Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ στην ναυαρχίδα του 6ου Στόλου – ΦΩΤΟ

Στη ναυαρχίδα του 6ου Στόλου των ΗΠΑ προσνηώθηκε ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ.

του Χρήστου Μαζανίτη

Το LCC 20 Mount Whitney, το πλοίο διοίκησης που αποτελεί και την ναυαρχίδα του 6ου Στόλου των ΗΠΑ βρίσκεται στο Αιγαίο Πέλαγος, ανατολικά της Εύβοιας και ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος προσνηώθηκε το πρωί πάνω σε αυτό.

Πρόκειται για πλοίο με εξελιγμένα ηλεκτρονικά συστήματα που του επιτρέπει να «κλειδώνει μια περιοχή σε ακτίνα 300ων χιλιομέτρων.

Είναι το πλοίο, από το οποίο μέλη του πληρώματος είχαν πέσει θύματα επίθεσης από Τούρκους εθνικιστές στην Κωνσταντινούπολη πριν από λίγες εβδομάδες.

«Επισκέψεις όπως αυτή ενδυναμώνουν την συνεργασία μεταξύ των συμμάχων στο ΝΑΤΟ» αναφέρει για την επίσκεψη Φλώρου η Διοίκηση των Αμερικανικών Ναυτικών Δυνάμεων Ευρώπης – Αφρικής.

We are honored to host @ChiefHNDGS, @USAmbPyatt, and our other Greek 🇬🇷 distinguished visitors aboard the U.S. Sixth Fleet flagship, USS Mount Whitney (LCC 20), while operating in the Aegean Sea, Nov. 16! Visits like these are a testament to the strength of the @NATO alliance. pic.twitter.com/JGodcvBnn8

— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) November 16, 2021