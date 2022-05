Συνάντηση Χαρδαλιά – Φλώρου με αντιπροσωπείες Ελληνοαμερικανικών και Αμερικανοεβραϊκών Οργανισμών στο Πεντάγωνο

Σημαντική συνάντηση, με έμφαση σε θέματα αμυντικής πολιτικής, συνεργασίας των χωρών Ελλάδας, Ισραήλ και ΗΠΑ, αλλά και τις επιπτώσεις των τρεχουσών περιφερειακών και διεθνών γεωπολιτικών εξελίξεων.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Χαρδαλιάς υποδέχθηκε στην αίθουσα «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ» στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αντιπροσωπείες στελεχών του Αμερικανικού – Ελληνικού Ινστιτούτου (AHI), του Οργανισμού “AHEPA”, της Αμερικανοεβραϊκής Οργάνωσης B’nai B’rith International (BBI) και του Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations (CοP), που πραγματοποιούν επίσκεψη στην Ελλάδα.

Παρόντες στη συνάντηση ήταν ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Χαράλαμπος Λαλούσης, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Στυλιανός Πετράκης ΠΝ και ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Θεμιστοκλής Μπουρολιάς.

Επικεφαλής των αντιπροσωπειών των Οργανισμών ήταν ο President & CEO AHI κ. Nick Larigakis, ο Supreme President of AHEPA κ. Jimmy Kokotas, ο CEO of BBI κ. Daniel Mariaschin και ο CEO & Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations (CοP) κ. William Daroff.

Κατά τη συνάντηση, συζητήθηκαν και ανταλλάχθηκαν απόψεις σε θέματα αμυντικής πολιτικής, συνεργασίας των χωρών Ελλάδας, Ισραήλ και ΗΠΑ, αλλά και οι επιπτώσεις των τρεχουσών περιφερειακών και διεθνών γεωπολιτικών εξελίξεων.

Στο πλαίσιο της συνάντησης χαιρετισμό απηύθυναν o Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος και ο President & CEO AHI κ. Nick Larigakis.

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος στον χαιρετισμό του ευχαρίστησε ιδιαίτερα τον Πρόεδρο του ΑΗΙ Μr Nick Larigakis τόσο για την ανάληψη της αιγίδας της συνδυαστικής επίσκεψης των 4 Αντιπροσωπειών, όσο και για τις άοκνες προσπάθειες που καταβάλλει για την προώθηση των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Επίσης ευχαρίστησε όλους τους παρευρισκόμενους για το έργο τους, ειδικά σε ό,τι αφορά στην συνεχή προαγωγή των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και ΗΠΑ.

Στη συνέχεια ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ αφού αναφέρθηκε στις τρέχουσες περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις καθώς και στις επιπτώσεις τους στην ασφάλεια και στην σταθερότητα της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, επεσήμανε τις σύγχρονες προκλήσεις ασφάλειας και τους κινδύνους που προκύπτουν από την συνεχιζόμενη αστάθεια στην Συρία και στην Λιβύη. Επιπρόσθετα, αναφέρθηκε στην κατάσταση στην Ουκρανία μετά την Ρωσική εισβολή καθώς και στις συνέπειές της στο ευρύτερο περιβάλλον ασφάλειας, ειδικά μετά τις συνεχιζόμενες εχθροπραξίες στις ανατολικές επαρχίες της. Τόνισε επίσης την προκλητική συμπεριφορά της Τουρκίας έναντι της Χώρας μας, η οποία πρόσφατα παρουσίασε σημαντική κλιμάκωση, υπογραμμίζοντας τον αποσταθεροποιητικό της ρόλο για την ευρύτερη περιοχή.

Επιπλέον επεσήμανε την ενεργό συμμετοχή της Ελλάδας στις δράσεις του ΝΑΤΟ για την ενίσχυση της Ανατολικής πτέρυγας της Συμμαχίας, τις διαχρονικές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ οι οποίες αναβαθμίζονται συνεχώς μεταξύ άλλων με τις διαδοχικές επικαιροποιήσεις της Mutual Defense Cooperation Agreement (MDCA) και την διαρκή εμβάθυνση της Στρατιωτικής Συνεργασίας των 2 Χωρών, τον σημαντικό ρόλο της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης τόσο σε διμερές όσο και σε διασυμμαχικό επίπεδο ειδικά σε σχέση με την τρέχουσα κατάσταση ασφάλειας, καθώς και την γενικότερη συνεισφορά των Ενόπλων Δυνάμεων στον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή.

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης των 4 Αντιπροσωπειών, ο Διευθυντής του Δ’ Κλάδου (Στρατηγικής – Πολιτικής – Αμυντικού Σχεδιασμού και Δυνατοτήτων) παρουσίασε θέματα της αρμοδιότητάς του και ακολούθησε συζήτηση.

Την ίδια ημέρα και πριν από την επίσκεψη τους στο ΓΕΕΘΑ, οι εκπρόσωποι των παραπάνω Οργανισμών επισκέφθηκαν την 114 Πτέρυγα Μάχης (114ΠΜ) στην Τανάγρα και την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ), όπου είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την αποστολή και το έργο τους, καθώς και να ξεναγηθούν στις εγκαταστάσεις τους.​