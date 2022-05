Ευλογιά των πιθήκων: Προκλινικές δοκιμές για πιθανά εμβόλια από την Moderna

Η Moderna έχει ξεκινήσει προκλινικές δοκιμές για πιθανά εμβόλια κατά της ευλογιάς των πιθήκων, σύμφωνα με ενημέρωση που παρείχε σε ανάρτησή της στο Twitter, καθώς ο ιός εξαπλώνεται σε 19 χώρες, που σύμφωνα με τον Παγκόσμιο οργανισμό Υγείας μοιράζονται τα 131 μέχρι στιγμής επιβεβαιωμένα κρούσματα.

«Ναι» στο εμβόλιο της ευλογιάς των πιθήκων, αλλά μόνο για στενές επαφές επιβεβαιωμένου κρούσματος, είπε η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, κατά τη σημερινή της (Τρίτη 24/5) συνεδρίαση.

Underscoring this commitment, and as #monkeypox is of global public health importance as identified by the @WHO, we are investigating potential monkeypox vaccines at a preclinical level. pic.twitter.com/4VfLrxybNn

— Moderna (@moderna_tx) May 23, 2022