Συνέδριο εθνικής αφύπνισης: Τολμηρή παρέμβαση Μητσοτάκη για το δημογραφικό

Τολμηρή παρέμβαση για το δημογραφικό πραγματοποίησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημαίνοντας την αναγκαιότητα της ένταξης των νόμιμων μεταναστών στην ελληνική κοινωνία.

Στο Συνέδριο εθνικής αφύπνισης με θέμα «Δημογραφικό 2022 – Η μεγάλη πρόκληση», που διοργάνωσαν η Next is Now και η Dome Consulting. Στην ομιλία του, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε διεξοδικά στις δράσεις που ήδη υλοποιεί η κυβέρνησή του για την αντιμετώπιση του προβλήματος (αναστροφή του brain drain μέσω μειωμένης φορολογίας και κινήτρων επαναπατρισμού, ενίσχυση με 2.000 ευρώ κάθε νέας γέννησης και αφορολόγητο 1.000 ευρώ για κάθε παιδί, επιδοτούμενη γονική άδεια τεσσάρων μηνών και για τους δύο γονείς, διαμόρφωση χώρων φύλαξης βρεφών στους χώρους των επιχειρήσεων αλλά και πιλοτική εφαρμογή θεσμών, όπως οι «νταντάδες της γειτονιάς», που θα διευκολύνουν τις εργαζόμενες μητέρες να πάρουν την απόφαση να αποκτήσουν και άλλο παιδί).

Ταυτόχρονα, ανακοίνωσε τέσσερα νέα μέτρα: τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, την εξασφάλιση προσιτής στέγης για νέα ζευγάρια, την επέκταση των παιδικών σταθμών αλλά και των δημοτικών έως τις 6 το απόγευμα, ώστε να περιλαμβάνουν και τη μελέτη των παιδιών, καθώς και τη στελέχωση των μονάδων Υγείας με γυναικολόγους και παιδιάτρους.

Ωρολογιακή βόμβα

«Ευχαριστώ για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μου δίνετε να αναφερθώ σε ένα ζήτημα το οποίο είναι κρίσιμο για το σήμερα, αλλά είναι εκρηκτικό για το αύριο. Δεν είναι, άλλωστε, τυχαίο ότι όλοι οι εμπειρογνώμονες προειδοποιούν για την “ωρολογιακή βόμβα” του δημογραφικού προβλήματος. Είναι μια βόμβα που καλούμαστε να απενεργοποιήσουμε εγκαίρως και με μεθοδικές κινήσεις, ώστε οι δικαιολογημένες ανησυχίες να μετατραπούν σε στοχευμένες πρωτοβουλίες που θα εκδηλωθούν σε βάθος χρόνου. Κατ’ αρχάς, να επισημάνω ότι το φαινόμενο, το οποίο θα έχετε την ευκαιρία να συζητήσετε στη συνέχεια του Συνεδρίου, δεν είναι ένα αμιγώς ελληνικό φαινόμενο. Πολιορκεί σχεδόν όλες τις ευρωπαϊκές χώρες -θα έλεγα τις περισσότερες, όχι όλες- τις περισσότερες δυτικές κοινωνίες με υψηλό επίπεδο διαβίωσης.

Ενώ, στον αντίποδα, στον αναπτυσσόμενο κόσμο έχουμε το ανάποδο πρόβλημα. Εκεί διαγράφεται ο κίνδυνος του υπερπληθυσμού, με έκρηξη των γεννήσεων, η οποία συνεχίζει να καταγράφεται σε ηπείρους όπως π.χ. η Αφρική. Πρόκειται για μια αντιφατική πτυχή της παγκόσμιας πραγματικότητας, η οποία συνδέεται και με πολέμους και με τη μετανάστευση και με την κλιματική κρίση.

Ήδη, μάλιστα, ο αντίκτυπος ξεπερνά τα σύνορα και καθίσταται παράμετρος της ίδιας της κοινωνικής συνοχής κάθε κράτους. Έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι σε μια πρόσφατη έρευνα που διάβασα, της διαΝΕΟσις, το θέμα του δημογραφικού κατατάσσεται στην πρώτη θέση των μακροπρόθεσμων απειλών για την πατρίδα μας. Είναι πάνω από τα ελληνοτουρκικά, είναι πάνω και από την οικονομία. Έτσι, ένα υπαρξιακό ζήτημα, το οποίο για δεκαετίες ολόκληρες δρούσε στο υπογάστριο της καθημερινότητας, εισβάλλει τώρα ως επείγουσα πολιτική προτεραιότητα ορμητικά -και καλώς θα έλεγα- στον δημόσιο διάλογο.

Το πιο σύνθετο πρόβλημα για την Ελλάδα

Στις δράσεις και στις λύσεις που απαιτούνται εστίασαν οι ομιλητές του Συνεδρίου «Δημογραφικό 2022 – Η μεγάλη πρόκληση».

