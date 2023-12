Πόσο θα κοστίσουν τελικά τα 35 Black Hawk με πλήρη εξοπλισμό

Η πολυπόθητη LOA to LOR (Letter of Acceptability to Letter of Request) των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων για την αγορά 35 ελικοπτέρων Black Hawk, εκ των οποίων τα 4 σε ειδική διαμόρφωση, ήρθε και μάλιστα πολύ πιο γρήγορα από των F-35, που ακόμη αναμένεται.

του Χρήστου Μαζανίτη

Στις 31 Μαρτίου, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας υπέγραψε την εισήγηση του ΓΕΕΘΑ για την προμήθεια 24+11 ελικοπτέρων Blackhawk αποκλειστικά για την Αεροπορία Στρατού, στέλνοντας στις ΗΠΑ το LOR for LOA (Δεσμευτική Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) για την άμεση προμήθεια 24 ελικοπτέρων με προαίρεση για άλλα 11.

Από τα 24 ελικόπτερα, τα 20 προορίζονται για την άμεση αντικατάσταση των υπέργηρων ελικοπτέρων UH-1H γνωστά κι ως Huey, που φτάνουν τα 50 χρόνια υπηρεσίας. Τα 4 θα είναι με ειδική διαμόρφωση –δηλαδή με οπλικά συστήματα και φορείς εκτόξευσης ρουκετών στις πτέρυγες – και προορίζονται αποκλειστικά για τις «Σκιές του Αιγαίου», την Διοίκηση Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ.

Η προαίρεση για επιπλέον 11 σημαίνει ότι η Αεροπορία Στρατού έχει «κλειδώσει» την τιμή για ακόμη 11, με στρατιωτικούς κύκλους να εξηγούν στο enikos.gr ότι θα πρέπει να θεωρείται βέβαιη η παραγγελία τους.

Ο λόγος της επείγουσας αποστολής της LOR από την Ελλάδα ήταν για να προλάβει τις προθεσμίες παραγγελίας των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίες έχουν προχωρήσει σε μαζική παραγγελία 135 ελικοπτέρων, με τιμή 20 εκατ. το καθένα. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα αγοράζει με τιμή που αγοράζει και ο αμερικανικός στρατός και μάλιστα κατά 25% φθηνότερα από την διεθνή τιμή.

Τα ελικόπτερα

Σε ότι αφορά τα ελικόπτερα, πρόκειται για την έκδοση «Μ», που είναι η τελευταία εξέλιξη και προορίζεται να υπηρετεί ως το 2050 στον αμερικανικό στρατό.

Αργά το βράδυ της Παρασκευής, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξέδωσε ανακοίνωση για την πρόθεση πώλησης 35 ελικοπτέρων του τύπου με το εκτιμώμενο κόστος της πώλησης να φτάνει τα 1,95 δισεκατομμύρια δολάρια, η προμήθεια των οποίων όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση «θα υποστηρίξει τους στόχους εξωτερικής πολιτικής και εθνικής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών, βοηθώντας στη βελτίωση της ασφάλειας ενός νατοϊκού συμμάχου που είναι σημαντικός εταίρος για την πολιτική σταθερότητα και την οικονομική πρόοδο στην Ευρώπη. Η προτεινόμενη πώληση θα αντικαταστήσει τον τρέχοντα στόλο ελικοπτέρων πολλαπλών ρόλων της Ελλάδας με ένα πιο αξιόπιστο σύστημα που θα επιτρέψει στην Ελλάδα να διατηρήσει το κατάλληλο επίπεδο ετοιμότητας για τη διεξαγωγή συνδυασμένων επιχειρήσεων. Η προτεινόμενη πώληση αυτού του εξοπλισμού και της σχετικής υποστήριξης του δεν θα αλλάξει τη βασική στρατιωτική ισορροπία στην περιοχή».

Αναλυτικά, η λίστα περιλαμβάνει:

35 ελικόπτερα UH-60M Black Hawk

80 κινητήρες T700-GE 701D (70 εγκατεστημένοι, 10 επιπλέον)

44 συστήματα αυτοπροστασίας AN/AAR-57 Common Missile Warning Systems (CMWS) (35 για τα ελικόπτερα κι επιπλέον 9 ως διαθέσιμα για ανταλλακτικά)

85 συστήματα H-764U Embedded Global Position Systems with Inertial Navigation (EGI) πακέτο με το «Μοναδικό για την Ελλάδα selective availability anti-spoofing module» (SAASM) (70 για τα ελικόπτερα κι επιπλέον 15 ως αντικαταστάτες)

85 AN/ARC-231A VHF/UHF/LOS SATCOM radio systems

AN/ARC-231 Receivers/Transmitters RT-1808A (or future replacement)

VHF/UHF/LOS SATCOM radios

APR-39C(V)1/4 Radar Warning Receivers

AVR-2B Laser Detecting Sets

APX-123A Identification Friend or Foe (IFF) Transponders

ARC-220 High Frequency (HF) radios με KY-100M

VRC-100 Ground Stations

AN/PYQ-10 Simple Key Loaders (SKLs)

KIV-77 Common IFF Applique Crypto Computers COMSEC Encryption devices

AN/ARN-147(V) Very High Frequency Omni-Directional Range (VOR)/Instrument Landing System (ILS) Receiver Radios

AN/ARN-149(V) Low Frequency (LF)/Automatic Direction Finder (ADF) Radio Receivers

AN/ARN-153 Tactical Air Navigation System (TACAN) Receiver Transmitters

AN/APN-209 Radar Altimeters

AN/ARC-210 radios

EBC-406HM Emergency Locator Transmitters (ELTs)

Encrypted Aircraft Wireless Intercommunications Systems (EAWIS)

Improved Heads Up Displays (IHUD)

Signal Data Converters for IHUD

Color Weather Radars

MX-0D EO/IR with Laser Designators

EO/IR Cabin Monitoring Systems; EO/IR Digital Video Recorders

AN/ARC-201D RT-1478D radios

Engine Inlet Barrier Filters (EIBF)

Ballistic Armor Protection Systems (BAPS)

Internal Auxiliary Fuel Tank Systems (IAFTS)

Fast Rope Insertion Extraction Systems (FRIES)

External Rescue Hoists (ERH)

Rescue Hoist Equipment Sets

Dual Patient Litter System (DPLS) Sets

Martin Baker Palletized Crew Chief/Gunner Seats with crashworthy floor structural modifications

External Stores Support System (ESSS)

Integrated Tow Plates Production Assets; Universal Software Loading Kits

60kVA Generator Kits

Instrument Panels

DF-500 Personal Location Systems

Trakkabeam Searchlights

External Gun Mount Systems

M-134 Mini Gun Systems

M-240 machine guns; 7.62mm Cartridges

2.75” Rockets

Flare IR Countermeasure M206

Decoy Flare CM M211

CTG Impulse BBU-35/B; CTG, 25.4mm

Decoy, Chaff, M839/RR170/ Series

M255A2 MK-66 Night Reliability Indicator (NRI)

Cartridge, Aircraft Fire Extinguisher

Cartridge, Impulse

Thruster Control Unit (TCU) -3/A

Cartridge, Aircraft; Black Hawk Aircrew Trainer (BAT)

Black Hawk Maintenance Trainer (BHMT-M)

Black Hawk Avionics Trainer

Maintenance Blended Reconfigurable Avionics Trainer (MBRAT)

CAPT-E-Visual & Control System (CAPT-E VCS)

training devices

helmets

transportation

organizational equipment

spare and repair parts, support equipment, tools and test equipment, technical data and publications, personnel training and training equipment, U.S. Government and contractor engineering, technical, logistics support services

Τι σημαίνουν τα νούμερα

Έπειτα από 50+ χρόνια υπηρεσίας των Huey, η Αεροπορία Στρατού περνάει στην επόμενη φάση, αυτής του ελικοπτέρου που είχε απορρίψει πριν από 23 χρόνια, με την τότε πολιτική ηγεσία να επιλέγει τα ΝΗ-90, τα οποία ακόμη δεν είναι πλήρως επιχειρησιακά και δεν έχει ολοκληρωθεί η παραγγελία όλων των ελικοπτέρων.

Θα φτάσει η τιμή της παραγγελίας τα σχεδόν 2 δισ. που λένε οι Αμερικανοί; Η απάντηση είναι «όχι».

Η πάγια τακτική στην αποστολή LOA είναι ότι γίνεται η μέγιστη παραγγελία σε αριθμούς ελικοπτέρων και εξοπλισμό. Κι αυτό ώστε σε περίπτωση που χρειαστεί εξτρά εξοπλισμός για τα συστήματα να υπάρχουν προ-εγκεκριμένα από το Κογκρέσο και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ώστε να αποφεύγεται η γραφειοκρατία και η πολύμηνη αναμονή.

Για να ειπωθεί πιο απλά, δεν πρόκειται να παραγγελθεί εξοπλισμός για 35 ελικόπτερα Ειδικών Επιχειρήσεων αλλά για 4 από αυτά. Συνεπώς το κόστος μειώνεται κατά πολύ.

Ούτε πρόκειται να γίνει παραγγελία για 70 minigun (παρότι δεν πρόκειται να πάνε χαμένα) ή για 35 κάμερες με κατάδειξη στόχων.

Εκτιμάται ότι το συνολικό κόστος προμήθειας θα κινηθεί κάπου γύρω στο 1 δισ.

Ωστόσο, αυτό που παρουσιάζει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι δίδεται υποστήριξη σε ανταλλακτικά κτλ για 5 έως 7 χρόνια, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό. Υπενθυμίζεται ότι πανάκριβα οπλικά συστήματα αντιμετωπίζουν προβλήματα διαθεσιμοτήτων λόγω την κοντόφθαλμης πρακτικής αρκετών πολιτικών ηγεσιών στο παρελθόν να δίνουν το «πράσινο φως» αγοράς χωρίς υποστήριξη και σε σύντομο χρονικό διάστημα να βγαίνουν σε καθεστώς… αχρηστίας ή απαξίωσης λόγω έλλειψης ανταλλακτικών.

Το εξίσου σημαντικό στοιχείο είναι ότι με την παραγγελία των Black Hawk η Αεροπορίας Στρατού αποκτά ίδιο τύπο ελικοπτέρων με το Πολεμικό Ναυτικό (που έχει τα Aegean Hawk και τα Romeo), ελικόπτερα που βασίζονται στην ίδια πλατφόρμα και μοιράζονται πολλά κοινά στοιχεία, με ότι αυτό συνεπάγεται για τις οικονομίες κλίμακος που θα δημιουργηθούν κτλ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων όταν προχωρούσε στην παραγγελία των Blackhawk είχε κατά νου τη δημιουργία ενός κέντρου συντήρησης ελικοπτέρων των Ενόπλων Δυνάμεων ώστε να υπάρξει πλήρης αυτονομία.