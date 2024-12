Συνεδριάζει την Παρασκευή το ΚΥΣΕΑ υπό τον Μητσοτάκη για τα αιτήματα ασύλου των Σύρων – Κατά χιλιάδες επιστρέφουν οι πρόσφυγες στη Συρία

Εν μέσω των ραγδαίων εξελίξεων στη Συρία, πέντε ημέρες μετά την πτώση του καθεστώτος Άσαντ, συνεδριάζει την Παρασκευή (13/12) στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) υπό την προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Στο επίκεντρο της συνεδρίασης θα βρεθεί το μεταναστευτικό, με την ελληνική πρωτεύουσα να εξετάζει τι μέλλει γενέσθαι με τα εκκρεμή αιτήματα ασύλου Σύρων πολιτών, αλλά και με τη γενικότερη διαχείριση του ζητήματος από εδώ και στο εξής.

Όσον αφορά τα εκκρεμή αιτήματα, σύμφωνα με τις έως στιγμής πληροφορίες, αυτό που θα μπορούσε να γίνει είναι η αναστολή εξέτασης των αιτημάτων, κάτι όμως που δεν προκρίνεται καθώς ανεξαρτήτως της κατάστασης που επικρατεί στο εσωτερικό κράτος, οι διεθνείς συνθήκες περί ασύλου παραμένουν ενεργές.

Ενδεχομένως όμως να εξεταστεί το ενδεχόμενο της καθυστέρησης εξέτασης των αιτημάτων έως ότου να ξεκαθαρίσει η κατάσταση στο εσωτερικό της Συρίας.

Χιλιάδες είναι οι εκτοπισμένοι που επιστρέφουν δειλά δειλά στη Συρία, με την αβεβαιότητα για την οικονομική και ανθρωπιστική κρίση να προκαλεί έντονη ανησυχία.

Στη χώρα κυριαρχεί οργή ενάντια σε ότι συμβολίζει τη δυναστεία Άσαντ. Εικόνες δείχνουν τα γραφεία του κόμματος Μπάαθ που επικράτησε επί έξι δεκαετίες να λεηλατούνται, την ώρα που ο Τζολιάνι, με την ίδια ταχύτητα που κατέκτησε τη χώρα, εδραιώνει την κυριαρχία του, οργανώνει τις δυνάμεις ασφαλείας και υπόσχεται να καταδιώξει όσους είχαν συμμετάσχει σε βασανισμούς και δολοφονίες κρατουμένων, ενώ η μεταβατική κυβέρνηση που όρισε, ανέστειλε την ισχύ του Συντάγματος και τη λειτουργία του Κοινοβουλίου της χώρας για τρεις μήνες.

Θα συσταθεί μία επιτροπή Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που θα εξετάσει το Σύνταγμα και στη συνέχεια θα εισαγάγει τροποποιήσεις. Ενώ οι αναζητήσεις στη διαβόητη φυλακή Σενάγια συνεχίζονται, συγγενείς κηδεύουν πολιτικούς κρατούμενους που βρέθηκαν νεκροί εκεί. Από την πλευρά του, ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός Μοχάμεντ αλ Μπασίρ δεσμεύτηκε να προστατεύσει τα δικαιώματα μειονοτήτων και ευχαρίστησε τις οκτώ χώρες που άνοιξαν τις διπλωματικές τους αποστολές στη Δαμασκό.

Ωστόσο, πολλοί σιίτες και Αλεβίτες φεύγουν φοβούμενοι την κυριαρχία των τζιχαντιστών. Παρά τους φόβους όμως, η ανάγκη για επιστροφή στην πατρίδα κάνει χιλιάδες πρόσφυγες να συνωστίζονται στα συνοριακά περάσματα με την Τουρκία και τον Λίβανο.

Syrian refugees have flocked to the Turkish side of a Turkey-Syria border crossing in Hatay to return home after Bashar al-Assad’s ouster. #Syria #Turkey

Read more: https://t.co/18yL3eu5QN pic.twitter.com/CTRZe3sZBZ

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) December 12, 2024