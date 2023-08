Συνέντευξη Γιώργου Χατζημάρκου στο enikos.gr: Στο Νότιο Αιγαίο δεν κάνουμε τουρισμό για να σπάμε ρεκόρ – Στόχος το χαμόγελο επισκεπτών και πολιτών

«Κλειδί είναι η εμπιστοσύνη» τονίζει ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκου αναφερόμενος στην ανοδική τάση που παρουσιάζει η τουριστική κίνηση στην ευρύτερη περιοχή. Σε συνέντευξή του στο enikos.gr, ο κ. Χατζημάρκου κάνει έναν μίνι – απολογισμό της φετινής χρονιάς, περιγράφει τις δύσκολες ημέρες που έζησε η Ρόδος λόγω των μεγάλων πυρκαγιών, ενώ αναφέρεται στα σημαντικά έργα που έχουν γίνει σε μια σειρά νησιών του Νοτίου Αιγαίου. Ο Περιφερειάρχης καταλήγει στο «έτσι ξέρουμε να δουλεύουμε εμείς στην Περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου και να το μετατρέπουμε σε Αρχιπέλαγος ευκαιριών, σε θάλασσα ζωής και ευημερίας».

Πού έχει θέσει τον πήχη η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για τη φετινή τουριστική σεζόν και ποιοι είναι οι στόχοι της;

Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, έχουμε έναν στόχο κάθε χρόνο και αυτός δεν είναι άλλος από το να προσφέρουμε καλύτερο προϊόν στους επισκέπτες μας και να αυξάνουμε τον βαθμό ικανοποίησής τους. Δεν κάνουμε τουρισμό κάθε χρόνο για να σπάμε τα προηγούμενα ρεκόρ και η αύξηση σε αφίξεις και έσοδα δεν είναι αυτοσκοπός. Στόχος μας ήταν και παραμένει το χαμόγελο των επισκεπτών μας και φυσικά των πολιτών. Τα τουριστικά ρεκόρ και το οικονομικό αποτύπωμα απλά συμβαίνει να είναι «παράπλευρη ωφέλεια» αν θέλετε της προσπάθειάς μας για καλύτερης ποιότητας υπηρεσίες.

Πώς ξεκίνησε η τουριστική σεζόν και πώς εξελίσσεται μέχρι το τέλος Αυγούστου;

Είναι γεγονός ότι είχαμε μια πολύ δυναμική εκκίνηση. Παρόλο που το 2022 υπήρξε το νέο τουριστικό ορόσημο για το Νότιο Αιγαίου, ξεπερνώντας την τελευταία χρονιά ρεκόρ του 2019, οι πρώτοι μήνες, Απρίλιος και Μάιος, σημείωσαν ακόμη μεγαλύτερη άνοδο σε σχέση με την περσινή χρονιά. Βλέπουμε λοιπόν ότι παρά την ακρίβεια και την αύξηση του πληθωρισμού που συναντώνται παγκοσμίως και σίγουρα στις χώρες από όπου τα νησιά αντλούν τους επισκέπτες τους, η προσέλκυση τουριστών στο Νότιο Αιγαίο δεν παρουσιάζει μείωση, όπως θα ήταν το αναμενόμενο. Αντιθέτως, κινείται με ανοδική τάση. Ποια είναι η εξήγηση σε αυτό το «παράδοξο»; Είναι η εμπιστοσύνη. Παραφράζοντας τη φράση «είναι η οικονομία», στον Τουρισμό αδιαμφισβήτητα το κλειδί «είναι η εμπιστοσύνη». Και εμείς στο Νότιο Αιγαίο την περιφρουρήσαμε και την χτίσαμε στα δύσκολα χρόνια της πανδημίας, δουλεύοντας με υψηλό βαθμό συνεργασίας Τοπική Αυτοδιοίκηση και τουριστικοί, παραγωγικοί και κοινωνικοί φορείς, συστήνοντας μία ειδική ομάδα διαχείρισης κρίσεων, την Πρωτοβουλία Νοτίου Αιγαίου για τον Τουρισμό, όπως την αποκαλέσαμε, για να μπορούμε σήμερα να απολαμβάνουμε τους καρπούς εκείνης της συλλογικής και τιτάνιας προσπάθειας. Κάτι αντίστοιχο συνέβη και φέτος με τις δασικές πυρκαγιές στην Ρόδο. Η διαχείριση της κρίσης έφερε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στον προορισμό.

Πείτε μας πώς επηρέασε η πυρκαγιά εν μέσω Ιουλίου την τουριστική κίνηση; Πώς βοηθήσατε τον προορισμό για να ανακάμψει μετά τις εικόνες της φωτιάς που ταξίδεψαν σε όλο τον κόσμο;

H Ρόδος υπέφερε από ένα φαινόμενο απίστευτης έντασης και διάρκειας, που έκαψε δασικές κυρίως εκτάσεις, μας πλήγωσε όλους και έθεσε τον προορισμό σε κρίση. Αυτό που επιδιώξαμε και φαίνεται εκ του αποτελέσματος ότι το καταφέραμε ήταν να διαχειριστούμε την κρίση με σοβαρότητα και επαγγελματισμό, θέτοντας την ασφάλεια πρωταρχική μας προτεραιότητα. Και αυτό ο κόσμος το βίωσε και το είδε, μαζί με την απίστευτη νησιώτικη φιλοξενία. Αποτέλεσμα αυτής της διαχείρισης ήταν να περάσουμε σε θετικό πρόσημο στις αφίξεις και σε θετικό ισοζύγιο online κρατήσεων μέσα σε μόλις έξι μόνο μέρες. Σήμερα, είμαστε πάνω ακόμα και από τις περσινές επιδόσεις ρεκόρ για το διάστημα από 1 Μαρτίου έως 20 Αυγούστου. Η εκπληκτικά γρήγορη ανάκαμψη της Ρόδου συνδέεται και με τα γρήγορα αντανακλαστικά για την άμεση προώθηση του νησιού διεθνώς ως ενός μοναδικά ελκυστικού και ασφαλούς προορισμού, που συντονίσαμε από την Περιφέρεια σε συνεργασία με την ηγεσία του Υπουργείου Τουρισμού, την Υπουργό Όλγα Κεφαλογιάννη και την Υφυπουργό Έλενα Ράπτη και με τον ΕΟΤ και τον Γενικό Γραμματέα, Δημήτρη Φραγκάκη. Το πρόγραμμα πρωτοβουλιών που σχεδιάστηκαν και τέθηκαν άμεσα σε εφαρμογή κινείται σε 5 άξονες δράσεων: α) Διοργάνωση ταξιδιών δημοσιογράφων και opinion makers από το εξωτερικό στη Ρόδο, εντός του Αυγούστου από όλες τις κύριες αγορές της Ευρώπης, β) επανεκκίνηση προγραμμάτων συνδιαφήμισης με τους μεγάλους tour operators, γ) ενίσχυση της προβολής της Ρόδου στις καμπάνιες διαφήμισης της Περιφέρειας που τρέχουν ήδη σε 18 χώρες του εξωτερικού, δ) επεξεργασία νέου σχεδίου μακροπρόθεσμης προβολής της Ρόδου και ε) ειδική διεθνής καμπάνια για τη Ρόδο με τίτλο «Rhodes, What you love is here».

Στον σύγχρονο κόσμο, οι κρίσεις φαίνεται να είναι η νέα κανονικότητα. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι να μπορεί ένας προορισμός να παρέχει ασφάλεια στους επισκέπτες του μέσα και στις πιο μεγάλες αγωνίες και αυτό το Νότιο Αιγαίο το έκανε πράξη και μέσα στην πανδημία και κατά τις δασικές πυρκαγιές της Ρόδου.

Το Νότιο Αιγαίο είναι μια «ετερόκλητη» Περιφέρεια με δεδομένο ότι υπάρχουν μεγάλα νησιά – δημοφιλείς προορισμοί και μικρότερα νησιά, πιο «παρθένα» τουριστικά. Τι πρωτοβουλίες έχετε αναλάβει και για τις δύο κατηγορίες για προώθηση του τουριστικού προϊόντος;

Σχεδιάσαμε και υλοποιούμε την πιο πλήρη τουριστική καμπάνια που συναντάται σε τουριστικούς προορισμούς στην Ελλάδα. Και αυτό γιατί αντιμετωπίζουμε το κάθε νησί μας με βάση την προσωπικότητα και την ιδιαίτερη ταυτότητά του. Με αντανακλαστικά απέναντι σε ερεθίσματα και μηνύματα της αγοράς, όπως επιδεικνύει και η πρόσφατη ειδική παγκόσμια καμπάνια για την Ρόδο. Καταρτίζουμε και εκπονούμε μία ευρεία και πολύπλευρη στρατηγική που χρηματοδοτούμε από ίδιους πόρους της Περιφέρειας μας, χωρίς να στηριζόμαστε σε κρατική επιχορήγηση. Μόνο μέσα στο 2022, σχεδιάσαμε και διενεργήσαμε περισσότερες από 250 δράσεις προωθητικών ενεργειών σε 13 χώρες. Είμαστε σε όλα τα «δυνατά» Μέσα και πλατφόρμες, όπως το Tripadvisor και το Expedia αλλά και το TikTok και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οργανώνουμε ταξίδια εξοικείωσης αλλά και κύκλους εκπαίδευσης για τουριστικούς πράκτορες που πουλάνε το προϊόν μας. Αυτό όμως που ξεκάθαρα κυριαρχεί στο μείγμα του μάρκετινγκ της Περιφέρειάς μας πλέον είναι η ψηφιακή προβολή με τα πιο σύγχρονα εργαλεία. Μία στροφή που έχει αποδώσει πάνω από 430 εκατομμύρια επιλεκτικές εμφανίσεις ή αλλιώς views μόνο μέσα στο 2022 και έχει κάνει τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες πρωταγωνιστές στις οθόνες των κινητών όλης της Ευρώπης.

Ένα μεγάλο «αγκάθι» είναι ότι οι τουριστικές επιχειρήσεις δεν βρίσκουν εργατικό δυναμικό. Σε τι βαθμό αντιμετωπίζετε ανάλογο πρόβλημα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τι μέτρα έχουν ληφθεί για την αντιμετώπισή του;

Η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού στον Τουρισμό είναι πράγματι ένα παγκόσμιο πρόβλημα που δεν μας αφήνει ανεπηρέαστους-πώς θα μπορούσε άλλωστε, δεδομένου ότι είμαστε η πρώτη περιφέρεια σε τουριστικούς δείκτες στην Ελλάδα και η πρώτη σε τουριστική ανάκαμψη στην Ευρώπη. Μετά την πανδημία, αναζητάται προσωπικό σε όλες τις δυτικές χώρες. Να σας θυμίσω τις εικόνες κατάρρευσης της λειτουργίας μεγάλων ευρωπαϊκών αεροδρομίων που οφείλονταν στην έλλειψη προσωπικού. Και στο Νότιο Αιγαίο υπάρχει σημαντικό έλλειμμα που γίνεται εντονότερο λόγω της αλματώδους ανόδου του τουρισμού στα νησιά μας. Λύσεις μαγικές σε ένα παγκόσμιο πρόβλημα δεν υπάρχουν. Όμως ως Περιφέρεια έχουμε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση του πλαισίου εισόδου πολιτών από τρίτες χώρες με τρόπο που να κουμπώνει στις ανάγκες της αγοράς. Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε λύση στο θέμα της στέγασης, μια και η έλλειψη στέγης είναι από τους πλέον ανασταλτικούς παράγοντες προσέλκυσης εργατικού δυναμικού και από τους μεγαλύτερους κινδύνους που έχουν να αντιμετωπίσουν στο μέλλον τα νησιά μας.

Στο Νότιο Αιγαίο παραμένει πιο διαδεδομένη η πολιτική του «all inclusive» στα ξενοδοχεία;

Αυτή η ερώτηση έχει μια πολύ ξεκάθαρη απάντηση. Όχι, το all inclusive δεν είναι η πιο διαδεδομένη πολιτική, αφού κάθε προορισμός του Νοτίου Αιγαίου έχει το δικό του μείγμα. Το all inclusive απαντάται μόνο σε δύο από τα 48 νησιά του, τα μεγαλύτερα. Η Κως και ακόμα περισσότερο η Ρόδος είναι νησιά πάρα πολύ μεγάλα σε αριθμό κλινών και αυτό από μόνο του καθορίζει αν θέλετε το τουριστικό προϊόν. Θέλω όμως να υπογραμμίσω ότι οι συνεχιζόμενες καλές επιδόσεις του Νοτίου Αιγαίου που το διατηρούν αδιάλειπτα στην πρώτη θέση πανελλαδικά σε όλους τους τουριστικούς δείκτες, από τον αριθμό των αφίξεων έως τις εισπράξεις, διαψεύδουν όσους επισταμένα δαιμονοποιούν το all inclusive. Εμείς το αντιμετωπίζουμε ως ένα από τα προϊόντα της αγοράς, η επιλογή του οποίου αποτελεί απόφαση του επισκέπτη. Τα δε οικονομικά αποτελέσματα των προορισμών του Νοτίου Αιγαίου αποδεικνύουν με ασφάλεια ότι το all inclusive δεν στέκεται εμπόδιο, αφού η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι αφενός η πρώτη Περιφέρεια στην Ευρώπη σε ανάπτυξη , σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat καταγράφοντας το 2021 ανάπτυξη 16,7% και αφετέρου η πρώτη Περιφέρεια στη χώρα για το 2022 σε εισπράξεις, σε αφίξεις και διανυκτερεύσεις, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας.

Ποιο είναι το αποτύπωμα του τουρισμού στην οικονομία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου;

Είναι τόσο συντριπτικό όσο και αληθινό ότι τo 97,1% του ΑΕΠ των νησιών μας σχετίζεται με τον Τουρισμό. Και είμαστε πολύ περήφανοι και χαρούμενοι που τα νησιά μας απολαμβάνουν μια αλματώδη οικονομική ανάπτυξη, διδάσκοντας παράλληλα Τουρισμό σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα ξαναπώ ωστόσο ότι είμαστε η πρώτη περιφέρεια σε οικονομική ανάκαμψη στην Ευρώπη, γιατί επενδύουμε με επαγγελματισμό και σοβαρότητα στον τουρισμό, γιατί στοχεύουμε στην ικανοποίηση και το χαμόγελο των επισκεπτών μας. Αυτή είναι η ανταμοιβή ενός επίμονου αγώνα μίας ολόκληρης κοινωνίας.

Πώς βλέπετε εσείς το μέλλον του Τουρισμού;

Δεν το βλέπουμε απλώς, το σχεδιάζουμε ήδη. Στο Νότιο Αιγαίο έχουμε ένα δόγμα για το μέλλον. Θέλουμε να είμαστε συνδιαμορφωτές του. Βάζουμε μόνοι μας τον πήχη ψηλά και παίρνουμε από σήμερα τη θέση μας στην επόμενη μέρα. Όρος ύπαρξής μας για το μέλλον είναι η βιωσιμότητα. Ξέρετε η βιωσιμότητα δεν είναι για εμάς μία τάση των καιρών. Είναι αναγκαιότητα. Τα λόγια από την πράξη τα χωρίζει η απόφαση να προχωρήσεις και εμείς έχουμε προχωρήσει σε μία πλειάδα έργων αειφόρου ανάπτυξης και καινοτομίας.

Το μικροσκοπικό νησί της Τήλου «διδάσκει» εντός και εκτός συνόρων ένα νέο υπόδειγμα ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Το πιλοτικό πρόγραμμα Tilos just go zero που υλοποιείται με τη συνεργασία του Δήμου Τήλου, της εταιρείας – χορηγού POLYGREEN και του ΦοΔΣΑ Ν. Αιγαίου (δηλαδή του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) έχει καταφέρει σήμερα να κλείσει τον ΧΥΤΑ του νησιού, να εξαφανίσει τους κάδους απορριμμάτων και επί ένα χρόνο δεν έχει θάψει ούτε ένα κιλό σκουπίδια, έχοντας πετύχει 87% ανακύκλωση και 13% κομποστοποίηση! Ένα πρόγραμμα που έκανε το Abu Dhabi να στρέψει το βλέμμα του στην Τήλο του Αιγαίου για να υιοθετήσει το πρόγραμμά μας στην επικράτειά του.

Ακόμα, στην Ελλάδα λειτουργεί υπηρεσία “e-mobility on demand”, στην Αστυπάλαια. Κάτοικοι και επισκέπτες, μέσα από μία εύχρηστη εφαρμογή καλούν ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο με οδηγό που τους οδηγεί στον προορισμό τους. Το Astybus λειτουργεί στο νησί η «Κ2» Α.Ε., ο Αναπτυξιακός Οργανισμός της Περιφέρειάς μας, χάρη στο οποίο μέσα σε 150 ημέρες κάτοικοι και επισκέπτες πραγματοποίησαν 24.370 διαδρομές.

Στην Χάλκη, εγκαινιάσαμε σε πανελλαδικό επίπεδο το φιλόδοξο αλλά και επίκαιρο πρόγραμμα “GR-eco Islands”. Με την ενεργειακή κρίση να πλήττει την παγκόσμια κοινότητα, οι κάτοικοι της Χάλκης, του νησιού με Μηδενικό Ανθρακικό Αποτύπωμα, πρέπει να είναι οι μόνοι κάτοικοι του πλανήτη που βλέπουν μηδενικούς ή και αρνητικούς ακόμα λογαριασμούς ρεύματος (!) μέσω της ενεργειακής κοινότητας, στην οποία τους δόθηκε η δυνατότητα να συμμετάσχουν. Γιατί στο πρώτο νησί της πρωτοβουλίας “Gr-Eco Islands” απαντάμε στις παγκόσμιες προκλήσεις δοκιμάζοντας λύσεις.

Το νέο Κέντρο Καινοτομίας “Aegean Neorion Innovation Center – ANIC” άνοιξε τις πόρτες του στη Σύρο. Οι ιδρυτές του, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και ONEX Neorion Shipyards, με τη Cisco και την COSMOTE ως βασικοί τεχνολογικοί πάροχοι και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ως Ακαδημαϊκός συνεργάτης, προβαίνουν στην από κοινού ανάληψη πρωτοβουλιών και υλοποίηση δράσεων προς όφελος της Κοινωνίας. Στηριζόμενο στους πέντε πυλώνες, Κοινωνία – Τεχνολογία – Εκπαίδευση – Υγεία – Περιβάλλον στοχεύει στην ανθρώπινη ανάπτυξη και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής.

Τελευταία αναφέρω τη Ρόδο που όπως σε προηγούμενες δεκαετίες αποτέλεσε το πρότυπο για την ανάπτυξη και το «θαύμα» του ελληνικού τουρισμού, δεν μπορεί παρά να είναι και πάλι το πρότυπο για ένα νέο «θαύμα», το θαύμα που ονομάζεται πρώτος βιώσιμος τουριστικός προορισμός παγκοσμίως.

Η συνεργασία όλων των φορέων της Ρόδου και της εφοδιαστικής αλυσίδας του Τουρισμού με έναν κορυφαίο ηγέτη της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς, όπως ο Όμιλος TUI, είναι κάτι πολύ περισσότερο από το κοινό μας project “The Rhodes Co-Lab. Sustainable Destination”. Είναι η για πρώτη φορά ολιστική προσέγγιση για ένα μέλλον στον Τουρισμό βιώσιμο και ελπιδοφόρο.

Τι κοινό έχουν όλα μαζί τα παραπάνω έργα; Έχουν δράση με σχέδιο, με συμμαχίες, με χρονοδιάγραμμα, με προϋπολογισμό, με κατανομή ρόλων, με στόχους. Έτσι ξέρουμε να δουλεύουμε εμείς στην Περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου και να το μετατρέπουμε σε Αρχιπέλαγος ευκαιριών, σε θάλασσα ζωής και ευημερίας.