Ραγδαίες εξελίξεις για την απόκτηση των F-35 από την Ελλάδα

Σημαντική επίσκεψη χθες στο «Ελληνικό Πεντάγωνο» της αμερικανικής αντιπροσωπείας της USAF για να τρέξουν οι διαδικασίες απόκτησης των F-35.

Του Χρήστου Μαζανίτη

«Αυτό που συνέβη στην Αμερική από τον Πρωθυπουργό ήταν ίσως το σημαντικότερο βήμα. Πήραμε την πολιτική έγκριση για την άμεση έναρξη των διαδικασιών απόκτησης των F-35» έλεγε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος σε πηγαδάκι αμέσως μετά το πέρας της εκδήλωσης για την ημέρα μνήμης από το «Κίνημα του Ναυτικού», στην Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, το βράδυ της Δευτέρας.

Δίπλα του βρίσκονταν ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος και ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος Θεμιστοκλής Μπουρολιάς. Το «ιερό δισκοπότηρο των αιθέρων» όπως έχει χαρακτηριστεί από πολλούς το μαχητικό 5ης γενιάς, πλέον μπαίνει στο πρόγραμμα ένταξης στην φαρέτρα των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Η απόκτησή του είναι τόσο κοσμογονικής σημασίας, όσο η απόκτηση κάποτε των F-4 Phantom ή αργότερα των A7 Corsair, που έφεραν τα πάνω κάτω στην αεροπορική υπεροχή του Αιγαίου.

Χθες, Τρίτη, νωρίς το πρωί το κατώφλι του Ελληνικού Πεντάγωνο πέρασε ομάδα με στελέχη του Προγράμματος (JSF PO – Joint Strike Fighter Program Office) για το μαχητικό αεροσκάφος F-35 από την Αμερική. Πρόκειται για αξιωματούχους του Αμερικανικού Πενταγώνου, προερχόμενους από την USAF. Νωρίς το πρωί είχαν μία πολύ σύντομη – ολιγόλεπτη συνάντηση με τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, Στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο κι έπειτα με τον Αρχηγό ΓΕΑ Αντιπτέραρχο Θεμιστοκλή Μπουρολιά.

Οι Αμερικανοί εν συνεχεία συναντήθηκαν με τεχνικά κλιμάκια του ΓΕΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr συζήτησαν επί ώρες τις βασικές λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να γραφεί η LOR for LOA (Letter of Request for Letter of Acceptance), όπως ονομάζεται η διακυβερνητική συμφωνία για την ένταξη της Ελλάδας στο πρόγραμμα των F-35.

Επί ώρες οι Αμερικανοί εξηγούσαν λεπτομέρειες του προγράμματος, απαντώντας σε τεχνικές συζητήσεις των Ελλήνων Επιτελών. Ο αισιόδοξος στόχος είναι ως το τέλος του καλοκαιριού να έχει φύγει η επιστολή προς τις ΗΠΑ, ώστε να έρθει η απάντηση – που δεσμεύει την Αμερική ως προς τους χρόνους και τιμές – για τα μαχητικά 5ης γενιάς.

Όμως, υπάρχουν εκκρεμότητες, που αν διευθετηθούν θα φέρουν τα πάνω κάτω.

Όπως αποκάλυψε η Realnews της Κυριακής, αυτό που υπάρχει ως δεδομένο στην παρούσα φάση είναι η προμήθεια 24ων νέων μαχητικών. Πουθενά στις συζητήσεις δεν υπάρχει η πρόβλεψη για την «γαλλική συνταγή», δηλαδή την προμήθεια μεταχειρισμένων. Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να το συζητήσει απευθείας η αμερικανική κυβέρνηση αλλά αποτελεί προϊόν συζήτησης με την USAF, την αμερικανική πολεμική αεροπορία.

Υπάρχουν διαθέσιμα μεταχειρισμένα F-35; Θεωρητικά «όχι», ουσιαστικά «ναι»

Μετά την αποπομπή της Τουρκίας από το πρόγραμμα, υπάρχουν 8 μαχητικά τα οποία έχουν περιέλθει στην δικαιοδοσία της αμερικανικής αεροπορίας. Αν και δεν έχουν μπει σε πλήρες επιχειρησιακό πρόγραμμα σε θεωρητικό επίπεδο θα μπορούσαν τα συγκεκριμένα ή άλλα να έρθουν – τουλάχιστον τα έξι εξ αυτών – στην Ελλάδα.

Όμως, για να γίνει αυτό απαιτείται να έχει προηγηθεί η αποστολή του αιτήματος αλλά και να διαπιστωθεί η διάθεση να βοηθήσει η αμερικανική πλευρά.

Εκτιμάται ότι η πώληση 6 μεταχειρισμένων μαχητικών είναι εφικτή αφού δεν πρόκειται να επηρεάσει τις διαθεσιμότητες της αμερικανικής αεροπορίας και κατά πολύ περισσότερο τις επιχειρησιακές της ανάγκες.

Αυτό το αίτημα είναι πολύ πιθανό να τεθεί στο υπό εξέταση ραντεβού του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Παναγιωτόπουλου με τον Αμερικανό ομόλογό του Λόιντ Όστιν, στην Ουάσιγκτον. Η προγραμματισμένη συνάντηση των «δύο» κατά την διάρκεια της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στην Ουάσιγκτον αναβλήθηκε λόγω της κηδείας του Εμίρη των ΗΑΕ, Ζαγέντ μπιν Σουλτάν Αλ Ναχαϊάν, που πέθανε πριν από λίγες ημέρες.

Αν και αρχικά έχει υπάρξει ένα παράθυρο συνάντησης για τον Ιούλιο, αυτό δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη, αφού το πρόγραμμα του Αμερικανού υπουργού άμυνας είναι εκείνη την περίοδο ιδιαίτερα φορτωμένο.

Σε κάθε περίπτωση, στο γραφείο του υπουργού ήδη έχει αρχίσει να μελετάται το πλάνο χρηματοδότησης – αποπληρωμής, έχοντας ως εξτρά πλεονέκτημα την νέα Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA), που προβλέπει διευκολύνσεις. Το σενάριο έναρξης σταδιακών πληρωμών σε βάθος πολλών ετών σίγουρα δε θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, με την έναρξη καταβολής των πρώτων χρημάτων να υπολογίζεται σε περίπου 3 χρόνια, δηλαδή το 2025.

Χθες, αργά το απόγευμα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, υποδέχθηκε το κλιμάκιο των Αμερικανών, αμέσως μετά τις συναντήσεις με τους Επιτελείς του ΓΕΑ, στο γραφείο του, συνοδευόμενους από τον Αμερικανό πρέσβη στην Αθήνα, Τζορτζ Τζέιμς Τσούνη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι σε συνέχεια της επίσκεψης του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη στις ΗΠΑ, θα ξεκινήσει, άμεσα, η διαδικασία απόκτησης αεροσκαφών F-35, τα οποία θα καλύψουν προβλεπόμενες επιχειρησιακές απαιτήσεις της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ο κ. Παναγιωτόπουλος ανέφερε ότι τα Γενικά Επιτελεία θα προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες, στο πλαίσιο της ισχύουσας διαδικασίας προμήθειας αμυντικών εξοπλισμών. Κατά τη συνάντηση, τονίστηκε ότι η απόκτηση των αεροσκαφών F-35, η οποία θα ενισχύσει, περαιτέρω, την αποτρεπτική ικανότητα της χώρας και την διαλειτουργικότητα των Ενόπλων Δυνάμεων Ελλάδος και ΗΠΑ, αντανακλά το στρατηγικό επίπεδο των διμερών αμυντικών σχέσεων.

Αυτό σημαίνει ότι άμεσα τα αρμόδια κλιμάκια του ΓΕΑ και της ΓΔΑΕΕ βρίσκονται σε άμεσο συντονισμό για την ταχύτερη διεκπεραίωση των απαιτούμενων διαδικασιών.