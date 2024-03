Κέιτ Μίντλετον: Το Παλάτι «έστησε» την δημόσια εμφάνισή της σε κατάστημα; – Σε πανικό το Μπάκιγχαμ

Οι τελευταίες ημέρες δεν είναι και οι καλύτερες για το βρετανικό Παλάτι και την Κέιτ Μίντλετον που βρίσκεται στο επίκεντρο θεωριών συνωμοσίας για την κατάσταση της υγείας της. Τις προηγούμενες ημέρες «διέρρευσε» στoν διεθνή Τύπο βίντεο και φωτογραφίες της από μία επίσκεψη της σε κατάστημα κοντά στο σπίτι της στο Ουίνδσορ.

Τώρα άνθρωπος που πέρασε από την βασιλική Αυλή λέει ότι είναι πιθανόν αυτή η χαλαρή βόλτα της πριγκίπισσας της Ουαλίας μαζί με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ «να οργανώθηκε σκόπιμα» από τους αξιωματούχους του Παλατιού.

Πηγές του Παλατιού δήλωσαν στην New York Post ότι η δημόσια εμφάνιση της πριγκίπισσας θα έπρεπε να είναι αρκετή για να σταματήσει τις συνεχιζόμενες θεωρίες συνωμοσίας για την Κέιτ Μίντλετον. Φαίνεται, όμως, ότι ούτε αυτή η εμφάνιση ήταν αρκετή για να δώσει τέλος στις φήμες και τελικά έχει προκαλέσει ακόμη περισσότερη σύγχυση σχετικά με την ευημερία της πριγκίπισσας της Ουαλίας.

«Έχω δει το βίντεο με την Κέιτ και τον Ουίλιαμ. Ένα μέρος μου αναρωτιέται αν αυτό έχει κανονιστεί σκόπιμα», δήλωσε ο πρώην μπάτλερ του βασιλιά Καρόλου, Γκραντ Χάρολντ.

«Φαίνεται αρκετά περίεργο ότι ξαφνικά βγαίνει και κυκλοφορεί, οπότε θα υπέθετα ότι πρόκειται για κάποιου είδους άσκηση για να σταματήσει το κοινό να ανησυχεί για την Κέιτ» τόνισε ο πρώην μπάτλερ.

Και πρόσθεσε: «Δείχνει ότι είναι καλά, είναι χαρούμενη, γελάει και αστειεύεται με τον Ουίλιαμ, οπότε φαίνεται σαν μια προσπάθεια να ηρεμήσουν όλοι, ανεξάρτητα από το τι μπορεί να είναι αλήθεια ή όχι».

Βιντεοσκοπημένο υλικό και εικόνες της βασίλισσας που περιήλθαν στην κατοχή της εφημερίδας «The Sun» τη Δευτέρα και έδειχναν την Κέιτ Μίντλετον χαμογελαστή και ευδιάθετη παρέα με τον πρίγκιπα της Ουαλίας αφού είχαν αγοράσει φρέσκα προϊόντα κατά τη διάρκεια της εξόδου τους.

Επισήμως το Παλάτι του Κένσινγκτον δεν έχει ακόμη σχολιάσει τις εικόνες με την Κέιτ Μίντλετον. Ωστόσο βασιλικές πηγές είπαν ότι η αυτή η εμφάνιση θα πρέπει να καταρρίψει μια για πάντα τις τρέχουσες θεωρίες συνωμοσίας.

#KateMiddleton seemed to be in good spirits while out and about with #PrinceWilliam Saturday. https://t.co/kLUsfvt3b2 (🎥: TMZ/The Sun) pic.twitter.com/EqbtVojBcw

— TMZ (@TMZ) March 18, 2024