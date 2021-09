Μητσοτάκης από Σλοβενία: Δεν θα θέλαμε να επαναληφθεί το ανεξέλεγκτο κύμα μεταναστευτικών ροών του 2015

Στην κατάσταση που επικρατεί στο Αφγανιστάν και το ενδεχόμενο μεταναστευτικών ροών, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην παρέμβασή του στο Bled Strategic Forum 2021, που διεξάγεται στη Σλοβενία.

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός διαμήνυσε πως “δεν θα θέλαμε να επαναληφθεί το ανεξέλεγκτο και ακανόνιστο κύμα μεταναστευτικών ροών του 2015”.

Συγκεκριμένα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε πως “συμφωνώ με όσα είπε ο Νταβίντ Σασόλι για τη φιλόδοξη ατζέντα της μεταρρύθμισης των ευρωπαϊκών θεσμών αλλά θα εξέφραζα ευγενικά τη διαφωνία μου για την επισήμανσή του που αφορά στη χθεσινή απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε επίπεδο πρωθυπουργών για το Αφγανιστάν”.

Όπως σημείωσε, “αυτό που ξεκάθαρα είπαμε είναι ότι δεν θα θέλαμε να επαναληφθεί το ανεξέλεγκτο και ακανόνιστο κύμα μεταναστευτικών ροών του 2015. Και το στηρίζουμε αυτό, ως μία χώρα που υπήρξαμε θύμα μιας πολιτικής που κατέληξε να αναδεικνύει σημαντικές ελλείψεις των ευρωπαϊκών θεσμών γιατί ακόμη δεν είμαστε σε θέση να συμφωνήσουμε σε μια κοινή προσέγγιση για το μεταναστευτικό – προσφυγικό”.

Συνέχισε λέγοντας ότι “συμφωνήσαμε όμως στο ότι είναι ανάγκη να προστατεύσουμε τα σύνορά μας, κάτι που πρέπει να κάνουμε πειθαρχημένα, με σεβασμό στις αρχές μας και το διεθνές δίκαιο. Πρέπει επίσης ως Ευρώπη και ευρωπαϊκοί θεσμοί να μάθουμε από τα λάθη μας”.

“Και πιστεύω πως ό,τι συνέβη το 2015 ήταν λάθος, το αναγνωρίσαμε ανοιχτά και αναγνωρίσαμε επίσης την ανάγκη να στηρίξουμε περισσότερο την κοινωνική διάσταση του προσφυγικού στην περίπτωση του Αφγανιστάν”, είπε ο Πρωθυπουργός για να προσθέσει:

“αλλά ταυτόχρονα στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στους διακινητές και σε όλους εκείνους που εκμεταλλεύονται τον ανθρώπινο πόνο ότι δεν μπορούν να επαναλάβουν αυτό που συστηματικά κάνουν όλα αυτά τα χρόνια”.

Αναφερόμενος στην πολιτική του σήμερα και τον ρόλο των πολιτικών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι “η πολιτική για μένα απαιτεί να είναι κανείς μάνατζερ και ταυτόχρονα ηγέτης ώστε να επιλύει προβλήματα και να διαχειρίζεται σταθερά κρίσεις μικρές και μεγάλες”.

Σήμερα, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός, “είναι ανάγκη να παράγουμε αποτελέσματα γιατί αυτό περιμένει ο κόσμος από μας. Το να είσαι ηγέτης σημαίνει πρώτα απ’ όλα να λες την αλήθεια και κατά περίπτωση να λαμβάνεις μη δημοφιλείς αποφάσεις”.

Εξήγησε σε αυτό το σημείο, ότι “βρισκόμαστε σε αυτή τη θέση και πρέπει να λαμβάνουμε αποφάσεις που άλλοι φοβούνται να πάρουν για το πολιτικό κόστος που μπορεί να έχουν” και συμπλήρωσε:

“Πρέπει επίσης να μπορεί να κάνει τη διάκριση του τι είναι σημαντικό και τι είναι λιγότερο σημαντικό, με το βλέμμα στο άμεσο μέλλον αλλά και σε ό,τι απαιτεί η μακροπρόθεσμη στρατηγική. Αυτή είναι η δουλειά των σημερινών πολιτικών”.

Στην τελευταία παρέμβασή του στο Bled Strategic Forum 2021, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην Ευρώπη.

“Αν κάποιος άκουγε αυτή τη συζήτηση και δεν γνώριζε τίποτα για την ευρωπαϊκή πολιτική θα κατέληγε στο συμπέρασμα ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να συμφωνήσουν σε τίποτα”, είπε.

Ωστόσο, υπογράμμισε, “αυτό δεν είναι αλήθεια και θέλω με μια νότα αισιοδοξίας να πω ότι έχουμε πετύχει πολλά στη διάρκεια της περασμένης χρονιάς καθώς και ότι αναφερόμαστε λίγο στις επιτυχίες μας και πολύ για τις ελλείψεις μας”.

Σε αυτό το πλαίσιο, εξήγησε ότι “το Σχέδιο Ανάκαμψης, η αντιμετώπιση της κρίσης του covid, το ψηφιακό πιστοποιητικό, ο στόχος της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050, όλα αυτά είναι μεγάλα επιτεύγματα”.

“Και καταφέραμε να φθάσουμε στο στόχο γιατί ήμασταν σε θέση, ως κράτη μέλη, κατά περίπτωση να κάνουμε ένα βήμα πίσω ώστε να κάνουμε ταυτόχρονα κι ένα μεγάλο άλμα στο μέλλον”, πρόσθεσε.

Καταλήγοντας, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι “έτσι για μένα Ευρώπη είναι η τέχνη των μικρών συμβιβασμών προκειμένου να επιτυγχάνονται μεγάλες φιλοδοξίες, κι αυτός είναι ο πυρήνας του να είμαστε πιο ισχυροί μαζί”.

“Έτσι στην εποχή της ομοφωνίας – και αυτό γνωρίζετε τι σημαίνει και πόσο δύσκολο είναι – αν απλώς σκεφτόμαστε τις προτεραιότητες των κρατών μελών και όχι τη μεγάλη εικόνα δεν θα καταφέρουμε να ανταποκριθούμε σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία”, είπε κλείνοντας την τοποθέτησή του.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Σλοβενίας.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή και η ευρωπαϊκή προοπτική των βαλκανικών χωρών, η πορεία της πανδημίας και οι προσπάθειες των κρατών να την αντιμετωπίσουν, καθώς και οι εξελίξεις στο Αφγανιστάν.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε χθες το βράδυ με τον Σλοβένο ομόλογο του, Γιάνες Γιάνσα, και σήμερα το πρωί με τον Πρόεδρο της χώρας, Μπόρουτ Πάχορ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Had the opportunity to meet with Prime Minister @JJansaSDS ahead of the Bled Strategic Forum. We had a constructive discussion on the future of Europe and the challenges we face such as Covid, the Afghanistan crisis and the possibility of increased migratory flows. #BSF2021 pic.twitter.com/48mUyvlz9X

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) September 1, 2021