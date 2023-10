Ποια αποστρατιωτικοποίηση; Απόβαση των Ενόπλων Δυνάμεων στη Χίο – ΒΙΝΤΕΟ

Τη στιγμή που τουρκικά δημοσιεύματα έκαναν λόγο για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου από την Ελλάδα, οι Ένοπλες Δυνάμεις πραγματοποιούσαν μεγάλη απόβαση στη Χίο ενώ ο Νίκος Δένδιας έστελνε ηχηρή απάντηση.

του Χρήστου Μαζανίτη

Έχοντας στο πλευρό του τον Αρχηγό ΓΕΝ Αντιναύαρχο Ιωάννη Δρυμούση, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας έστειλε χθες πάνω από την πρώτη φρεγάτα FDI Belharra «ΚΙΜΩΝ» ένα ξεκάθαρο μήνυμα.

«Η Κυβέρνηση Μητσοτάκη αλλά και κάθε Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας είναι απολύτως αποφασισμένη να προασπίσει τον Εθνικό χώρο. Και να εξηγήσω με τον πιο καθαρό τρόπο: Ό,τι απειλείται δεν αποστρατιωτικοποιείται» ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εθνικής Άμυνας στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση ότι η ελληνική πολιτική δεν μεταβάλλεται επειδή η Τουρκία αποφάσισε να παρουσιάσει ένα πιο διαλλακτικό πρόσωπο. Άλλωστε, όπως τόνιζε ο Ν. Δένδιας όσο ήταν και υπουργός Εξωτερικών, όσο υπάρχει το Casus Belli από την πλευρά της Τουρκίας ο κίνδυνος στρατιωτικής εισβολής στο Αιγαίο είναι υπαρκτός.

The Mitsotakis Government, as well as every Government of the Hellenic Republic, is determined to defend national territory. Let me make this as clear as possible: What is threatened will not be demilitarised.

(From my statement at ERT, at the launching ceremony of Frigate… pic.twitter.com/dd4OMi27We

