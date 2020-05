Ένα βίντεο που ταξιδεύει στις ομορφιές της Αθήνας, προτρέποντας τους τουρίστες να την επισκεφτούν για διακοπές, δημοσίευσε στα social media η Ryanair.

Στο βίντεο διάρκειας 1,5 λεπτού, παρουσιάζονται εικόνες, γειτονιές και στιγμιότυπα από την ελληνική πρωτεύουσα που “υπόσχονται” να κάνουν αυτό το ταξίδι αξέχαστο. Από την Ακρόπολη και τον Λυκαβηττό έως τα Αναφιώτικα και τα στενά στην Πλάκα και του Ψυρρή.

“Μια ματιά στα αρχαία θαύματα! Η Αθήνα είναι ανοικτή για διακοπές από τις 15 Ιουνίου”, αναφέρει η Ryanair στο βίντεο-διαφήμιση της ελληνικής πρωτεύουσας που κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

A glimpse of the ancient wonders 🇬🇷🏛️

Athens is open to holidaymakers from June 15th 👏 pic.twitter.com/2S6K3CUmCc