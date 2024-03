Τηλεφωνική επικοινωνία Δένδια – Γκιουλέρ για την διάσωση του πιλότου του F-16

Την ικανοποίηση του για την διάσωση του χειριστή του μαχητικού F -16 εξέφρασε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας, Γιασάρ Γκιουλέρ, που είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Έλληνα ομόλογό του, Νίκο Δένδια.

«Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας Γιασάρ Γκιουλέρ, μετέφερε σε επικοινωνία μας την ικανοποίησή του για την αίσια έκβαση της επιχείρησης διάσωσης του χειριστή μαχητικού αεροσκάφους F- 16 της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας, όπως και τις θερμές ευχές του προς αυτόν. Από την πλευρά μου ευχαρίστησα τον ομόλογό μου για το ειλικρινές ενδιαφέρον του για τον Έλληνα πιλότο», αναφέρει σε ανάρτησή στο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

«Εκφράζουμε τις πιο ειλικρινείς μας ευχές για ταχεία επάνοδο στα καθήκοντά του χειριστή» είχε γράψει νωρίτερα στον προσωπικό λογαριασμό του στο Χ ο Νίκος Δένδιας, συγχαίροντας «όσους συμμετείχαν στην επιτυχή και ταχύτατη επιχείρηση διάσωσης».

The Minister of National Defence of Turkey, Yaşar Güler, conveyed at our communication his satisfaction on the positive outcome of the operation regarding the rescue of the HAF F-16 fighter pilot, as well as his warm wishes for him. On my side, I thanked my counterpart for his… pic.twitter.com/oSxGFCnazD

