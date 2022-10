Μητσοτάκης: Στη σωστή κατεύθυνση η πρόταση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

«Στη σωστή κατεύθυνση η πρόταση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν» τονίζει σε ανάρτησή του στο Twitter ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την επιστολή της Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τους Ευρωπαίους ηγέτες.

«Η πρόταση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλας Φον Ντε Λάιεν να εξεταστεί ένα ανώτατο όριο τιμών στο TTF ως έκτακτο μέτρο για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση», έγραψε ο πρωθυπουργός.

«Αναμένουμε τις συζητήσεις στην EUCO για να σχεδιάσουμε ένα ανώτατο όριο που να διασφαλίζει την προσφορά, να διατηρεί τις τιμές σε λογικά επίπεδα και να διατηρεί την εσωτερική αγορά. Ήρθε η ώρα να στηρίξουμε δραστικά τους πολίτες μας ενάντια στην εργαλειοποίηση της ενέργειας από τη Ρωσία» προσθέτει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Looking forward to the discussions at EUCO to design a cap that secures supply, keeps prices reasonable and maintains the internal market.

The time has come to drastically support our citizens against the weaponization of energy by Russia.

