Ο οδικός χάρτης για την έλευση των F-35 στην Ελλάδα

Μετά και την 4η υπογραφή που απαιτείται για την έγκριση της πώλησης των 5ης γενιάς μαχητικών F-35 στην Ελλάδα, ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για την έλευση της LOA.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Κάλλιο έστω και λίγο αργά… Παρά τις προσδοκίες ότι θα κινούνταν πιο γρήγορα στο κομμάτι των υπογραφών κι η περιβόητη LOA to LOR (letter of acceptability to Letter of Request) των ΗΠΑ προς την Ελλάδα για την έγκριση των F-35 θα έφτανε έως τα μέσα Μαΐου στην ελληνική κυβέρνηση, τελικά η αμερικανική γραφειοκρατία έκανε το θαύμα της.

Χθες έγινε γνωστό ότι ο Ρεπουμπλικανός αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας, Τζίιμ Ρις, υπέγραψε την απόφαση και πλέον ανοίγει διάπλατα ο δρόμος για την ενημέρωση του Κογκρέσου, το οποίο θα δώσει την τελική εξουσιοδότηση στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ να απαντήσει θετικά επί του αιτήματος πώλησης 20+20 μαχητικών 5ης γενιάς προς την Ελλάδα.

Πλέον, ο χρόνος μετρά αντίστροφα και ο νέος υπουργός Εθνικής Άμυνας που θα προκύψει από την σύνθεση της νέας κυβέρνησης (εκτός απροόπτου) μετά τις εκλογές της 25ης Ιουνίου, θα έχει να αντιμετωπίσει έναν ευχάριστο πονοκέφαλο, αυτόν του να τρέξουν όλες οι διαδικασίες από την ελληνική πλευρά, παράλληλα με τις διαπραγματεύσεις, ώστε να φτάσουν στη συμβασιοποίηση του προγράμματος.

Όπως έχουμε αναφέρει στο enikos.gr, η πρόθεση της στρατιωτικής ηγεσίας είναι οι διαδικασίες να τρέξουν με την μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα ώστε ακόμη και τον Οκτώβριο να είναι όλα έτοιμα προς υπογραφή.

Η διάθεση είναι αμφίπλευρη, αφού τόσο η αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα όσο και στελέχη της κατασκευάστριας εταιρείας έχουν αποδεδειγμένα προβεί σε κάθε απαραίτητη κίνηση για τη επιτάχυνση των διαδικασιών.

Τα επόμενα βήματα

Αμέσως μόλις πραγματοποιηθεί η συμβασιοποίηση του προγράμματος ανοίγει διάπλατα ο δρόμος για την έναρξη όλων των απαραίτητων προετοιμασιών ώστε η χώρα να υποδεχθεί τα πρώτα Stealth μαχητικά 5ης γενιάς στα τέλη του 2027 με αρχές του 2028.

Δύο είναι οι βασικοί άξονες. Ο πρώτος έχει να κάνει με την εκπαίδευση των πιλότων. Θα υπάρξουν Έλληνες πιλότοι οι οποίοι θα μετακομίσουν για 5 χρόνια στο Fort Worth του Τέξας, εκεί όπου παράγονται τα F-35 και θα εκπαιδευτούν πάνω στα νέα μαχητικά. Παράλληλα θα γίνουν οι εκπαιδευτές των Ελλήνων πιλότων.

Το δεύτερο παράλληλο βήμα έχει να κάνει με τη «φωλιά» των F-35, που όπως έχουμε πρώτοι γράψει στο enikos.gr αυτή θα είναι η 117 Πτέρυγα Μάχης στην Ανδραβίδα.

Το ΓΕΑ, σε συνεργασία με την αμερικανική Πολεμική Αεροπορία (USAF) αλλά και τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρείας, θα είναι αυτό που θα αποφασίσει τις εργασίες και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης, ώστε όταν το πρώτο ελληνικό F-35 προσγειωθεί στην πίστα της 117 ΠΜ, όλα να είναι στην εντέλεια. Στόχος είναι η πρώτη μπουλντόζα να μπει στο δεύτερο εξάμηνο του 2024.

«Σφιγγοφωλιά»

Όπως έχουμε αναφέρει στο enikos.gr πριν από έναν μήνα, η Πελοπόννησος, με την αναβάθμιση της Ανδραβίδας μετατρέπεται στη «σφιγγοφωλιά» της Πολεμικής Αεροπορίας. Στις κοινές συσκέψεις που έχουν γίνει με το ΓΕΕΘΑ υπερθεματίζεται ο ρόλος των δύο πιο σύγχρονων αεροπορικών βάσεων της Ελλάδας, που θα φιλοξενούν την αιχμή του δόρατος της ΠΑ. Από τη μία η 116 ΠΜ στον Άραξο, που μετά το πρόγραμμα αναβάθμισης έχει γίνει η πιο σύγχρονη – προς το παρόν – βάση με την Ανδραβίδα να παίρνει σειρά, ως το «διαμάντι» της ΠΑ. Ταυτόχρονα, δε θα πρέπει να ξεχνάμε και την 120 Πτέρυγα Εκπαίδευσης, στην Καλαμάτα, που εκσυγχρονίζεται και υποδέχεται τα νέα τζετ Μ-346.

Στην Ανδραβίδα πρόκειται να ξηλωθούν όλα εκτός από την πίστα. Η θρυλική βάση που έχει τα Phantom F-4, που όταν αποκτήθηκαν το 1974 ήταν Game Changer για την ευρύτερη περιοχή θα αποκτήσει ξανά τη χαμένη της λάμψη.

Νέες εγκαταστάσεις τεχνικής υποστήριξης, διαπλάτυνση των δρόμων, νέα καταφύγια για τα F-35 και νέες εγκαταστάσεις για τους πιλότους, ταυτόχρονα με την δημιουργία νέου κέντρου εξομοιωτών αλλά και κέντρου ηλεκτρονικού πολέμου είναι μόνο μερικές από τις εργασίες που θα πραγματοποιηθούν.

Η Ανδραβίδα θα κλείνει τμηματικά για περίπου 2 χρόνια, έως ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες αναβάθμισης όλης της Βάσης, αφού ταυτόχρονα θα συνεχίζουν να υπηρετούν τα «φαντάσματα του Αιγαίου» μέχρι την έλευση των αντικαταστατών τους.

Ο όρος «διαμάντι» για τη βάση δεν είναι τυχαίος, αφού ήδη λειτουργούν το Κέντρο Αεροπορικής Τακτικής (ΚΕΑΤ) και το Σχολείο Όπλων Τακτικής (ΣΟΤ), που αποτελούν το ελληνικό Top Gun, με διεθνή αναγνώριση, που φιλοξενεί και την διάσημη άσκηση «ΗΝΙΟΧΟΣ». Και μετά την ολοκλήρωση των έργων θα είναι μία από τις πιο σύγχρονες αεροπορικές βάσεις της Ευρώπης.