variant 501.V2), ενώ και τα 18 δείγματα με στελέχη VUI αφορούσαν το στέλεχος B.1.1.318 (Variant_E484K) (Πίνακας 3). Επιπλέον, ολοκληρώθηκε η γονιδιωματική ανάλυση σε 146 επιλεγμένα δείγματα που αφορούν στην περίοδο 29 Οκτωβρίου έως 1 Νοεμβρίου 2020. Τα δείγματα προέρχονται από την Περιφέρεια Αττικής. Από τον έλεγχο των 146 δειγμάτων, αναδείχθηκε ένα δείγμα θετικό για Variant with deletion in S Gene. Συνολικά έχουν ταυτοποιηθεί 2.898 θετικά για την παρουσία μετάλλαξης Β.1.1.7/UK lineage (Variant VOC_202012) (Πίνακας 4) και 56 θετικά για την παρουσία μετάλλαξης B.1.351/South Africa (Variant 501.V2) από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις του SARS-CoV-2 έως σήμερα. Τα 56 θετικά στελέχη για την παρουσία μετάλλαξης Lineage B.1.351/South Africa (Variant 501.V2) είναι όλα εγχώρια, εκ των οποίων 47 προέρχονται από την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, 2 από την Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, 5 από την Περιφέρεια Αττικής, 1 από την Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας και 1 από την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Πίνακας 3: Απόλυτη και σχετική συχνότητα θετικών δειγμάτων για μετάλλαξη του SARS-CoV-2 ανά τύπο στελέχους από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις του SARS-CoV-2 μέχρι σήμερα.

Πίνακας 4: Απόλυτη συχνότητα θετικών δειγμάτων για τη μετάλλαξη Β.1.1.7/UKlineage (VariantVOC_202012) του SARS-CoV-2 ανά είδος κρούσματος (εγχώριο-εισαγόμενο) από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις του SARS-CoV-2 μέχρι σήμερα.