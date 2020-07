Ο κίνδυνος σοβαρής νόσου και θανάτου από COVID-19 είναι υψηλότερος σε παχύσαρκα άτομα σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο European Journal of Endocrinology (M Rottoli et al. How important is obesity as a risk factor for respiratory failure, intensive care admission and death in hospitalised COVID-19 patients? Results from a single Italian centre. European Journal of Endocrinology 2020. DOI: https://doi.org/10.1530/EJE-20-0541). Οι Matteo Rottoli και συνεργάτες από το Πανεπιστήμιο της Μπολόνια στην Ιταλία ανέλυσαν τα αποτελέσματα 482 ασθενών με COVID-19 που νοσηλεύτηκαν μεταξύ 1ης Μαρτίου και 20 Απριλίου 2020.

Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιωάννης Ντάνασης, Μαρία Γαβριατοπούλου και Θάνος Δημόπουλος, Καθηγητής Θεραπευτικής και Πρύτανης ΕΚΠΑ συνοψίζουν τα ευρήματα αυτής της μελέτης. Από τους 482 ασθενείς που συμπεριελήφθησαν στη μελέτη, 202 (41,9%) είχαν δείκτη μάζας σώματος <25 kg / m2, 176 (36,5%) είχαν δείκτη μάζας σώματος μεταξύ 25 και 29,9 kg / m2, 84 (17,4%) είχαν δείκτη μάζας σώματος μεταξύ 30 και 34,9 kg / m2 και 20 (4,1%) είχαν ΔΜΣ ≥ 35 kg / m2. Τιμές δείκτη μάζας σώματος άνω του 30 υποδηλώνουν παχυσαρκία. Η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι ο κίνδυνος αναπνευστικής ανεπάρκειας και εισαγωγής σε μονάδα εντατικής θεραπείας ήταν σημαντικά υψηλότεροι τόσο σε ασθενείς με COVID-19 και δείκτη μάζας σώματος μεταξύ 30 και 34,9 kg / m2 όσο σε ασθενείς με δείκτη μάζας σώματος ≥ 35 kg / m2. Επιπρόσθετα, ο κίνδυνος θανάτου ήταν σημαντικά υψηλότερος μεταξύ των ασθενών με COVID-19 και δείκτη μάζας σώματος ≥ 35 kg / m2.

Συμπερασματικά, μεταξύ 482 ασθενών που νοσηλεύτηκαν για COVID-19, τιμές δείκτη μάζας σώματος ≥ 30 kg / m2 συσχετίστηκαν με σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο αναπνευστικής ανεπάρκειας, εισαγωγής σε μονάδα εντατικής θεραπείας και θανάτου. Οι συγγραφείς τονίζουν την ανάγκη προσδιορισμού του δείκτη μάζας σώματος και την εκτίμηση της γενικής κατάστασης κάθε ασθενούς με νόσο COVID-19, ώστε να εντοπιστούν έγκαιρα οι ασθενείς που διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο σοβαρής νόσου και επιπλοκών.

Τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν ότι η έκβαση της λοίμωξης SARS-CoV-2 εξαρτάται από το μεταβολικό προφίλ των ασθενών και ότι η παχυσαρκία, που συνδέεται επίσης με το διαβήτη και το μεταβολικό σύνδρομο, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. Επιπλέον, σημαντικό εύρημα αποτελεί η ανεύρεση συσχέτισης μεταξύ οποιουδήποτε βαθμού παχυσαρκίας και σοβαρής νόσου COVID-19, διότι υποδηλώνει ότι ακόμα και τα άτομα με ήπιου βαθμού παχυσαρκία θα πρέπει να αναγνωριστούν ως πληθυσμός υψηλού κινδύνου.