Μήνυμα Δένδια: Θα υπερασπιστούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα με όλα τα νόμιμα μέσα

Ζήτημα νομιμότητας της συμφωνίας Τουρκίας Λιβύης έθεσαν οι υπουργοί εξωτερικών Ελλάδας και Αιγύπτου και εξέφρασαν την βούλησή τους για την υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων. «Θα υπερασπιστούμε με κάθε νόμιμο μέσο τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, δεν υποσκάπτουμε την ασφάλεια της περιοχής» ανέφερε ο κ. Δένδιας, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη «να απαντήσει σε κάθε πρόκληση της Τουρκίας».

«Η Τουρκία εκβιάζοντας και ασκώντας πιέσεις σε λιβυκούς παράγοντες προσπάθησε να δημιουργήσει ένα νομικό τερατούργημα με το “μνημόνιο” του 2019», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Σάμεχ Σούκρι (Sameh Shoukry) νωρίτερα σήμερα στο Κάιρο, ενώ τόνισε πως είναι υποχρέωση της Ελλάδας να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με όλα τα διαθέσιμα νόμιμα μέσα.

Ι was welcomed by #Egypt counterpart #Sameh_Shoukry. Talks focused on 🇬🇷-🇪🇬 long-standing strategic relations, #EasternMediterranean, #Libya. pic.twitter.com/XJsBwRJHKk

— Nikos Dendias (@NikosDendias) October 9, 2022