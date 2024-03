Μητσοτάκης: Η Ελλάδα θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει την Ουκρανία

«Συνομίλησα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εν όψει των σημερινών συζητήσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την Ουκρανία. Η Ελλάδα θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει την Ουκρανία», ανέφερε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, που βρίσκεται στις Βρυξέλλες για την Σύνοδο Κορυφής.

«Η πρόσφατη επίσκεψη μου στην Ουκρανία υπογράμμισε ακόμη περισσότερο την επείγουσα ανάγκη της αναβάθμισης της βοήθειας μας. Χαίρομαι, επίσης, γιατί διαπιστώνω ότι η Ουκρανία κάνει σταθερή πρόοδο σχετικά με την υποψηφιότητα της ως κράτος-μέλος της Ένωσης» σημείωσε σε ανάρτηση στο Χ ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

I spoke with @ZelenskyyUa ahead of today’s #EUCO discussions on Ukraine. Greece will continue to support Ukraine. My visit to Odessa impressed upon me even more the urgency of stepping up our assistance. I am glad to see Ukraine making steady progress towards EU membership.

