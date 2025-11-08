ΠΑΣΟΚ: Η Τοπική Αυτοδιοίκηση γύρισε την πλάτη στην κυβέρνηση

Για «ηχηρό ράπισμα» στην κυβερνητική πολιτική από τους εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ, κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής σε ανακοίνωση του, τονίζοντας ότι «μέσα από την ψηφοφορία καταδικάστηκε ξεκάθαρα η πολιτική αποψίλωσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπως εκφράστηκε από το πλήθος θεσμικών προσβολών, όπως το τέλος ταφής, η αφαίρεση υπηρεσιών δόμησης, ο εμπαιγμός με τους ΚΑΠ, η πρόσφατη υφαρπαγή πόρων από τα πρόστιμα οδικής ασφάλειας και πολλές ακόμα».

Αναφέρει ειδικότερα ότι «το Συνέδριο της ΚΕΔΕ, παρά τις μεθοδεύσεις και τους εκβιασμούς που επιχειρήθηκαν, ενέκρινε μόλις με 92 ψήφους την πρόταση της πλειοψηφίας που ελέγχεται από την κυβέρνηση έναντι 89 ψήφων της πρότασης -ψηφίσματος της παράταξης ‘Αυτοδιοίκηση Τώρα’ με επικεφαλής τον Χάρη Δούκα, με μεγάλη αποχή πολλών εκπροσώπων που πρόσκεινται στην παράταξη που στηρίζει η Νέα Δημοκρατία». Προσθέτει ότι «ενώ το 66% των εκπροσώπων είχε στηρίξει στις εκλογές της ΚΕΔΕ την κυβερνητική παράταξη, στην σημερινή ψηφοφορία οι περισσότεροι απείχαν γυρνώντας την πλάτη στην ασκούμενη πολιτική».

Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι «οι εκπρόσωποι των δήμων είπαν ένα μεγάλο ‘φτάνει πια’ στην επιχείρηση ομηρίας που ξεδιπλώνει συστηματικά η κυβέρνηση προσπαθώντας μέσω της οικονομικής ασφυξίας να πετύχει τον απόλυτο έλεγχο της αυτοδιοίκησης». «Η αιρετή αυτοδιοίκηση ή θα είναι αυτόνομη ή δεν θα είναι αυτοδιοίκηση», υπογραμμίζει το ΠΑΣΟΚ.

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης σημειώνει ότι «απέναντι στην κυβερνητική πολιτική που δίνει αρμοδιότητες χωρίς πόρους και κρατά ομήρους τους αιρετούς εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης στους προθαλάμους των υπουργικών γραφείων», αντιτάσσει ένα ολοκληρωμένο Εθνικό Σχέδιο Περιφερειακής Ανασυγκρότησης σε δυναμική σύνδεση με το σχέδιο Μεταρρύθμισης του Κράτους που έχει εξαγγείλει ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Η αντιμετώπιση του δημογραφικού και του στεγαστικού προβλήματος, η αναζωογόνηση της ξεχασμένης περιφέρειας, η ανατροπή των κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτήτων, η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στα αστικά κέντρα και η ενεργειακή δημοκρατία προϋποθέτουν ισχυρούς δήμους με αυτονομία, αποφασιστικές αρμοδιότητες και οικονομική δυνατότητα», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας ότι γι’ αυτό και στην επόμενη Αναθεώρηση του Συντάγματος θα προτείνει την συνταγματική κατοχύρωση της ρήτρας πόρων για την Αυτοδιοίκηση.

Προσθέτει δε ότι έχει δεσμευτεί για τη δημιουργία Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας των ΟΤΑ, «για να σπάσουν τα δεσμά της εξάρτησης και να προστατεύεται θεσμικά και μόνιμα ο χώρος της τοπικής αυτοδιοίκησης από τις παρεμβάσεις της εκάστοτε κυβέρνησης». «Με το ΠΑΣΟΚ θα γίνει πράξη η καθιέρωση μητροπολιτικών αρμοδιοτήτων στα μεγάλα αστικά κέντρα για να διαμορφώσουμε τις πόλεις μας με στρατηγικό σχεδιασμό και δημοκρατική λογοδοσία», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Καταληκτικά το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι «θέλει τους Δήμους κομπάρσους στην δική της πολιτική που υπονομεύει την κοινωνική συνοχή και εξυπηρετεί οικονομικά συμφέροντα», υποστηρίζοντας ότι «υπάρχει άλλος δρόμος για την Αυτοδιοίκηση, αυτός του πρωταγωνιστή στη νέα πορεία της χώρας. Με το ΠΑΣΟΚ για μια ισχυρή αυτοδιοίκηση σε μια σύγχρονη Ελλάδα».