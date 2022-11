To τουρκικό μαχητικό TF-X και τα… παραμύθια της Χαλιμάς

Την Τετάρτη οι Τούρκοι παρουσίασαν το κουφάρι ενός μαχητικού, το οποίο υποστηρίζουν ότι θα είναι εφάμιλλο του F-22, το ιερό δισκοπότηρο των ΗΠΑ.

Οι Τούρκοι επιχειρούν από το 2010 να φτιάξουν το δικό τους μαχητικό 5ης γενιάς. Ένα δικινητήριο μαχητικό αεροσκάφος που όπως λένε θα αποτελέσει την ραχοκοκκαλιά της πολεμικής τους αεροπορίας, αντικαθιστώντας το μονοκινητήριο F-16.

13 χρόνια μετά την έναρξη του φιλόδοξου προγράμματος, οι Τούρκοι κατάφεραν να παρουσιάσουν ένα κουφάρι χωρίς κινητήρες, χωρίς κοκ-πιτ χωρίς… ρόδες! Περιχαρής, ωστόσο, ο πρόεδρος των αμυντικών βιομηχανιών Τουρκίας Ισμαήλ Ντεμίρ εμφανίστηκε να υπογράφει πάνω στην σχετική μακέτα υπερασπιζόμενος το όραμα του Ερντογάν ότι το 2025 θα ξεκινήσει τις πτητικές δοκιμές.

Οι Τούρκοι υποστηρίζουν ότι θα φέρει τεχνολογία Stealth, δηλαδή θα κάνει άφεση χαμηλού ίχνους ανίχνευσης στα αντίπαλα ραντάρ, ενώ θα φέρει όλα τα… καλούδια της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας, όπως το εγχώριας ανάπτυξης ραντάρ τύπου AESA.

Η αλήθεια, ωστόσο, είναι πολύ πικρή για την Τουρκία. Μαζί με την απώλεια της επένδυσής της 1,4 δις δολαρίων, η Άγκυρα έχασε επίσης 9 δις δολάρια σε πιθανή οικονομική δραστηριότητα που θα προέκυπτε από τη μακροπρόθεσμη εμπλοκή της χώρας στο πρόγραμμα F-35.

Προς το παρόν το υποτιθέμενο μαχητικό δεν έχει ούτε κινητήρες. Ναι μεν οι πρόθυμοι Βρετανοί έχουν ανακοινώσει ότι θα βοηθήσουν την Τουρκική Βιομηχανία με μεταφορά τεχνογνωσίας, όμως κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής έχει μείνει στα λόγια, αφού καμία συμφωνία δεν έχει υπογραφεί.

Αρχικά ήταν η Rolls Royce που ανακοίνωσε το ενδιαφέρον της για εμπλοκή στο πρόγραμμα της Τουρκίας το 2016. Εν συνεχεία μια άλλη βρετανική εταιρεία, η BAE Systems, συμφώνησε με την Τουρκική Αεροπορική Βιομηχανία (ΤΑΙ) σε σύμβαση αξίας άνω των 100 εκατομμυρίων λιρών (120 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ) για την ανάπτυξη του τουρκικού μαχητικού αεροσκάφους. Τον Φεβρουάριο του 2022, η BAE Systems ανέβασε στο Twitter : «Συνεργαζόμαστε με την Turkish Aerospace για να φέρουμε τεχνογνωσία και τεχνογνωσία μηχανικής στο πρόγραμμα TF-X».

We work with Turkish Aerospace to bring know-how and engineering expertise to the TF-X programme. https://t.co/ctZy3T4lwt

— BAE Systems Air (@BAESystemsAir) February 15, 2022