Στην Ερυθρά Θάλασσα η φρεγάτα ΨΑΡΑ – Οι πρώτες εικόνες

Η φρεγάτα ΨΑΡΑ έφτασε στην Ερυθρά Θάλασσα αναλαμβάνοντας περιπολίες και συνοδείες εμπορικών πλοίων στην περιοχή ευθύνης της στο πλαίσιο της επιχείρησης ASPIDES.

του Χρήστου Μαζανίτη

Η φρεγάτα ΨΑΡΑ εντάχθηκε στο δυναμικό της επιχείρησης ASPIDES αναλαμβάνοντας τον ίδιο θαλάσσιο τομέα ευθύνης με αυτόν που είχε η φρεγάτα ΥΔΡΑ, δηλαδή από τον κόλπο του Άντεν μέχρι το Τζιμπουτί.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του Στρατηγείου της Επιχείρησης ASPIDES στην Λάρισα, η βελγική φρεγάτα BNS LOUISE-MARIE αναχωρεί για το Βέλγιο, έχοντας συνεισφέρει στην ασφάλεια των εμπορικών πλοίων με προορισμό την Μεσόγειο ή τον Ινδικό Ωκεανο.

As we bid farewell to the crew of BNS LOUISE-MARIE 🇧🇪 after their outstanding support and contribution to operation EUNAVFOR ASPIDES, we wish them a safe trip home. We are pleased to welcome the crew of HS PSARA 🇬🇷, which will support the mission by contributing to freedom of… pic.twitter.com/MqyK5uCbwz

— EUNAVFOR ASPIDES (@EUNAVFORASPIDES) June 24, 2024